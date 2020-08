Difor meiner dei Giske er rett frontfigur for Trøndelag

– Vi treng han og vi må sjå framover, seier Aps varaordførar i Meråker, Anne-Karin Langsåvold.

NRK har kontakta fleire profilerte trøndelagspolitikarar og lokallag for å få deira syn på kvifor Giske står så sterkt i fylket. Mange vil ikkje snakke offentleg om personstriden. Men frå fem lokallag som har villa snakke med NRK, peikar dei på følgande kvalitetar hos Giske:

Ein lyttande politikar som tek distrikta på alvor

Kunnskapsrik og god debattant

Erfaring og eit stort nettverk

Politisk gjennomslagskraft

Dei meiner kvalitetane trumfar forhistoria, og at partidemokratiet talar tydeleg. Det er tid for tilgjeving.

Tilbake

To og eit halvt år er gått sidan Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet etter fleire varsel om seksuelt krenkande åtferd. No meiner lokale tillitsvalde at det er på tide å la fortid vere fortid.

TILGJE: Per Kristian Skjærvik i Indre Fosen Ap. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Trond er ikkje dømt for noko. Han har oppført seg dumt, men det gjer vi menneske rett som det er. Det må vere mogleg å tilgje dum oppførsel av ein person også på hans nivå, seier Per Kristian Skjærvik, tidlegare Rissa-ordførar, stortingsvara og fylkesleiar i Sør-Trøndelag Ap.

Då Giske var på veg inn i toppen av fylkeslaget i fjor, enda det med at valkomiteen i Trøndelag Ap til slutt ikkje foreslo han som nestleiar etter ein mykje omtalt dansevideo frå ein bytur i Oslo.

Men laurdag ser alt ut til å vere duka for at Giske får eit større tillitsverv. Valkomiteen i Trøndelag Ap har foreslått at han blir leiar i fylkeslaget og får plass i landsstyret.

Innstillinga har skapt ei rekke innlegg og reaksjonar, tidlegare varslarar har kritisert den både i NRK og Dagbladet. Leiaren for kvinnenettverket i partiet, Anette Trettebergstuen, seier det er for tidleg for Giske.

– Det er mange som synest dette er for tidleg, som blir urolege og forbanna og som synest dette ikkje er ålreit, sa Trettebergstuen til NRK i går.

Men trass reaksjonane: Det er likevel venta at Giske blir valt på årsmøtet laurdag.

«Vårres mann»

– Vi var ganske samstemte om å spele inn han på topp. Han er dyktig, og han kjenner Trøndelag godt. Vi fekk mykje hjelp av han i førre valkamp, fortel Gunnhild Tettli som er gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Ørland kommune.

HJELP: Trond Giske har hjelpt til i valkampen, fortel Gunnhild Tettli. Foto: Ørland Arbeiderparti

Tettli er sjølv innstilt til ein plass i styret til Trøndelag Ap og ser fram til å jobbe saman med Giske.

Synspunktet hennar finn gjenklang over heile fylket. Og sjølv om Trøndelag i høgste grad er prega av diskusjonar mellom sentrum og periferi og maktkamp mellom nord og sør, så blir trondheimsmannen Giske av mange oppfatta som ein talsperson for distrikta.

– Trond er flink til å lytte til oss ute i distrikta. Svarar på telefon, tar tak i saker som vi brenn for. Vi føler vi blir høyrt og får gjennomslag, seier Skjærvik, som no er leiar for Ap i Indre Fosen kommune. Delegatane i partilaget hans står fritt, han stemmer på Giske.

– Han er vårres mann, legg Skjærvik til.

– Han er ein god representant for grasrota og folk flest, jordnær, jovial og kunnskapsrik, istemmer Lars Petter Løkken, leiar for Arbeidarpartiet i Steinkjer. Han understrekar at han har stor respekt for dei som ser annleis på det.

Men på årsmøtet i helga støttar Steinkjer Giske.

– Han har distrikts-Noreg i fokus og vil gjere ein god jobb for Trøndelag, meiner Anne-Karin Langsåvold i Meråker.

