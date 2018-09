Jakten på en etterfølger

«I’m in a party mood today», sa Berit Svendsen smilende i forrige uke.

Telenor hadde akkurat vunnet prisen for verdens raskeste mobilnett, men det var ikke det mediene var opptatt av. I tre uker hadde hun stått i en maktkamp mot sin nærmeste leder Sigve Brekke, for åpen scene.

Dette er saken: Berit Svendsen og bråket i Telenor

Sa nei til Thailand

Det var i midten av august at NRK kunne fortelle om stridighetene mellom de to mest markante lederne i Telenor. Konsernsjef Sigve Brekke ønsket å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Norge og Skandinavia, og hadde blant annet tilbudt henne jobb som sjef for Telenors datterselskap i Thailand. Berit Svendsen takket nei, og da hun tirsdag trakk seg fra stillingen sin og forsvant ut av selskapet, var det ifølge Telenor selv ikke fordi det manglet forsøk på å få henne inn i alternative stillinger internt.

I mellomtiden hadde hun blant annet mistet 27 sentrale stillinger som lå under hennes ledelse, og vært hovedpersonen i en rekke presseoppslag om hvordan Sigve Brekke forsøkte å kvitte seg med henne.

Berit Svendsen lot seg ikke affisere i offentligheten. I samtlige intervjuer i ukene som fulgte sto hun støtt. Hun var til og med blid. Smilte og lo, og snakket om at hun hadde verdens morsomste jobb.

Berit Svendsen smilte da hun la frem Telenors kvartalsresultat sammen med Sigve Brekke i juli. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vekker oppsikt

Sigve Brekke fikk på sin side muligheten til å roe gemyttene. Men da Dagens Næringsliv spurte om han synses Svendsen gjorde en god jobb, og om han hadde tillit til denne, svarte han ikke positivt på det. At en toppsjef velger å unngå å svare på det, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Så oppsiktsvekkende at selskapet senere måtte gå ut og eksplisitt si at jo da, Sigve Brekke har tillit til Berit Svendsen. Da var mye av skaden allerede skjedd.

At Berit Svendsen nå må forlate stillingen sin uten at hun selv ønsker det, etter en langvarig konfliktmed sin nærmeste leder, vekker oppsikt. Dette er jo heller ikke første gangen det har vært personkonflikt i toppen av dette selskapet. For to år siden kom det ut at styreleder Gunn Wærsted hadde bedt Sigve Brekke om å gå som konsernsjef, men hun klarte ikke å fjerne ham fra topplederstolen. Så at det på ny er en konflikt som har kommet ut i offentligheten på denne måten er oppsiktsvekkende.

Etter det NRK kjenner til har Berit Svendsens situasjon i Telenor vært vanskelig de siste ukene, og spenningen har økt mellom de to lederne. - Noe må skje, sa en sentralt plassert kilde til NRK.

Og det gjorde det. En uke etter at NRK kunne peke på Petter-Børre Furberg (51) som Berit Svendsens sannsynlige etterfølger som toppsjef for Telenor Norge, kom nyheten om at Berit Svendsen trer ut av selskapet og at Furberg tar over.

Petter-Børre Furberg utenfor Telenors hovedbutikk i Yangon, Myanmar i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kronprins

Sigve Brekke og Furberg har jobbet tett sammen i Asia, og skal ha et godt forhold. Furberg er godt likt internt, og pekes på av flere som en mulig kronprins i telekomselskapet. Hvis Furberg skal bli konsernleder, kan det være en fordel med erfaring fra Telenors norgesvirksomhet.

På en pressekonferanse tirsdag formiddag trakk styreleder Gunn Wærsted frem behovet for å utvikle fremtidige kandidater til topplederposisjonen som en av hovedårsakene til at selskapet ønsket å flytte på Berit Svendsen. Dette handler altså ikke nødvendigvis bare om Svendsen, men også om å rydde plass til en mulig arvtager til Sigve Brekke:

– Styret er opptatt av kompetanse og lederutvikling, og spesielt i konsernledelsen for å finne mulige etterfølgere. Det er en viktig oppgave for styret å ha interne kandidater med rett kompetanse, og finne mulige etterfølgere til konsernsjefen, var det første styreleder Gunn Wærsted sa på tirsdagens pressekonferanse.

Styrelederen er altså opptatt av å berede grunnen for gode konsernsjefer. Det kan åpne for en spekulasjon om hvor lenge Sigve Brekke holder i toppsjefstolen.

Telenors styreleder Gunn Wærsted sammen med Sigve Brekke på pressekonferansen om Berit Svendsens avgang. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Med Berit Svendsens avgang er det mindre sannsynlig at den neste toppsjefen i telekomkjempen blir en kvinne. Ingen av de andre kvinnene i konsernledelsen har den samme erfaringen som Berit Svendsen, og styreleder gjorde det klart at de ønsker å rekruttere konsernsjef fra egne rekker.

De ansatte kaller dette en mørk dag for Telenor. Berit Svendsen var en av ytterst få norske kvinnelige toppledere, og var et forbilde for mange både internt i Telenor og utenfor. Så hva nå for Berit Svendsen? En tilsvarende toppjobb finnes det ikke mange av, likevel står det neppe på andre muligheter for denne næringslivslederen. Etterspørselen etter høykompetente kvinner til å sitte i både styrer og i lederposisjoner er større enn noensinne.