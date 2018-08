Telenor-sjefen ville bytte ut Berit Svendsen

Berit Svendsen en av landets mest profilerte kvinnelige næringslivstopper. Hun konkurrerte med Sigve Brekke om konsernsjefjobben i Telenor da Brekke ble ansatt i 2015.

I vår startet Brekke en prosess for å bytte henne ut som sjef for Telenor Skandinavia, ifølge NRKs kilder.

I vår og i sommer skal han ha tilbudt Svendsen alternative jobber i Telenor-systemet. Men Berit Svendsen har så langt takket nei.

– Dialog om mulighetene

Sigve Brekke har vært konsernsjef i Telenor siden 2015, da han overtok som toppsjef etter Jon Fredrik Baksaas. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

På spørsmål om det foregår diskusjoner rundt Svendsens fremtid i Telenor svarer Sigve Brekke på mail via sin kommunikasjonssjef:

«Telenor er et globalt selskap med mange roller som til enhver tid skal fylles, og alle ansatte i Telenor har jevnlige samtaler med sine ledere om roller og karrierevei. Det har jeg selvsagt med min konsernledelse også. Da har vi en dialog om mulighetene, med fokus på hva som er det beste for den enkeltes videre utvikling – og for Telenor. Den dialogen er et forhold mellom den enkelte ansatte og leder, og det kommenterer vi ikke på».

Svendsen har ledet Telenors virksomhet i Norge siden 2011. I 2017 fikk hun også ansvar for Danmark og Sverige, og hun sitter i selskapets konsernledelse.

Tilbudt jobb i Thailand

Et av tilbudene Berit Svendsen fikk i vår, var å lede Telenors datterselskap dtac i Thailand, en stilling som nå ikke er representert i konsernledelsen. Det bekrefter flere uavhengige kilder overfor NRK.

På forsommeren takket Svendsen nei til tilbudet, og Alexandra Reich ble utnevnt til selskapets nye Thailand-sjef. Svendsen skal også ha vært uinteressert i andre jobber i Telenor-konsernet. Prosessen er etter det NRK forstår ikke avsluttet.

Vil fortsette i jobben

Konserndirektør Berit Svendsen har ledet Telenor i Norge siden 2011, og Telenors virksomhet i Skandinavia siden 2017. Foto: Telenor

Svendsen skriver i en sms til NRK at hun ikke har planer om å bevege på seg:

«Jeg fikk jobben som leder for Telenor Skandinavia 1. mars 2017, har store planer og er allerede i gang med å realisere synergier mellom Norge, Sverige og Danmark, og jeg kommer til å ha fullt fokus på det de neste årene».

Svendsen vil ikke svare på andre spørsmål fra NRK eller stille til intervju om saken.

Styreleder orientert

Styreleder Gunn Wærsted skal være innforstått med at Brekke har forsøkt å flytte på Berit Svendsen.

«Jeg vil ikke kommentere på dialogen styret i Telenor har med konsernsjefen vedrørende konsernledelsen ut over å si at styret er opptatt av at konsernledelsen i selskapet løpende bredder ut og videreutvikler sin kompetanse», skriver styreleder Gunn Wærsted i en sms til NRK.

Forholdet mellom styreleder Wærsted og konsernsjef Brekke har tidligere vært konfliktfylt, og i 2016 ble det kjent at hun ønsket å bytte ham ut som toppleder i konsernet. Saken endte med at Brekke fikk full støtte fra styret, og de to fortsatte samarbeidet med å lede Telenor-konsernet.

Bråk rundt toppjobben

Det har blåst i toppen av Telenor siden Sigve Brekke i 2015 ble utnevnt til ny konsernsjef. Brekke var av mange regnet som en kronprins i selskapet, etter ti år som sjef for Telenor i Asia.

Styreleder Gunn Wærsted skal være innforstått med at Brekke har forsøkt å flytte på Berit Svendsen. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Det vakte likevel sterke reaksjoner at et delvis statseid selskap som Telenor ikke hadde noen kvinner med i finalerunden i ansettelsesprosessen, til tross for at daværende næringsminister Monica Mæland ga tydelige signal om at hun ønsket flere kvinnelige toppledere.

Berit Svendsen var den antatt sterkeste kvinnelige kandidaten. Hun var inne til intervju, men fikk tidlig beskjed om at hun ikke var aktuell for stillingen. Daværende styreleder Svein Aaser mente at ingen kvinnelige kandidater hadde den internasjonale erfaringen som skulle til.

Selv har Berit Svendsen nektet å kommentere at hun i 2015 ble vraket som konsernsjef, men temaet har kommet opp i så godt som alle intervjuer med henne de siste tre årene. Senest i VG sist helg, der overskriften var «Livet etter vrakingen».

Ni av ti toppledere menn

Berit Svendsen har ledet Telenor i Norge siden 2011.

I 2017 fikk hun også ansvar for Danmark og Sverige. Telenor Skandinavia har rundt 7000 ansatte og opp mot 7,5 milloner kunder i Skandinavia. Jobben har gjort henne til en av landets mest profilerte kvinnelige næringslivsledere, og under den kommende Arendalsuka sitter hun i ti ulike debattpanel.

I landets 200 største selskaper er ni av ti toppledere menn, og mennene tar nesten åtte av ti plasser i toppledergruppene, ifølge topplederbarometeret til CORE – Senter for likestillingsforskning. Svendsen har selv vært engasjert i å få flere kvinner i toppen av norsk næringsliv.