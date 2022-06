Prinsesse Ingrid Alexandra henvendte seg til hver og en i familien da hun talte under gallamiddagen.

Da hun kom til brødrene, brast stemmen.

– Kjære Marius og Magnus, dere er sikkerhetsnettet mitt. Jeg vet at jeg alltid kan komme til dere om det er noe, sa hun.

Prinsessen takket deretter hver av brødrene.

– Marius, takk for alt jeg har lært av deg, og for at vi kan snakke sammen om alt. Takk for at du alltid beskytter meg.

– Magnus, du er alltid snill med meg når jeg trenger det. Takk for at du pleier å gi meg en klem når jeg har en litt ekstra tøff dag. Jeg er så stolt av å ha dere som brødre, sa hun og tørket en tåre.

Prinsessen har tidligere selv fortalt at brødrene er hennes store forbilder.

Da hun fylte 18 år i januar, beskrev hennes foreldre, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, at hun «hadde gått i krigen for begge brødrene».

Gallamiddag på slottet for prinsesse Ingrid Alexandra Du trenger javascript for å se video.

Cowboy-filmer med bestefar

Prinsessen vakte også latter i sin tale i kveld.

– Kjære bestefar, det er så koselig å være sammen med deg. Takk for kveldene på Kongeskipet, der vi sitter og ser på sport og cowboy-filmer sammen, sa hun henvendt til kong Harald, til latter hos både ham og resten av gjestene.

– Og ikke minst takk for at du alltid har en god vits når stemningen er litt laber.

Hun takket bestemor dronning Sonja for turer, fortellinger og nattasanger.

Moren, kronprinsesse Mette-Marit, ble trukket fram som en god TV-serie-partner.

– Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som «Sex and the City», sa prinsesse Ingrid Alexandra, til latter fra kronprinsesse Mette-Marit.

– Pappa, takk for at du tar oss med på ski og surf og alle mulige aktiviteter. Du fikser og ordner og er rolig når vi andre ikke er det.

Prinsessens tale ble avsluttet til stor applaus fra gjestene, og hun utbrøt et rungende «skål!».

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kongen vakte latter

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år og ble myndig 21. januar, men på grunn av pandemien ble den offisielle feiringen utsatt til nå.

I anledningen 18-årsdagen i januar, besøkte prinsesse Ingrid Alexandra statsmaktene, Stortinget, Høyesterett og Statsministerens kontor, og hun observerte statsråd.

– For første gang var du med i statsråd, heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg, sa kong Harald og vakte latter hos både prinsessen selv og gjestene.

Han benyttet også anledningen til å komme med et klart råd til barnebarnet.

– Jeg har sagt det til deg flere ganger før, Ingrid, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen: Vær deg selv. Og stol på at det er nok – alltid, sa kong Harald.

Se kongens tale Du trenger javascript for å se video.

Dronning Sonja beskrev prinsesse Ingrid Alexandra som «en skikkelig tøffing».

– Du er verken redd for å hoppe i fallskjerm eller for å si din mening. Det siste vil komme spesielt godt med, det lover jeg deg, sier dronning Sonja.

– Fyller livet vårt med venner, latter og høy musikk

Kronprinsparet understreket i sin tale til datteren at også hun, som vet at hun en dag skal bli Norges dronning, har frihet til å forme rollen og livet sitt.

Kronprinsesse Mette-Marits stemme brast da hun hyllet bestefar kong Haralds rolle.

– En av dine viktigste oppgaver blir å stå sammen med alle nordkvinner og -menn gjennom all den gleden og sorgen de skal oppleve. Å se dem, forstå hvem vi er sammen, og passe på at alle føler at de har en plass her, sa kronprinsessen til Ingrid Alexandra.

– Som kong Haakon gjorde for sitt folk, som pappas bestefar kong Olav gjorde, og som den fine, fine bestefaren din, kongen vår, har gjort for sitt folk, sa hun rørt og strøk kongen på ryggen.

Kronprinsparet understreket også at 18-åringen skal få lov til å gjøre feil, og at de alltid vil støtte henne og hjelpe henne å bære når vekten føles tung.

– Kjære Ingrid, du er et helt, kontrastfylt og herlig menneske. Husk at det er plass til alt som er deg. Både svakhet og styrke, sårbarhet og mestring. Takk for alt du er for oss. Vi er så stolte av deg og veldig glad i deg, sa kronprins Haakon.

Mens kronprinsesse Mette-Marit løftet frem gleden og det datteren fyller hjemmet deres med.

– Med venner, latter og høy musikk. Nå gleder vi oss til å feire deg med familie, venner, masse latter og kanskje litt høy musikk også.

Feirer i mammas gamle kjole

Kronprinsesse Mette-Marit brukte kjolen som prinsesse Ingrid Alexandra har på i kveld, under en mottakelse i 2005. Foto: Erlend Aas / NTB

Kjolen prinsesse Ingrid Alexandra har på seg, ble brukt av kronprinsesse Mette-Marit i 2005, da det japanske keiserparet besøkte Norge.

