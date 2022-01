Hun kaller seg bestebarnebarnet. Elsker å surfe og stå på ski. Er kreativ, full av påfunn og pågangsmot. Engasjert og glad i å diskutere.

Moren vil at hun skal utdanne seg til lege.

Valget av utdanning er åpent. Men jobben er bestemt. Prinsesse Ingrid Alexandra er født til å bli Norges dronning.

Har hun noen gang vurdert om hun vil si nei?

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i.

Hun smiler forsiktig.

– Jeg er jo fortsatt ung, og det er lenge til jeg skal bli dronning ... Så det ligger litt i kortene at jeg har tenkt å gjøre det.

– At du vil ta på deg dronningrollen når den tid kommer?

– Ja, det er jo det som er planen inntil videre.

Dronningskolen

Med den planen følger et historisk sus. Prinsesse Ingrid Alexandra er den første jenta som er født som tronarving i Norge.

Hun var fire måneder da hun var på Slottsbalkongen på 17. mai for første gang – da på mammas arm.

Seks år gammel debuterte hun på den internasjonale rojale scenen, da hun var brudepike i kronprinsesse Victoria av Sveriges bryllup. NTB

Et fulltallig pressekorps fulgte henne på første skoledag. Hun var åtte da hun gjestet Julemorgen på NRK og var ikke i tvil da hun fikk spørsmål om hva hun ville bli når hun blir stor.

– Da vil jeg bli kronprinsesse!

Det blir hun når far kronprins Haakon blir konge. Men når hun nå fyller 18 år og blir myndig, er skoleringen godt i gang. De nærmeste lærer henne opp gradvis.

HÅND I HÅND: Ti år gamle prinsesse Ingrid Alexandra holdt farfar kong Harald godt i hånden på Slottsbalkongen 17. mai 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

Både far og også bestefar kong Harald gir arven videre.

– Han har aldri satt meg ned og lært meg opp på en måte, jeg har jo ikke gått på noen dronningskole. Men jeg lærer mye av ham gjennom alt det han gjør, og ting han forteller om. Og så tenker jeg at i vår rolle er ikke det viktigste å bli fortalt hva man skal gjøre, men heller å gjøre det til sitt eget, sier prinsesse Ingrid Alexandra.

– Hva betyr Norge for prinsessen?

– Jeg har veldig mye kjærlighet for Norge.

Hun smiler. Nikker mens hun snakker videre.

– Jeg synes vi er det beste landet, definitivt. Det er mange grunner til det. Vi har alle tidene, vi har snø, vi har sommer. Vi er veldig gode i vinter-OL ... Ja, vi har mye bra. Vi har russetiden, sier hun og ler litt.

– Er ganske nervøs

Ungdomstiden har vært skjermet. Familien har vært opptatt av at hun skulle få en så vanlig oppvekst som mulig. Få leve den emosjonelle berg-og-dal-banen som tenårene kan være, uten alles øyne på seg.

Nå tar hun et steg ut i offentligheten. En tronarvings myndighetsdag er en stor begivenhet i kongeriket.

– Jeg er ganske nervøs. Jeg synes det å snakke om meg selv ... Det er ikke det beste jeg vet. Men jeg føler meg jo veldig heldig som får lov til å dele mine tanker, da. Men jeg er litt nervøs, det skal sies, sier hun og ler.

NRK tok med noen kjappe spørsmål for å bli litt kjent med prinsessen:

Se kjappe spørsmål til prinsesse Ingrid Alexandra Du trenger javascript for å se video.

– Hvordan er det å bli 18?

– Det føles ikke så veldig annerledes. Det er kanskje litt mer ansvar, men så betyr det jo enda mer frihet også, så det gleder jeg meg til. Kanskje kunne reise alene og kunne kjøre bil og sånt. Det gleder jeg meg veldig mye til.

GLEDER SEG: Prinsesse Ingrid Alexandra ser frem til mer frihet når hun nå fyller 18 år. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Hva slags type ansvar blir det mer av?

– Det blir vel mer forventninger om hvordan man skal oppføre seg, og at man tar bedre valg når man er 18 enn da man var yngre, kanskje.

– Føler du på at det er mer forventninger til deg nå?

