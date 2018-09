Ansatte beklager at Svendsen slutter

– Våre medlemmer i Telenor beklager avgangen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen i en melding.

Paulsen sier at Berit Svendsen har vært godt likt blant forbundets ansatte i Telenor.

Det ble i dag kjent at Berit Svendsen som har vært konserndirektør for Norge og Skandinavia går av. NRK avslørte for noen uker siden at konsernsjef Sigve Brekke ønsket at Svendsen skulle trekke seg og i stedet ta en direktørjobb i Thailand.

Mørk dag for Telenors historie

Også El og IT beklager at Svendsen trekker seg:

– Dette er en mørk dag for Telenors historie. Det er en trist dag for veldig mange ansatte i Telenor som har mistet en leder som engasjerte og motiverte dem, sier konserntillitsvalgt i El og IT Forbundet, Esben Smistad.

Svendsen erstattes av en mann. Petter-Børre Furberg som frem til nå har vært Asia-sjef for Telenor overtar jobben etter Svendsen.

NRK har bedt om å få informasjon om Svendsens sluttpakke, men har foreløpig ikke fått tallene.

MØRK DAG: - Telenor har mistet en leder som engasjerer og motiverer dem. Det er en mørk dag for Telenors historie, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt i El og IT forbundet Foto: Terje Bergersen

Få kvinner i toppen

Paulsen i Negotia er bekymret over at toppledelsen i Telenor nå har for få kvinner. I konsernledelsen er kun to av ni sjefer kvinner etter Svendsens exit.

Da Sigve Brekke ble konsernsjef i Telenor fremhevet han at selskapet skulle satse på kvinnelige ledere.

– Mangfoldsledelse er tydeligvis ikke noe Telenor kan skryte av. Dette holder ikke i likestillingslandet Norge i 2018. Bedre kjønnsbalanse må være en klar og reell målsetting for Telenor i framtiden, sier Negotias forbundsleder.

De to kvinnelige ledere som er igjen i Telenor er Cecilie Blydt Heuch, konserndirektør for HR, samt Ruza Sabanovic, konserndirektør forTeknologi.

Har skapt tillit

– Blant Negotias medlemmer i Telenor Norge har Berit Svendsen vært en vel ansett leder for selskapet. De har hatt stor tillit til Svendsen og beklager at en så dyktig leder nå forlater selskapet. Negotia i Telenor opplever at Berit Svendsen har skapt tillit, vekst og gode resultater for Telenor Norge.

– Medlemmene tar avgangen til etterretning, men beklager samtidig det hele, sier Negotia-leder Monica. A. Paulsen.

El og IT mener Svendsen har kvaliteter som Telenor trenger.

– Jeg er redd for at den kompetansen Berit satt på var viktig for konsernledelsen og jeg tror det skal mye til for å fylle hennes posisjon. Hun hadde ansvaret for en bred produktportefølje som jeg ikke ser at andre nødvendigvis har, sier Esben Smistad.

Turbulent

Det har blåst i toppen av Telenor siden Sigve Brekke i 2015 ble utnevnt til ny konsernsjef. Brekke var av mange regnet som en kronprins i selskapet, etter ti år som sjef for Telenor i Asia. Siden den gang har han flere ganger omorganisert konsernledelsen og byttet ut flesteparten av direktørene på toppen.

Anne Kvam tiltrer 1. oktober som konserndirektør Corporate Affairs og dermed blir en av tre i konsernledelsen kvinner.