Også for dronning Sonja falt valget på gjenbruk. Den gule kjolen hun bærer ble gitt henne i gave da hun feiret 60 år.

Kronprinsesse Mette-Marit bærer også en kjole hun har brukt før – blant annet på offisielle bilder fra Slottet i 2010.

Foto: Lise Åserud

Her ankommer de kongelige Du trenger javascript for å se video.

Sommerfest

På menyen i kveld står gulrottartar, kamskjell, kveite og jordbær

Dette er menyen Ekspandér faktaboks Gulrottartar

Estragonmajones, pepperrot og epler Asparges og kamskjell

Syltet ingefær, hylleblomst fra slottsparken, bringebær og gressløkblomst fra Bygdøy kongsgård Kveite

Pommes Sonja, minigulrøtter, kongeøsterssopp, petit pois-puré og smørsaus Norske jordbær

Markjordbær og vaniljeis

Temaet for dekoren er nordisk sommernatt, og bordene er pyntet blant annet med blomster fra Slottsparken, Bygdø Kongsgård og Skaugum.

Blant gjestene i kveld er også statsminister Jonas Gahr Støre, og Høyre-leder Erna Solberg.

Støre har også på seg brukte finklær.

– Denne dressen har tilhørt min farfar, sier Støre til NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre ankommer Slottet i arvet kjole og hvitt. Foto: Heiko Junge / NTB

Ei som ikke bar brukte klær, var frikjører Hedvig Wessel. Under kan du se video hvor hun forteller om det dramatiske kjole-kjøpet:

Fikk Prada til å fikse prinsessekjole på 24 timer Du trenger javascript for å se video.

– Omsorgsfull prinsesse

Høyre-leder Erna Solberg sier det blir viktig for prinsessen å finne sin egen vei.

– Det er veldig viktig, når man skal leve et helt liv i en offentlig rolle, at man får lov til å finne seg selv, finne sin form. Og at vi gir rom for at hun får lov til å vokse.

Her kan du se bilder av gjestene når de ankommer:

Prinsesse Ingrid Alexandra og Kong Harald går i prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen. Foto: Lise Åserud / NTB Dronning Sonja og kronprins Haakon. Foto: Lise Åserud / NTB Kronprinsesse Mette-Marit, Marius Borge Høiby og prins Sverre Magnus. Foto: Lise Åserud / NTB Prinsessens kusiner Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn og Emma Tallulah Behn. Foto: Lise Åserud / NTB Kong Willem-Alexander av Nederland, og hans hustru dronning Máxima. Foto: Lise Åserud / NTB Emilie Enger Mehl og Trygve Vedum Slagsvold. Foto: Lise Åserud / NTB Erna Solberg og Guri Melbye. Foto: Lise Åserud / NTB Statsminister Jonas Gahr Støre og kone Marit Slagsvold. Foto: Lise Åserud / NTB Per Høiby, bror til kronprinsesse Mette-Marit, og hans kone Louise Kathrine Dedichen. Foto: Lise Åserud / NTB Kopier referanse Prinsesse Estelle og prins Oscar av Sverige. Bak dem følger kronprinsesse Victoria og hennes ektemann Prins Sverige. Foto: Lise Åserud / NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani er blant dem som skal holde tale for prinsessen i kveld.

Han har møtt henne ved flere anledninger og beskriver henne som omsorgsfull og kunnskapsrik.

– Hun er oppmerksom, nysgjerrig, kunnskapsrik og veldig trygg. En omsorgsfull prinsesse som er trygg. Den dagen hun blir statsoverhode, vil det bli veldig bra for Norge, sier stortingspresidenten til NRK på vei inn på Slottet.

Tiara for første gang

I anledning 18-årsfeiringen offentliggjorde Kongehuset i dag også nye bilder av tronarvingen.

Der kom det også frem hvilken tiara hun skal bære i kveld.

For når prinsesse Ingrid Alexandra skal bruke tiara for første gang under kveldens gallamiddag, er det en som hennes tippoldemor fikk i gave for over 120 år siden.

Kongelige gjester

Blant dem som skal feire 18-åringen i kveld, er – foruten vertskapet, kong Harald og dronning Sonja – prinsessens foreldre, brødre, mormor Marit Tjessem, tante prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett, og kusinene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah Behn.

I tillegg er en rekke europeiske kongelige kommet til Oslo for å feire den norske tronarvingen.

Kongelige fra hele Europa er samlet på Slottet for å feire den norske tronarvingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kronprinsesse Victoria, som er prinsesse Ingrid Alexandras fadder, og prins Daniel har med seg de to barna, prinsesse Estelle (10) og prins Oscar (6).

Fra Danmark er kronprins Frederik, som også er den norske prinsessens fadder, og kronprinsesse Mary blant gjestene.

Fra Spania kommer kong Felipe – også han er fadder.

Fra Nederland har både kongeparet, kong Willem-Alexander og dronning Maxima ankommet Oslo. Med seg har de sin eldste datter prinsesse Catharina-Amalia – nummer én i arvefølgen til Nederlands trone. Catharina-Amalia fylte selv 18 år bare en drøy måned før prinsesse Ingrid Alexandra.