Kontroversiell

Sjølv Trond Giskes argaste motstandarar vil nok kunne skrive under på at han er ein erfaren politikar med gjennomslagskraft.

Men spørsmålet årsmøtet må ta stilling til, er om eigenskapane hans som politikar trumfar forhistoria.

Partiet konkluderte med at han hadde brote partiet sine retningsliner mot seksuell trakassering tidleg i 2018. Giske var og er fortsatt ueinig i konklusjonen om at han står bak seksuell trakassering, men gjekk av som nestleiar.

I Trøndelag meiner støttespelarane at det er på tide å la han få politiske verv.

– Eg føler vi har ein heilt anna kultur enn dei har i det urbane Arbeidarpartiet. Vi er litt rausare i forhold til medmenneska, seier Skjærvik i Indre Fosen til NRK.

– Men seksuell trakassering er vel ikkje meir akseptabelt i Trøndelag enn i resten av landet?

– Nei, det er det ikkje, og Trond har gjort dumme ting, det er vi einige om. Difor var han ikkje aktuell tidlegare. Men ein gong må det vere mogleg å bli tilgitt og byrje på igjen.

– Trakassering skal ikkje forekome, men han har tatt straffa si og må få byrje med blanke ark. No må han vise at ikkje noko sånt gjentar seg, seier Langsåvold.

Heimebane

I Giskes eigen heimby Trondheim vil verken ordførar Rita Ottervik eller leiar Hanne Moe Bjørnbet utdjupe støtten. Lokallagsleiar Bjørnbet viser til dei mange innspela frå partilaga og valkomiteens argumentasjon.

Då han la fram innstillinga sa valkomité-leiar Arild Grande:

– Det er lenge sidan leiinga i partiet sa at det er mogleg for Trond å kome tilbake og få verv i partiet. No meiner partiorganisasjonen i Trøndelag at tida er inne for å foreslå han som leiar, det har vi fått ei rekke innspel på og det må vi lytte til.

Trond Giske sjølv har sagt til NRK at han ventar til årsmøtet med å gje intervju om sitt kandidatur.

Valforskarar: Personkonflikter kan gje tap

PERSONKONFLIKTER: Negativt viss det pregar bildet av partiet, seier Johannes Bergh. Foto: NRK

– Viss det blir veldig mykje fokus på interne konflikter og det pregar det bildet folk har av Arbeidarpartiet, så vil det vere uheldig for partiet, seier Johannes Bergh som leiar valforskingsprogrammet ved Instiotutt for samfunnsforsking.

Han seier norske veljarar i stor grad let politiske saker bestemme partival, ikkje personar. Men på den andre sida:

– Vi har sett at veljarar kan reagere negativt på skandaler eller negative forhold som får mykje merksemd, seier Bergh.

– Dersom Trond Giske blir valt til fylkesleiar i Trøndelag Ap, vil det neppe påverke veljaroppslutninga på ein negativ måte i seg sjølv. Men handteringa i partiet blir viktig. Dersom det blir støy og bråk i partiet om Giske, kan det slå negativt ut på oppslutninga, seier Hilmar Rommetvedt, statsvitar og professor ved Norce, Norwegian Research Centre.

Dei fleste NRK har snakka med i Trøndelag trur valet av Giske kan føre til at nokre veljarar og medlemmar forlet partiet, men dei trur likevel at dei i sum vil vinne på Giske som frontfigur.

På landsbasis mista Arbeidarpartiet 89 medlemmer dei første to døgna etter at valkomiteen i Trøndelag la fram sitt forslag. 25 melde seg inn.

Løkken i Steinkjer trur også mange er lei av å diskutere for og mot Giske. Han trur det er tid for å gå vidare. Med Giske som frontfigur.

– Det er vel veldig få av oss som går gjennom livet utan å gjere feil. Ein tek nokre konsekvensar av det, så er det lov å kome tilbake enten ein heiter Trond Giske eller Petter Northug.