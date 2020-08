Ingvild Kjerkol svarer om ukulturen i Trøndelag Ap: – Ikke sånn det skal være

Mandag ettermiddag for under en uke siden, foreslo en enstemmig valgkomite i Trøndelag Trond Giske som ny leder for fylkeslaget.

De kommende dagene sto flere unge kvinner fra Ap i Trøndelag frem med sine historier om ukultur.

AUF trakk støtten til Giske og fredag ble Giske vraket og valgkomiteen kom med ny innstilling. Giske skulle helt ut og Marit Bjerkås skulle bli leder.

Men lørdag på årsmøtet kom det benkeforslag om at heller Ingvild Kjerkol skulle bli leder.

Det advarte lederen av valgkomiteen Arild Grande mot. Ifølge TV 2 skal han ha meldt om at det ville komme et varsel mot Ingvild Kjerkol som en del av ukulturen i fylkespartiet.

Likevel ble altså Kjerkol valgt. I«Politisk kvarter» i NRK radio måtte hun svare om ukulturen i fylkeslaget.

Metoo har kommet til Trøndelag

Den nye fylkeslederen blir konfrontert med innlegget under årsmøtet fra den unge arbeiderpartitoppen i Trøndelag, Julie Indstad Hole. Der refererte Hole til 2017 og starten av metoo-bevegelsen:

«1049 dager senere står vi her, 1049 dager med skam, smerte og skyld, 1049 dager med håp om at vi en dag blir mange nok som kan fortelle, heve stemmen sin og ta et oppgjør med det som har vært», sa hun.

– Hvorfor tok det så lang tid før det kom et oppgjør i Trøndelag Arbeiderparti?

– Den enkle forklaringen er vel at det var nå Trond Giske ble innstilt til et tillitsverv. Det har han ikke vært tidligere. Det var nå det ble viktig for dem som hadde opplevelser og historier å fortelle hva de hadde opplevd. Og det var nå det store oppgjøret kom fra AUF, svarer Ingvild Kjerkol.

– Det er ikke sånn det skal være

– Men er det et oppgjør med en ukultur å ikke velge Giske til leder?

– Det som er utfordrende, det er at denne kulturen er konsentrert til enkeltpersoner sine opplevelser, svarer Kjerkol.

Hun forteller om Ellen Reitan, mangeårig politiker i Trondheim, som var den første til å fortelle om en ukultur hvor lederne hadde grenseløs adferd, og hvor det ikke var lov til å ytre seg imot.

Samtidig påpeker hun at Trøndelag Arbeiderparti er et stort fylkesparti med mange ulike partikulturer.

– For mange medlemmer var dette veldig fremmed. Det oppgjøret som kom var knyttet til reelle erfaringer, og sånn må det være. Men jeg forstår godt hvorfor alt dette skjedde, for å si det enkelt.

Kjerkol bekrefter at hun har kjent til at det har vært en ukultur i fylkeslaget.

– Det er ikke sånn det skal være, at du må gå på byen og flørte og ha det gøy med den mektigste i partiet for å komme opp og fram.

Advarte mot Kjerkol som leder

Valgkomiteens leder Arild Grande advarte mot å la dem som har hatt stor makt over mange år være dem som skal ta et oppgjør med en partikultur de selv hadde ansvar for.

Blant maktpersonene han siktet til er Kjerkol.

Men Kjerkol vil ikke være med på at hun har stått ansvarlig for noen ukultur.

Trøndelag Arbeiderparti ble et nytt, sammenslått fylkesparti fra 2017. Fram til da hadde Kjerkol verv i Nord-Trøndelag Arbeiderparti.

Hun peker på en ukultur i Trondheim som mange i nord var sjokkert over. Nå sier hun at hun er motivert for å forene to partikulturer, og at hun vet hvordan en trygg og åpen kultur kjennes som, for det var en slik kultur som fikk henne opp og frem.