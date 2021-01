Gjenbruksdronningen

Det er ikke sikkert du har lagt merke til det, men dronning Sonja har ved flere anledninger dukket opp i de samme kjolene. En rosa plissert silkekjole har hun blant annet luftet både i bryllup, på statsbesøk og i bursdagsfeiringer. Likeens med en sitrongul, en lilla, en hvit og det som hun selv omtaler som en «ståkjole».

Som kongelig er det vanlig å få spesialsydde kjoler til store arrangement. I løpet av en regjeringstid er arrangementene mange og kjolegarderoben vokser sådan. Men trenger man egentlig en ny kjole for hver anledning? Dronning Sonja har bevist det motsatte.

Se hvor ofte dronningen har brukt den rosa silkekjolen:

1992: Den rosa plissékjolen er blitt en annen garderobefavoritt designet av danske Erik Mortensen. Den ble for første gang brukt her da dronning Margrethe av Danmark og prins Henriks feiret sitt sølvbryllup. Foto: Lise Åserud / NTB 2005: Kongeparet mottok statsbesøk fra Japan. Dronningen i prosesjon sammen med den japanske keiseren Akihito på Slottet. Foto: Erlend Aas / NTB 2005: Kongeparet i vals på Slottet da Norge feiret 100 år som selvstendig monarki. Foto: Jon Eeg / NTB 2007: Kongeparet på vei til gallafest for Sveriges konge, Carl Gustav, da han fylte 50 år. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB 2011: Dronningen hilser på tilskuere utenfor Storkyrkan da hun var på vei inn til vielsen mellom kronprinsesse Victoria og prins Daniel av Sverige. Foto: Lise Åserud / NTB

Dronningen i hvit kjole:

2007: Kledd i en elegant hvit kjole med belte i forbindelse med kongens 70 års-feiring. Kong Harald og dronning Sonja på første rad under festforestillingen i Oslo rådhus. Foto: Lise Åserud / NTB 2008: Kongeparet på statsbesøk i Portugal på vei til gallamiddag med presidentparet. Foto: Lise Åserud / NTB 2009: Fra nobelfesten på Grand Hotel da Barak Obama vant Nobels fredspris. Her går dronningen sammen med Michelle Obama og med kronprinsparet bak. Foto: Lise Åserud / NTB 2012: Under statsbesøket fra Finland kledde dronningen seg i det finske flaggets farger. Her i prosesjon med president Sauli Niinistö, på vei inn til gallamiddag på Slottet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Pressen ga dronningen kallenavnet gjenbruksdronningen mens Jenny Skavlan fortsatt gikk i barnehagen.

Dette sier forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Han har fulgt med på det norske kongehuset i flere år og skrevet flere bøker om våre kongelige.

Til NRK deler dronning Sonja noen av hennes tanker rundt egen garderobe. Hun har vært bevisst på å bygge opp en garderobe med fokus på gjenbruk.

– Det blir jo det etter som man bygger opp og får disse tingene som er meget spesielle og kostbare. Så blir jo det at man legger grunnstenen der og bruker det år etter år. Det er klart.

Hun sier at det er mange antrekk hun fortsatt bruker den dag i dag.

Dronningens røde favoritt:

1995: Dronningen brukte denne røde gallakjolen trolig for første gang under statsbesøket til USA. Dette er fra en mottakelse da kongeparet besøkte Seattle. Foto: Terje Bendiksby / NTB 2002: Kongeparet på offisielt besøk i Canada. Dronningen står sammen med Aline Chretien, kona til Canadas statsminister. Foto: Erlend Aas / NTB 2002: Dronningen ble invitert til OL-fest på Plaza Hotel i Oslo. Her er hun på vei til å dele ut regjeringens paralympiske pris. Foto: Lise Åserud / NTB 2007: Gallamiddag på Slottet i forbindelse med statsbesøk fra Østerrike. Dronningen her i følge med Østerrikes president, Heinz Fischer. Foto: Lise Åserud / NTB 2011: Kongeparet på besøk ved den norske ambassaden i London i forbindelse med bryllupet mellom Prins William og Kate Middelton. Foto: Lise Åserud / NTB

Sans for det tidløse

Hun er en dronning med erfaring innen håndverksfaget. Faren eide damekonfeksjonsforretningen Karl A. Haraldsen AS i Oslo. Hun fulgte i hans fotspor og utdannet seg innen kjole- og draktsøm ved Elvebakken yrkesskole. På den tiden sydde hun omtrent alle klærne sine selv.

