Berit Svendsen går av som sjef for Telenor Norge

Etter nesten 30 år i Telenor, går Berit Svendsen av som administrerande direktør for verksemda i Noreg og som sjef for Skandinavia. Det skriv selskapet i ei pressemelding.

På Twitter skriv Svendsen at ho er stolt over å ha bidrege til utviklinga av selskapet, og ønsker kollegaene lykke til vidare.

Ny sjef for verksemda i Noreg blir noverande Asia-sjef i Telenor, Petter-Børre Furberg, opplyser Telenor. Han blei seinast i førre veke peika på som ein mogleg arvtakar for Svendsen. Bjørn Ivar Moen er konstituert fram til Furberg er klar.

Morten Karlsen Sørby er utnemnd til fungerande sjef for Skandinavia.

Konflikt i toppleiinga

I august avslørte NRK at det har vore ei langvarig konflikt mellom Svendsen og toppsjefen i Telenor, Sigve Brekke. Og at Brekke sette i gang ein prosess å bytte henne ut. Ho skal blant anna ha fått tilbod om å leie eit dotterselskap av Telenor i Thailand.

Svendsen blei administrerande direktør for Telenor i Noreg i 2011. I 2017 fekk ho også ansvaret for Danmark og Sverige. I tillegg har ho sete i konsernleiinga i selskapet. Då Brekke fekk jobben som toppsjef i 2015, blei Svendsen sett på som den argaste konkurrenten til stillinga.

Bråket skal ha skapt stor uro internt i Telenor, og ekspertar har åtvara mot kva konsekvensar uroa kan få for selskapet.

Fekk tilbod om nye roller

Svendsen skal ha fått tilbod om nye arbeidsoppgåver i Telenor. Blant anna at ho skulle få halde fram som sjef for Skandinavia, og skulle få overta som styreleiar etter Sigve Brekke i Telenor Norge. Dette takka ho nei til.

Styreleiar i Telenor ASA, Gunn Wærsted, seier Svendsen har oppnådd gode resultat for Telenor. Ho seier det er trist at Svendsen takka nei til tilbod om nye stillingar i konsernet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Nettopp fordi Berit gjennom sju år har leiar Telenor til gode resultat i Noreg, er ho ei av dei vi har ønskt å satse på for framtida, og eg synest det er svært trist at Berit har valt å takke nei til dei tilboda ho har fått om nye roller i Telenor. Eg oppfattar det slik at konsernsjefen har strokke seg langt for å etterkome ønska hennar, seier styreleiar i Telenor ASA, Gunn Wærsted, i pressemeldinga.

Styreleiaren seier seg også lei for den sterke uroa som har vore i den norske organisasjonen dei siste vekene, og den belastninga det har hatt på medarbeidarane.

Også Brekke seier seg lei for at Svendsen sluttar i Telenor. På Twitter takkar han henne for den innsatsen ho har gjort for konsernet, og ønsker henne lukke til vidare.

– Markant næringslivsleiar

Bråket i toppleiinga i Telenor har fått mykje merksemd. Grunnen til det er den posisjonen Svendsen har hatt, seier økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker.

Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, meiner Berit Svendsen har vore ein av dei mest synlege kvinnelege næringslivsleiarane i Noreg. Ho er ikkje overraska over at konflikten i toppleiinga i Telenor har fått så stor merksemd. Foto: Privat

– Berit Svendsen er ein av dei mest markante kvinnelege næringslivsleiarane i Noreg, som i tillegg sit i konsernleiinga av eitt av dei største børsnoterte selskapa i landet. At ho må ut av konsernleiinga utan at ho ønsker det sjølv, etter det som ser ut som usemje over lengre tid med sin næraste leiar, Sigve Brekke, vekker oppsikt.

I tillegg kjem dette relativt kort etter førre personkonflikt i Telenor-konsernet.

– For to år sidan kom det ut at styreleiar Gunn Wærsted ikkje hadde tillit til Sigve Brekke, men klarte ikkje å fjerne han frå toppleiarstolen. Så at det no er ei ny konflikt som kjem ut i offentlegheita på denne måten er oppsiktsvekkande, seier Becker.

Telenor har kalla inn til pressekonferanse om endringane i leiinga klokka 11.