– Ja, det gjør jeg jo. Men det tror jeg alle føler litt på. Jeg føler jo at det at jeg blir 18 er ganske likt som at de fleste andre blir 18. Det er ikke så mye ekstra ... Ikke annet enn at det kanskje blir mer mediefokus og oppmerksomhet rundt meg. Det er det jeg gleder meg minst til.

– Men jeg håper jo at det ikke blir så stor forskjell fra hvordan det har vært til nå. Jeg har vært ganske skjermet og håper jo at det kan fortsette litt til, selv om jeg blir 18. Men jeg tenker det bare er viktig å være meg selv og ta gode valg. Og så gjør man jo feil, jeg er fortsatt ung selv om jeg er 18.

I FOKUS: Etter en skjermet ungdomstid, tar prinsesse Ingrid Alexandra nå et steg ut i offentligheten. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Mamma vil at jeg skal utdanne meg som lege

Hun sitter i en lys sofa inne på kontoret sitt på Slottet. Det sto klart kort tid før 18-årsdagen.

Dus-rosa blomster, en hvit gyngestol og hvit kakkelovn. Et hvitt møtebord og lyse stoler. En moderne høyttaler og en tavle. Sistnevnte var ett av få klare ønsker prinsessen hadde til kontoret – som foreløpig brukes mest til skolearbeid.

– Er det sånn at du skriver matteoppgaver på den tavlen?

– Ja, det var faktisk akkurat det vi gjorde forrige gang. Da hadde jeg med noen venninner, vi øvde til mattetentamen.

Skoleelev og tenåring. Tronarving. Foreløpig i den rekkefølgen. For ettersom prinsessen «bare» er nettopp det, prinsesse og ikke kronprinsesse, medfører ikke myndighetsdagen noen store endringer i hennes kongelige rolle og plikter.

Hun har et og et halvt år igjen på videregående. Fortsatt er det skole og utdanningen som er førsteprioritet.

– Jeg synes det er spesielt gøy i år, siden vi har valgt litt fag selv. Samfunnsgeografi liker jeg veldig godt. Og kjemi og engelsk og ... Jeg er veldig glad i mange av fagene mine.

Hun ler når hun blir spurt om hvilke fag hun liker minst. Sier lattermildt at hun kanskje ikke bør utlevere det.

– Hva er planene etter videregående skole?

– Jeg har selvfølgelig en plan i hodet, men den endres ganske ofte. Så jeg har kanskje ikke så lyst til å dele den med offentligheten helt ennå, for den kan jo endre seg. Og så tenker jeg at jeg da setter opp en viss mengde forventning til meg selv, som det kanskje er lurt å unngå, sier prinsessen smilende.

Kan det ligge noen hint i TV-seriene hun liker godt for tiden – advokatserien «Suits», «White collar» og «The Good Doctor»?

– Er det noe ved legeyrket eller advokatyrket som ...?

Prinsessen ler.

– Mamma vil at jeg skal utdanne meg som lege, men vi får se.

EGET KONTOR: I forkant av 18-årsdagen har prinsessen fått et eget kontor på Slottet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Militæret

Da F16-flyet tok av fra Bodø i midten av desember, var det med en kongelig, ung gjest i baksetet. Hun som blir øverstkommanderende i Forsvaret når hun en dag blir Norges dronning.

FLYR HØYT: Prinsesse Ingrid Alexandra ble en av de siste i Norge som fikk fly F-16 i Norge. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hun skulle selv styre spakene deler av turen. Se kongeriket fra luften. Over Evenes, over «Norges nasjonalfjell» Stetind – mot Bardufoss, ned mot Lofoten og tilbake i havområdene rundt Bodø.

Ganske kult, beskriver prinsessen det som selv.

Noen uker før hadde hun besøkt Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando på Rena. Iført seg militæruniform og trent på fallskjermhopp.

BESØKTE JEGERTROPPEN: Når prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir Norges dronning, blir hun også øverstkommanderende i Forsvaret. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg lærte ekstremt mye om militæret på de turene. Det var også mine første offisielle oppdrag alene. Begge besøkene var fantastiske og veldig lærerike.

– Betyr det at det blir militæret på prinsessen etter videregående?

– Det vil jeg helst ikke svare på.

– Som monark er man øverstkommanderende i Forsvaret. Må man i Forsvaret for å kunne være dronning?

– Jeg har verneplikt på lik linje med alle andre, men det står ikke noe i Grunnloven om at jeg trenger en militær utdannelse. Så ikke på grunn av rollen min i hvert fall.