SONJA HARALDSEN: I 1956 var dronningen 19 år. På denne tiden sydde hun mange av klærne sine selv. Kanskje denne kjolen var eget design? Foto: NTB scanpix

Kunnskapen fra syrommet tok hun med seg da hun for 30 år siden ble kronet til Norges dronning. Hun skulle nå inn i en enda mer fremtredende rolle. En av oppgavene ble å bygge opp en gallagarderobe, for en dronning kledd til fest er også en måte å vise frem kongeriket på.

Alt dronningen må huske på når hun pakker for reise. Du trenger javascript for å se video. Alt dronningen må huske på når hun pakker for reise.

– Hennes Majestet er delaktig i valg av design, materialbruk og utførelse. Dronningen har store kunnskaper, har alltid vist interesse for fagområdet, er svært bevisst i sine ønsker og samarbeider godt med designere og andre.

Det sier Anne Sommerin Simonnæs, kurator for design og kunsthåndverk ved Nasjonalmuseet. Der har de samarbeidet med dronningen om en utstilling av hennes og dronning Mauds kjoler. Dronning Sonja har i den anledning deponert flere av kjolene sine til museet.

Dronningen i den lilla kjolen:

2016: En av de første gangene vi ser dronningen i den lilla kjolen i taft og blonder er da Colombias president, Juan Manuel Santos, kom til Oslo for å motta Nobels fredspris. Her fra nobelkomiteens bankett på Grand Hotel. Foto: Terje Bendiksby / NTB 2016: Hun brukte igjen kjolen under kongeparets statsbesøk i Italia. Her er de i statsmiddag til president Sergio Mattarell i Roma. Foto: Lise Åserud / NTB 2018: Kongefamilien og kronprinsparet er i London før mottakelse og middag i i anledning 70-årsdagen til prinsen av Wales, Charles. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix 2018: Prins William i følge med dronningen på til gallamiddag på Slottet da han og hertuginne Kate var på offisielt besøk i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB 2019: Dronning Sonja på vei inn til gallamiddag for diplomatene på Slottet. Kjolen har blitt tilført et norsk ordensbånd. Foto: Lise Åserud / NTB

Simonnæs mener at flere bør se og lære av dronningen vår.

– Dronningens drakter er interessante ut fra flere aspekter, ikke minst er de nært knyttet til vår historie. Interessen for blant annet klesdesign, materialbevissthet og gjenbruk er noe som opptar stadig flere. Her har Dronningen mye hun kan lære oss.

EGET KUNSTVERK: Kjolen dronningen hadde på seg under 80-årsfeiringen i Operaen hadde trykk hentet fra hennes eget kunstverk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dronningen forteller også hva hun vektlegger når hun får designet nye kjoler.

– Det er at det er god kvalitet, det er det aller viktigste. Et godt snitt og at det er et klassisk snitt som ikke da blir så umoderne veldig fort. Men det er det med god kvalitet. Det er det som teller. Og når du trives i et plagg, da er det jo mye hyggeligere å bruke det enn noe du ikke trives i. Og det du trives i det beholder du. Simpelthen.

