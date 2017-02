Erna Solberg: – Vi har mistet et sterkt og varmt menneske

Artikkelen oppdateres.

Kaci Kullmann Five er død etter kreftsykdommen som rammet henne igjen i fjor høst, meddelte Nobelkomiteen mandag morgen.

Statsminister Erna Solberg beskriver Kullmann Five som en pioner i Høyre. Hun skriver på sin Facebook-side:

– Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå.

– Kaci hadde strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg. Et menneske med et klart hode og et stort, varmt hjerte, skriver Solberg.

Huskes for miljø og likestilling

KrF-leder Knut Arild Hareide minnes Kullmann Five som en stor leder. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

KrF-leder Knut Arild Hareide minnes Kullmann Five som en stor leder.

– Med stor sorg jeg mottar meldingen om Kaci Kullmann Fives bortgang. En stor politiker og et varmt menneske. Huskes for miljø og likestilling, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Savnet og tomrommet etter Kaci Kullmann Five vil bli stort. Jeg vil savne henne som venn og inspirator helt fra hun var leder i Unge Høyre, skriver utenriksminister Børge Brende.