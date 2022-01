Slik beskriver foreldrene prinsesse Ingrid Alexandra

– Jeg husker da vi skulle lære henne å gå på ski. Det var utrolig, for hun ga seg liksom ikke, hun ville ikke slutte. Så vi hadde henne med på lange skiturer fra hun var bitte liten, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Ja, litt sånn «duracell», ler kronprins Haakon og ser bort på kronprinsessen.

SKI: Prinsessen har gått på lange skiturer helt fra hun var liten, forteller foreldrene. Foto: Privat/Det kongelige hoff

– Ja, det var bare å sette henne ned, og så gikk hun bare. Og stoppet aldri. Sånn er hun fremdeles, vil jeg si.

I anledning prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag, forteller kronprinsparet NRK om henne som en dag skal bli Norges dronning.

En datter. Og en tronarving.

– Jeg tror jo at Ingrid har et godt utgangspunkt som det mennesket hun er. Og de egenskapene vi har sett i henne. Hun har en veldig fin kraft i seg, sier kronprins Haakon.

– Det må være plass til å gjøre feil også. Det skal ikke bare være perfekt, at man får til alt og gjør alt riktig. For sånn er ingens liv. Så vi har ikke lyst til å lage en boks, som vi putter Ingrid inn i.

– Hun gir seg ikke

Men noen egenskaper har preget prinsessen hele livet, ifølge foreldrene. Pågangsmotet så de tidlig. Som da kronprinsfamilien tilbrakte tre uker i fangsthytta «Villa Fredheim» på Svalbard sommeren 2008.

Uten innlagt strøm og vann, og med knallskudd med seg på grunn av isbjørnen i området. Familien la ut på tur oppover fjellet ved hytta.

– Det der pågangsmotet ... Hun skulle opp det fjellet! Hun gikk og sang og tralla på veien. Nå er det med ski på beina når hun går randonee rett opp et fjell, mens da var det på beina med bamsen som hun alltid hadde med gjennom hele barndommen, forteller kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg synes jeg så den fra den dagen hun ble født. Hun har mye kraft i seg. Hun liker utfordringer, og hun gir seg ikke.

INGRID: Hun er Norges fremtidige dronning, men hjemme har hun fått være bare Ingrid. Foto: Privat/Det kongelige hoff

Mestring i naturen

Prinsesse Ingrid Alexandra er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge. Født til å bli Norges fremtidige dronning.

«En gjerning var bestemt for deg fra du åpnet øynene første gang,» sa kong Harald i sin tale til henne i konfirmasjonstalen.

AKTIV: Naturopplevelser og mestring ute har vært viktig for kronprinsfamilien. Foto: Privat/Det kongelige hoff

– Det som er viktig for oss, er å skape mest mulig trygghet for Ingrid, og i og for seg for alle tre barna. Men samtidig er det en offentlig side til livene våre som vi må forholde oss til også. Så det er den balansegangen vi lever med, sier kronprins Haakon.

– Hvordan har dere tenkt og gjennomført en kongelig oppdragelse på 2000-tallet?

– Vi har tatt dem med på veldig mye ute i naturen. Vi har vært opptatt av at de, alle barna egentlig, skal få arenaer hvor de opplever mestring, og hvor de kan føle glede og få den kraften som naturen gir, sier kronprinsen.

Skøyer foran kamera

Den lille prinsessen var i gang med «oppdrag» i offentligheten før hun var to år – under 100-årsmarkeringen for monarkiet i Norge.

Da hun var tre og et halvt år, var det familiefotografering med pressen i hagen på Skaugum. På rekke og rad sto fotografene med kameraene vendt mot kronprinsfamilien.

GRIMASER: Prinsesse Ingrid Alexandra laget show for de mange fremmøtte fotografene i 2007. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ingrid var ganske liten, og da fant hun ut at nå er tiden inne for å kjøre alle grimaser på en gang, ler kronprinsen.

– Husker du den episoden, spør kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg husker det veldig godt, ler han tilbake.

– Ble du stressa, spør hun.

– Det var ikke så veldig ubehagelig egentlig. Jeg syntes hun var morsom, jeg. Men det er noe med at du ikke skal la det gå for langt heller.

Kronprinsparet beskriver en jente som er kreativ, og som har vært glad i å lage ting. Både de og andre i familien har blitt med når prinsessen har laget noen av sine utallige videoer.

– Hun har alltid hatt mye oppfinnsomhet. Og det er alltid gøy å ha henne med på ting, for hun bringer alltid mye glede og liv, sier kronprinsesse Mette-Marit.

MINNER: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit forteller NRK om en prinsesse som er full av pågangsmot, påfunn og glede. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Hadde gått i krigen for begge brødrene

Etter å ha skøyet og gjort ablegøyer foran pressefotografene i barndommen, har ungdomstiden vært mer skjermet.

Prinsessen og brødrene skulle få leve en emosjonelle berg-og-dal-banen som tenårene kan være, uten alles øyne på seg.

– Vi har vært opptatt av at oppveksten til alle tre barna skal være så vanlig, om det går an å bruke det litt teite uttrykket, som mulig. Og at de skal få plass til å være ungdom på sine egne premisser. Så vi har vært opptatt av at de ikke skal være for mye eksponert, sier kronprins Haakon.

STOREBROR: Prinsesse Ingrid Alexandra beskriver storebror Marius som ett av hennes forbilder. Foto: Heiko Junge / NTB

Prinsessen selv har trukket frem brødrene, storebror Marius og lillebror prins Sverre Magnus, som noen av sine største forbilder den dag i dag.

Foreldrene beskriver en søster med et nært forhold til sine brødre.

– Hun hadde gått i krigen for begge de to. Hun er veldig beskyttende og ser veldig opp til Marius, og har det veldig gøy sammen med Magnus. De har det veldig fint sammen, og hun er så omsorgsfull som søster.

LILLEBROR: Også lillebror prins Sverre Magnus er et forbilde for prinsessen, har hun selv sagt. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprins Haakon, som datteren en gang skal arve tronen etter, syntes selv det var vanskelig å forene seg selv med den kongelige rollen da han var på prinsessens alder.

Håpet er at det skal være lettere for den neste generasjonen.

Prinsesse Ingrid Alexandra er nå 18 år og myndig. Hun har tatt et steg ut i offentligheten. Men hun skal fortsatt være skoleelev først og fremst, sier kronprinsen.

– Hennes hovedfokus blir å gå på skolen. Sånn sett tror jeg ikke skiftet skjer i så stor grad før og etter 18-årsdagen. Men noe av alvoret kommer jo inn, da. Det at hun blir myndig og mer voksen. Selv om jeg synes det er vanskelig å kalle en 18-åring voksen, sier han og ler.