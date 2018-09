Isaksen mener Telenor må jobbe med høyere kvinneandel

– Det er helt åpenbart at Telenor og veldig mange andre selskaper burde ha mye høyere ambisjoner enn som så. Det er en klar og tydelig beskjed, som styret vet at er en forventning fra staten som eier, sier Isaksen til NRK.

– Så Telenor har en jobb å gjøre?

– Ja. Hele det norske næringslivet har en jobb å gjøre.

Torbjørn Røe Isaksen (H) om kvinneandelen i Telenor i Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. Torbjørn Røe Isaksen (H) om kvinneandelen i Telenor i Dagsnytt 18.

– Kan ikke detaljstyre

Berit Svendsen gikk av tidligere i dag. NRK har tidligere fortalt at Telenors konsernsjef Sigve Brekke har forsøkt å bytte henne ut som selskapets Skandinavia-sjef. Hun skal ha fått tilbud om en rekke andre jobber i selskapet, men takket nei.

Næringsministeren sier han har full tillit til styret i Telenor, selv om han gjerne skulle hatt flere kvinnelige toppledere i selskapet.

– Hvis dette er viktig for staten, hvordan har Telenor havnet i denne situasjonen?

– Det er fordi Stortinget har bestemt at vi, som alle andre eiere, forholder oss til at styret har ansvaret for den daglige driften. Det er forskjell på å ha klare, overordnede forventninger, og det å drive en slags løpende kommentatorvirksomhet til det virksomhetene driver med. Det er ikke min jobb som næringsminister, sier Isaksen.

Sigve Brekke og Berit Svendsen under presentasjonen av en kvartalsrapport tidligere i år. Tirsdag gikk Svendsen av. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Mangel på mangfold

Isaksens kollega i regjeringen, likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), gikk tidligere i dag hardt ut mot den lave kvinneandelen i Telenors ledelse.

– Det er uholdbart at et av Norges desidert største selskaper, som har alle forutsetninger for å rekruttere de beste kvinner til toppen i konsernledelsen, ikke greier å ha en bedre kjønnsbalanse enn det de ser ut til å ha, sa hun til NRK.

– Det er påfallende mangel på mangfold. Dette er et eksempel på at det går i feil retning, Det er viktig med manghold i en ledelse, med mennesker som utfordrer hverandre, utdypte hun.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Ønsker høyere kvinneandel

Da Sigve Brekke ble konsernsjef i 2015 fremhevet han at Telenor skulle dyrke frem flere kvinnelige ledere. Brekke er enig i at Telenor fortsatt har en vei å gå, men er ikke enig i Hellelands vurdering.

– Jeg setter pris på barne- og likestillingsministerens engasjement rundt kvinneandelen i Telenor. Jeg deler imidlertid ikke hennes syn om at 33 prosent kvinner i konsernledelsen er «uholdbart», men er tydelig på at kvinneandelen i Telenor skal opp, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Staten eier 54 prosent av Telenor gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg eier Oljefondet 5 prosent av aksjene i selskapet.