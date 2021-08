Mandag setter strømprisene rekord : – Det er ganske ekstremt

– Prisene er eksepsjonelt høye til å være en sommermåned. Vi finner noen dager i historien med lignende pris på vinteren. Det er ganske ekstremt.

Det sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til NRK. Strømprisene i Øst-, Sør- og Vest-Norge er nå historisk høye for sommersesongen.

Mandag når de tre landsdelene en makspris på 136,2 øre per kilowattime.

Det viser tall fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, oppdatert mandag ettermiddag.

TØFF VINTER: Tor Reier Lilleholt er sjefanalytiker i Volue Insight. Han tror strømmen blir dyr denne vinteren. Foto: Sondre Steen Holvik / Sondre Steen Holvik

– Hovedårsaken er lite nedbør over tid. Vi hadde først en kald vinter med lite nedbør. Deretter har sommeren vært fin, og med lite vind. Det gir underskudd av ressurser som pleier og fylles opp i magasinene, forteller Lilleholt.

Lite smelting fra fjellet

I mars fortalte Meteorologisk institutt at det hadde vært rekordlite snø i deler av fjellet i vinter, og ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var fyllingsgraden til norske kraftverk i uke 33 på bare 67,8 prosent. Gjennomsnittsverdien på tilsvarende tidspunkt for årene 2001–2020 var 80,2 prosent.

Lav fyllingsgrad gjør at kraftselskapene prøver å spare vann, så de ikke går tom før snøen smelter igjen til våren.

– Vi er en nasjon som er følsomme for de meteorologiske svingningen. De to siste årene er et godt eksempel på det. Vi har gått fra nullpris til 100 på et år, kommenterer Lilleholt.

Sommeren 2020 var det rekordproduksjon i hele landet. Det rant det over i magasinene, og lagrene ga gode strømpriser langt utover høsten.

Mangelen på vann i fjellet har vært lett og se i sommer:

Påvirkes av Europa

I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner, og satte med det rekord i krafthandelen.

Lilleholt forklarer at Norge eksporterte nesten samme volum i 2020 som i 2021, men at prisnivået er annerledes.

– Når kull- og gassmarkedet og co₂-markedet er på det høyeste vi har sett, bidrar det til enda høyere pris.

– Det er nokså ekstreme nivåer. Strøm er en vare de fleste ønsker få høyest mulig pris for. Nå ser selskapene en mulighet til å selge for en god pris.

Kan bli en dyr vinter

Kraftanalytikeren mener det kan være grunn til bekymring for strømprisene i vinter, med mindre vi får en svært våt høst.

– Norge et av landene i verden som bruker mest strøm til oppvarming, så vi vil nok føle det når det blir kaldere, sier han.

– I markedet er det en forventning om at det skal bli noe lavere priser, men jeg tror ikke at det blir mulig når vi nå skal begynne å øke forbruket mot vinteren.

Prøver å balansere nedtappingen

Fagansvarlig for vassdragsdrift i Hafslund Eco, Hans-Christian Udnæs, bekrefter at det er lite vann i magasinene, også i Innlandet.

– Vi trenger absolutt regn og tilsig for å få opp magasinvannstanden til normale nivåer, sier han.

TØRT: Innsjøen Tusse i Vågå og de andre vannmagasinene bærer preg av lite nedbør og lite snøsmelting. Foto: Even Lusæter / NRK

Men nå ligger det an til at magasinene blir tappet ytterligere ned.

– Det er fortsatt tørt varsel. Vi kan nok bruke magasinvann for å holde kraftproduksjonen oppe. Og da blir jo magasinnivået enda mindre utover høsten, sier Udnæs.

Han forteller at de regulerer vannstanden ut ifra mange hensyn.

– Vi prøver å ta hensyn til alle, også oss selv som driver strømproduksjon. Det er en balansegang. Når det blir tørt i en lang periode er det noen som blir misfornøyd. Men det jeg kan si, er at hvis det ikke hadde vært regulert, så hadde vannstanden sannsynligvis blitt senket enda raskere.

– Det er været som avgjør og vi prøver å jevne ut så godt vi kan, sier Hans Christian Udnæs.