En av dronningens mest brukte kjoler:

1993: Den kornblå silkekjolen ble spesialdesignet av Erik Mortensen til kongeparets første statsbesøk på Island. Blåfargen er den samme som i det islandske flagget. Foto: Lise Åserud / NTB 1995: Den blå kjolen fikk også bli med på kongeparets omfattende USA-reise. En slik gallakjole må pakkes godt inn i silkepapir og krever ofte en egen koffert på reise. Foto: Terje Bendiksby / NTB 2004: Gallamiddag på Slottet da Portugals president var på statsbesøk i Norge. Her hilser Eli Hagen på dronningen og prinsesse Märtha Louise. Foto: Ørn E. Borgen / NTB 2006: Kongeparet på vei inn til stortingsmiddag på Slottet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX 2010: Statsbesøket i Slovakia. Dronning Sonja sammen med presidentfruen Silvia Gasparovicová på vei til en middag i Den gamle parlamentsbygningen. Foto: Terje Bendiksby 2012: Dronningen brukte hvitt sjal og hansker til kjolen i gallamiddag før det kongelige bryllupet til arvestorhertug Guillaume av Luxembourg og grevinne Stéphanie de Lannoy. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix 2017: Dronning Sonja og president Guðni Th. Jóhannesson ankommer gallamiddag på Slottet i anledning statsbesøket fra Island. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– I dronning Sonjas tilfelle kan hun nok gjenbruke antrekk over såpass mange år delvis fordi hun har holdt samme figuren gjennom tiårene, og fordi hun har en forholdsvis tidløs stil, mener Isaksen.

Dronningen i sitrongul plissékjole:

1997: Den gule plissékjolen designet av Erik Mortensen ble brukt for første gang da kongeparet feiret sine 60-årsdager i Trondheim. Foto: Thor Nielsen / NTB 2005: Dronningen sammen med kong Carl Gustav på vei til gallamiddag under statsbesøk i Sverige. Foto: Erlend Aas / NTB 2007: Kongeparet i gallamiddag på statsbesøk i Finland. Foto: Lise Åserud / NTB 2009: Dronningen kombinerte kjolen med tilbehør i gull under festmiddagen da danske prins Henriks fylte 75 år. Foto: Navntoft, Keld, NORDFOTO / NTB 2015: Dronningen på vei inn i Slottskyrkan og bryllupet til Prins Carl Philip og Sofia Hellqvist. Foto: Anders Wiklund /TT / Anders Wiklund/TT 2018: I følge med Vietnams president Nguyen Minh Triet på vei inn til gallamiddag på Slottet i anledning statsbesøk fra Vietnam. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun er trolig den dronningen i Norden som er best på gjenbruk. Sammenliknet med dronning Silvia av Sverige mener Isaksen at dronning Sonja muligens har vært bedre på å velge seg et tidløst kjoledesign.

– Dronning Silvia har kanskje vært mer bundet av moter og trender, og det gjør nok at en del av de store kjolene hennes fra 1980- og 1990-tallet ikke er så aktuelle for gjenbruk i dag fordi tiden har gått fra dem.

Men de svenske prinsessene skal visstnok ha forsynt seg av dronningmorens garderobe.

– Vi har sett at både kronprinsesse Victoria og prinsesse Madeleine har lånt noen av dronning Silvias kjoler de siste årene. Ved bryllupsfesten sin i 2013 skiftet prinsesse Madeleine fra brudekjolen til en Nina Ricci-kjole som dronning Silvia bar på Nobelfesten i 2001, og på Nobelfesten i 2018 bar kronprinsesse Victoria samme kjole som dronning Silvia hadde på seg på Nobelfesten i 1995.

INGEN GJENGANGER: Denne blå- og hvitstripete kjolen er et eksempel på en kjole dronningen kanskje ikke har brukt like flittig. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Kjoler med budskap

Etter kroningen av kongeparet i 1991 kom statsbesøkene på rekke og rad. I 1995 var det den store USA-reisen. Under forberedelsene var NRK på Slottet og Skaugum og filmet at dronningen og hennes medarbeidere plana reisegarderoben. Det så ut som et vitenskapsprosjekt.

De skulle blant annet bestemme hvilken kjole som egnet seg til en bankett. En sjokkrosa kjole med trompetarmer vurderes. Den er en såkalt «ståkjole».

Hva er en «ståkjole»?