Det som derimot står i Grunnloven, er at monarken må tilhøre Den norske kirke. Da stat og kirke skulle skilles, mente kong Harald det var naturlig at monarken fortsatt skal være medlem av Kirken. Slik ble det.

– Det står i Grunnloven, og det forholder jeg meg helt fint til. Det har ikke vært noe stort problem for meg, sier prinsesse Ingrid Alexandra.

HISTORISK: Prinsesse Ingrid Alexandra er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Jentene tar over monarkiene

Det er etter hvert jentene som skal ta over monarkiene i Europa. Prinsesse Ingrid Alexandra er en av flere kvinnelige tronarvinger som nå snart er voksne.

Noen å dele erfaringer med om en jobb som svært få andre har kjennskap til.

– Jeg er jo så heldig at jeg har mange jevnaldrende tronarvinger i Europa nå, så jeg håper jo at vi kan bruke hverandre etter hvert, sier prinsessen.

– Vi har ganske mye kontakt, særlig med Sverige og Danmark. Vi var og besøkte Victoria og Daniel og Estelle og Oscar i sommer, det var veldig hyggelig.

– Dere jevnaldrende, er det sånn at dere kommuniserer på Snapchat – har dere en egen gruppe for de unge kongelige i Europa?

– Ikke ennå, ler prinsessen.

– Kanskje det kommer etter hvert. Nå er det ganske lenge siden vi har samlet alle sammen på grunn av korona.

Slik begrenser prinsesserollen

Da den lille tronarvingen ble født klokken 09.13 den 21. januar for nøyaktig 18 år siden, var det en stolt, nybakt far som møtte pressen på Rikshospitalet i Oslo. Kronprins Haakon smilte og lo da han fortalte at han og kronprinsessen hadde fått en liten datter – en prinsesse.

Han var, som foreldre flest, nærmest sprekkeferdig av stolthet.

– Hun er det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden, sa han.

TRONARVINGEN: Prinsesse Ingrid Alexandra skal en dag overta tronen etter sin far kronprins Haakon. Foto: Lise Åserud / NTB

Det ble født 57.000 barn i Norge i 2004. Bare ett av dem skulle arve landet. Og måtte ha regjeringens formelle godkjennelse av navnet.

«I samråd med Hans Majestet Kongen har vi bestemt at hun skal hete Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra, og jeg vil be om Statsrådets tilslutning til det,» het det fra kronprins Haakon da han møtte regjeringen i statsråd dagen etter fødselen.

Det er vanskelig å si når den lille jenta skjønte at hun var prinsesse. Det har alltid vært en del av henne.

– Hender det at du tenker at «dette kan jeg ikke gjøre fordi jeg er prinsesse», for eksempel når du er ute blant folk?

– Ja, selvfølgelig prøver jeg å ta gode valg. Men det tror jeg er noe alle prøver.

– Så du føler ikke at prinsesserollen begrenser livet ditt?

– På en viss måte. Men jeg prøver jo bare å gjøre det beste ut av det. Jeg må begrense litt hva ... Jeg kan ikke ha sosiale medier og sånt som er ute, og jeg begrenser bilder som tas av meg. Det prøver jeg å gjøre bare fordi jeg har lyst til å ha en relativt normal oppvekst og ikke være så mye i media, i hvert fall i denne tiden her.

– Leser prinsessen det som skrives om henne?

– Ja, selvfølgelig. Det er jo mye sosiale medier og sånn – det er jo umulig å skjerme seg helt. Og jeg leser ganske mye, selv om jeg kanskje ikke burde det, sier prinsesse Ingrid Alexandra.

Hun beskriver privatlivet som veldig viktig for seg. At det er noe hun ønsker å verne om i fremtiden også.

– En av de tingene som pressen i Europa liker å skrive om når de omtaler de kongelige, er hvem de er sammen med. Hva svarer du når folk spør om du har kjæreste?

– Det tenker jeg er en del av privatlivet mitt, og det er veldig viktig for meg at det blir i privatlivet mitt, så jeg har ikke tenkt å fortelle så mye om det.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Forbildene

Hjemme er hun bare Ingrid. Jenta i midten i en søskenflokk på tre, med storebror Marius og lillebror prins Sverre Magnus.

Nå betyr både de og kusinene, døtrene til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, noe helt spesielt for prinsessen.

