Strømprisene ligger langt over normalen for sesongen, og kraftanalytikere frykter at det blir en dyr vinter for mange husholdninger.

I forrige uke var snittprisen i prisområdet Oslo 110 øre per kilowattime. På samme tid i fjor lå prisen på 10,4 øre.

Men ikke alle bekymrer seg for rekordprisene. NRK fortalte nylig om Ian Bjørn Bednar fra Gjerdrum, som tar det hele med stor ro. Han valgte nemlig energismarte løsninger og solcellepaneler til huset allerede på nittitallet.

Det har også Bjørn Thorud, som både lever og jobber med solkraft, gjort hjemme hos seg selv. Han mener strømsituasjonen nå viser hvor nyttig solenergi kan være for Norge.

– I et tørrår, sånn som nå, har vi gjerne mye sol. Også på vinteren når det er veldig kaldt, da er det klarvær. Så selv om det er mindre effekt i sola på vinteren, så er det til veldig god hjelp på de kaldeste dagene.

Flere søker støtte

Ikke alle tror at solkraft lønner seg i vinterlandet Norge, men flere har de siste årene fått øynene opp for mulighetene solkraft gir. Det viser en oversikt fra Enova.

Det er hos Enova privatpersoner kan søke om økonomisk støtte til ulike energisparende tiltak i hjemmet.

Ved investering i solceller kan du få tilbake inntil 26.250 kroner.

Målet med støtteordningen er blant annet å få ned belastningen på strømnettet, forteller pressesjef Eiliv Flakne.

– Enova støtter installasjon av solceller i bolighus for at du som boligeier kan dekke noe av ditt strømbehov gjennom en fornybar energikilde.

Enova har gitt støtte til ulike energitiltak i boliger siden 2015, og til solceller siden 2016, forteller pressesjef Eiliv Flakne. Foto: Lasse Berre / Lasse Berre

Antallet som fikk utbetalt støtte til solceller doblet seg nesten fra 2018 til 2019, fra 837 til 1666. I 2020 holdt tallet seg stabilt, og det var da årets mest populære blant tiltakene det gis støtte til i Enovatilskuddet.

– Vi kan trygt si at å produsere egen strøm via solceller er et populært tiltak, sier Flakne.

Enovatilskuddet Ekspandér faktaboks Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet er å gi et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen heltids- eller fritidsbolig.

Du kan få inntil 26.500 kroner i støtte når du produserer egen elektrisitet med solceller.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av anleggets kapasitet. Du får 1250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW.

Du kan få mer støtte hvis du kombinerer ulike energitiltak. Kilde: Enova

Disse kan bruke solenergi

– Det som er artig er at det er en teknologi som kan brukes overalt.

Bjørn Thorud er en selverklært energinerd. Han har jobbet med fornybare energikilder siden starten av 2000-tallet og leder nå solenergi-arbeidet i Multiconsult. De har blant annet hatt prosjekter i Norge, Antarktis, og i Afrika.

– Men vi har alle forskjellige hus. Noen står kanskje nede i en dal og har mye skygge, mens andre er på en topp og har veldig mye lys.

Bjørn Thorud har jobbet med fornybar energi-prosjekter på Svalbard. Solceller har lite å bidra med i mørketiden, men gjennom sommerhalvåret kan de produsere strøm døgnet rundt. Foto: Håkon Barstad / Europower

På internett kan man finne kart over eiendommer i Norge som viser hvilke takflater på huset som egner seg for solceller, hvor stort anlegg det kan være plass til og hva det kan produsere per år.

Ifølge Thorud er det Sør- og Østlandet som har de beste forholdene for solenergi, men det betyr ikke at det ikke kan være egnet lenger nord.

– Vi jobber på Svalbard, hvor det er svakere sol, men hvor strømprisen er høy. Dermed blir det lønnsomt, sier Thorud.

Stort potensial i Norge

At solkraft har et stort potensial i Norge bekrefter førsteamanuensis Martin Møller Greve ved Institutt for fysikk og teknologi på UiB. Han forsker blant annet på fornybar energi og solenergi.

Tall fra NVE viser at installert kapasitet i Norge i 2020 hadde økt 10 ganger sammenlignet med 2015.

– Likevel er estimert elektrisitetsproduksjon under 1/1000-del av elektrisitetsforbruket i Norge. Så hvorfor er dette ikke enda høyere? Tyskland har klart å generere over 10prosent av elektrisiteten de trenger fra solkraft i 2020.

Installering av solceller har økt globalt i sammenheng med økt effektivitet og lavere kostnad, men i Norge har ikke vi ikke sett en slik «boom». Greve mener det er fordi vi allerede har hatt billig og klimavennlig strøm.

Med økende strømpriser, som vi ser nå, tror han flere vil ta steget og installere solceller.

– Det store skiftet vil først komme hvis strømprisen forblir høy over tid (flere år, red.anm.). Da vil lønnsomheten av solceller øke, og man vil fortere gå i pluss økonomisk.

I 2016 ble Strand kirke på Tau den første kirka i Norge som fikk solceller på taket for å bli selvforsynt med strøm. Foto: Multiconsult

Nedbetalingstid på 10–15 år

Generelt synes ekspertene NRK har snakket med at det er vanskelig å beregne hvor lang tid det tar før investering i solceller blir lønnsomt.

Det kommer an på hvor mye det koster å installere dem på huset ditt, hvor mye du sparer på strømmen du ikke trenger å kjøpe, og hvor mye strøm du selv kan selge.

– Nedbetalingstiden er kanskje 10 til 15 år, anslår Bjørn Thorud.

Samtidig har de fleste solceller en garantert levetid på 25–30 år, og holder seg ofte lenger enn det.

Ikke alle ser for seg å bo i huset sitt så lenge, men undersøkelser fra Sverige og USA viser at du allikevel kan få igjen for investeringen.

– Vi ser i de landene at verdien på boligen stiger omtrent så mye som det kostet å kjøpe solceller, sier Thorud.

Ny teknologi og design

Prisene varierer dog stort mellom forskjellige løsninger med solcellepanel og solcelletakstein, der sistnevnte er noe dyrere.

– Sånn er det jo faktisk med boligene våre – vi betaler en del for design, sier Thorud, som selv har investert i solcelletakstein på sitt hus.

Selv har Bjørn Thorud valgt et såkalt «in-roof»-system på sitt hus, der solcellene er felt inn i taket. Foto: Privat

– Hvis jeg trekker fra summen det ville kostet meg å bygge tak, så har jeg et veldig billig solcelleanlegg.

Forsker Martin Møller Greve trekker også fram et poeng som driver solcelleinstallasjon videre utenom økonomiske intensiver – nemlig klimakrisen.

– Her blir man villig til å betale mer for ren energi, noe som er bra.