Dronning Sonja forklarer hva en ståkjole er. Du trenger javascript for å se video. Dronning Sonja forklarer hva en ståkjole er.

Kjolen er designet av danske Erik Mortensen, som var en av dronningens favorittdesignere.

Se Dronningen i den rosa «ståkjolen»:

1991: Den rosa kjolen som dronningen omtaler som en «ståkjole». Det første statsbesøket som kongepar var til Danmark. Her fra gallaforestillingen i Det Konglige Teater i København. Silkekjolen ble designet av Erik Mortensen for denne anledningen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB 1993: Kongeparet var på offisielt besøk i Finland hos president Mauno Koivisto og fru Tellervo Koivisto. Dronningen brukte kjolen under den offisielle velkomstseremonien i presidentpalasset. Foto: Lise Åserud / NTB 2000: Kongeparet på statsbesøk i Frankrike. De var æresgjester under en middag i Elyseepalasset i Paris. Her er dronningen sammen med presidentfrue Bernadette Chirac. 2007: Dronningen valgte igjen «ståkjolen» da det ble tatt bilder i forbindelse med at både kongen og dronningen fylte 70 år. Foto: Heiko Junge / NTB 2012: Dronningen i Danmark for å feire dronning Margrethes 40-årsjubileum som regent. I samme kjole som hun brukte under det første statsbesøket for 21 år siden. Foto: Krister Sørbø / NTB 2019: Dronningen valgte å stille ut «ståkjolen» sammen med flere av sine egne og dronning Mauds kjoler. Utstillingen «Dronningmøter» fant sted i Store festsal på Slottet. Foto: Vidar Ruud / NTB

I detaljplanleggingen rundt statsbesøkene er det også noe annet som preger dronningens valg av drakter og kjoler. Hun gir ofte antrekket sitt en vri som knytter antrekket til det landet hun besøker.

Norén Isaksen kan vise til flere eksempler på dronningens fargebruk.

– Ved kong Juan Carlos sitt statsbesøk i 2006 brukte hun for eksempel en kjole hvor skjørtet kunne gi litt flamencoassosiasjoner og ved den finske presidentens statsbesøk i 2012 kombinerte hun det mørkeblå finske ordensbåndet med en hvit kjole, slik at hun stilte i fargene til det finske flagget.

FLAMENCO: Da det spanske kongeparet var på statsbesøk i 2006 hadde dronningen på seg en flamencoinspirert kjole. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ved kongeparets festbesøk i Danmark i anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen i 2005 stilte hun i rød kjole med smykker av perler og diamanter, som altså blir rødt og hvitt som flagget Dannebrog.

DANNEBROG: Dronningen var kledd i rød kjole og hvite perler da hun besøkte Danmark i 2005. Foto: Heiko Junge / NTB

Og den kornblå gallakjolen av Erik Mortensen ble designet for å spesielt matche blåfargen i den islandske Falke-ordenen, i anledning kongeparets statsbesøk der i 1993.

HYLLEST TIL FLAGGET: Dronningen fikk spesialdesignet denne kjolen til statsbesøket på Island i 1993. Foto: Lise Åserud / NTB

Simonnæs påpeker at dronningen også er modig i sine fargevalg.

– Hennes Majestet velger gjerne sterke, klare farger, men igjen er dette nøye gjennomtenkt med tanke på anledning.

SMARAGDGRØNN: Dronningen hadde på seg en silkekjole i en sterk grønnfarge da Nelson Mandela var på statsbesøk i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Isaksen har sin egen teori om hvorfor dronningen ofte bruker sterke farger.

– Det handler nok i hvert fall til en viss grad om at dronningen skal være lett synlig i en folkemengde. Folk har jo gjerne kommet for å se de kongelige og da er det jo praktisk at de skiller seg litt ut blant mange mennesker gjennom å ha på seg fargesterke klær. Det er også grunnen til at dronning Elizabeth som regel har klær i ganske tydelige farger på offisielle oppdrag.

Se «Rex-faktor- Kongeparets reiser for Noreg» søndag kl. 20:15 på NRK1