– Noen av mine største forbilder er blant andre kusinene mine, Maud, Leah og Emma. De har gått gjennom noe av det tøffeste jeg tror et barn kan gå gjennom. Og de er fortsatt så positive og glade og gjør det beste ut av alle situasjoner. Det ser jeg veldig opp til, sier prinsesse Ingrid Alexandra.

– Og så er det selvfølgelig brødrene mine, som jeg ser veldig opp til. Magnus, lillebroren min – jeg har jo sett ham gå fra liten og sjenert til stor og voksen. Han har skikkelig kontroll på sakene sine nå, sier hun.

– Og så er det jo Marius, som jeg kanskje alltid har sett opp til. Ikke nødvendigvis på grunn av at han er så kul eller sånne ting, men kanskje mer på grunn av lojaliteten han viser mot andre mennesker.

– Brødrene og kusinene dine – hva tenker de om at du kaller deg selv for bestebarnet, slik kongen har fortalt?

– Nei, de tenker jo sikkert også at de er bestebarnebarna, men de tar feil, sier hun med et glimt i øyet.

Kongelig «musikkvideo»

Humoristisk og fantasifull. En familie som ler mye sammen, sier prinsessen selv. Hva får henne til å le?

Prinsessen finner frem mobiltelefonen og viser.

– Dette er videoer jeg ikke fikk lov til å poste. Og det var kanskje bra, sier hun og smiler, før hun trykker på startknappen.

Se prinsessens "musikkvideoer" Du trenger javascript for å se video.

En eksklusiv musikkvideo. Arveprinsessen, vesle-prinsen og kronprinsen med caps, dansende til Admiral P. Eller Ingrid, Magnus og Haakon.

Kronprinsesse Mette-Marit har beskrevet et helt spesielt bånd mellom kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Den samme mørke humoren. Og at de forstår hverandre på en måte som bare de to kan.

– Hvordan ser en normal hverdag ut for prinsessen?

– Jeg er ganske gretten om morgenen, og pappa pleier å lage kaffe til meg av og til. Det gjør meg i litt bedre humør, sier prinsesse Ingrid Alexandra.

– Kommer han med den på sengen?

– Nei, i bilen gjerne. Han kjører oss jo til skolen, siden vi bor så langt unna. Etter skolen jobber jeg kanskje litt med lekser, henger litt med venner, går en tur eller drar på ski ... Sånne ting.

– Vet ikke om jeg fortjente den NM-tittelen

«Du har elsket naturen fra du ble født,» sa kronprins Haakon til datteren da hun ble konfirmert.

«Det er naturen som gir deg ro og kontroll. Når du suser ned i skogen på ski. Når du surfer langt der ute alene. Da er du uredd.»

Se prinsesse Ingrid Alexandra på ski og surfebrettet Du trenger javascript for å se video.

Prinsessens ønske er å kunne reise mye etter videregående. Høyt på lista står Japan. Fordi det er et interessant land – og fordi det er god puddersnø der, forteller hun.

– Hva er det du liker så godt ved å stå på ski?

– Det er kanskje fellesskapet. Jeg har mange venninner som går på ski sammen med meg, og vi har det veldig gøy sammen og finner på alt mulig rart. Vi har dratt på surfeturer sammen, på skisamlinger og turer og konkurrerer av og til i utlandet.

EN MESTER PÅ BRETT: Prinsessen er en ivrig surfer og deltok i NM i 2020. Foto: Glen Imrie

Venninnene var med da en av gavene prinsessen fikk til konfirmasjonen, et surfekurs, skulle realiseres høsten 2000. Det hele endte med at prinsessen ble norgesmester.

Hun ler når NRK nevner det.

– Det var ingen som skulle delta i surfe-NM av jenter i vår aldersgruppe, så da spurte de rett og slett om vi ville være med i NM. Og det syntes jo vi var kjempegøy, så vi ble med. Den ene venninnen min som var med, hadde surfet to ganger i sitt liv, liksom ... Men vi ble med likevel, og så vant jeg. Og så ble jo det en litt større greie enn det jeg kanskje hadde tenkt, da.

«Her tar prinsesse Ingrid Alexandra NM-gull», kunne man lese på nær sagt alle landets nettaviser. Prinsessen føyde seg dermed inn i en stolt idretts-rekke i familien.

– Det var en fantastisk opplevelse å være med på det, sier prinsessen.

– Men du ler fordi ...?

– Jeg vet ikke om jeg fortjente den NM-tittelen helt, svarer prinsessen og ler.

– Men NM-tittel er NM-tittel!

NORGESMESTEREN: Prinsesse Ingrid Alexandra jublet sammen med foreldrene, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, og venninnene etter å ta vunnet NM-gull i surfing. Foto: Glen Imrie

Tar klimavalg i eget liv

Fem år gammel ble prinsesse Ingrid Alexandra kongelig miljøambassadør.

Det aller første offentlige oppdraget var med Miljøagenter på Slottsplassen for å markere Verdens miljødag i 2009.

Engasjementet for klima og miljø bærer hun fortsatt med seg.

– Hvilke klimavalg tar prinsessen selv i hverdagen?

– Jeg spiser lite kjøtt. Jeg gjør selvfølgelig ikke nok, men jeg tenker at det viktigste er at alle gjør litt og prøver å gjøre det bedre enn man har gjort før, sier hun.

Kronprinsparet har selv fortalt om en generelt svært engasjert prinsesse. En som elsker å diskutere rundt middagsbordet – så mye at de noen ganger blir lei.

– Det kjenner jeg meg igjen i, sier prinsessen og nikker bekreftende.

– Hva var det dere diskuterte sist som gjorde at foreldrene dine ble lei?

– Det husker jeg ikke. De blir lei ganske ofte. Det er jo ofte ting jeg tar med fra skolen og sånt. Snakker om verdensrommet og politikk og alt mulig. Til slutt pleier mamma å gå, da vet jeg at hun er blitt lei, sier hun og ler.

– Én ting er å kunne diskutere ting rundt middagsbordet hjemme med sine nærmeste, men kan prinsessen mene noe offentlig?

– Jeg kan jo mene masse offentlig. Bare ikke ting som er politisk kontroversielle. Vi skal jo gjøre oppdrag der vi besøker ulike steder, og da er det viktig at vi ikke er partiske eller har tatt partipolitisk side.

– Betyr det også at prinsessen ikke kan gå i demonstrasjonstog?

– Nei, det får jeg ikke lov til av pappa.

– Er det også på grunn av den kongelige rollen?

– Det må du spørre ham om, sier hun smilende.

Det samlende symbolet

Hun var sju år da pappa kronprins Haakon talte til folkehavet som løftet rosene opp mot himmelen noen dager etter 22. juli-terroren. «I kveld er gatene fylt av kjærlighet.»

Kronprinsen henvendte seg til de unge: «Dere er vårt korrektiv, vårt mot og vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene framover.»

Det er for denne generasjonen prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir statsoverhode for. Landets samlende symbol.

BLOMSTERHAVET: Med lillebror i hånden så prinsesse Ingrid Alexandra på blomsterhavet utenfor Oslo domkirke etter 22. juli-terroren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Hun husker fortsatt bruddstykker av 22. juli godt.

– Jeg husker at vi satt på hytta og hørte på radioen om det som hadde skjedd. Og så husker jeg veldig godt da vi la ned blomster foran Domkirken, og den stemningen som var der. Selv om min generasjon var ganske unge da dette skjedde, føler jeg definitivt at det har preget oss.

I fjor sommer var hun med foreldrene til Utøya for å markere at det var ti år siden angrepet.

UTØYA: Prinsessen besøkte Utøya i fjor sommer for å markere ti år siden terroren 22. juli. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det var en veldig sterk opplevelse. Selv om vi snakket om andre ting da vi tok båten over til øya, ble det en veldig spesiell stemning. Man merket at noe dystert hadde skjedd der. Men samtidig var det veldig fint å være der, og det er viktig å huske, slik at vi ikke gjør de samme feilene igjen.

Veien mot tronen har begynt.

Når hun en dag blir kronprinsesse, skal hun – som sin oldefar, bestefar og far – skrive under på den kongelige eden.

Der står det: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende.»

– Noen mener at monarkiet er gammeldags og udemokratisk. Hva svarer du på det?

– Jeg tenker jo at det ikke er vår oppgave å bestemme. Det må vi la være opp til demokratiet rett og slett. Så får vi gjøre vår del.

NORGES FREMTID: Planen er å ta dronningrollen når den tid kommer, sier prinsesse Ingrid Alexandra i sitt første store intervju. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK