– Jeg føler meg veldig heldig som har fått vokse opp i et land der vi har tillitt til hverandre, og der vi i felleskap prøver å finne gode løsninger, sa prinsesse Ingrid Alexandra.

– Løsninger som gjør at flest mulig skal ha det best mulig. Det er et prinsipp som det er viktig at vi i Norge ivaretar.

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år og ble myndig 21. januar, men på grunn av pandemien ble den offisielle feiringen utsatt.

Nå er det klart for feiring to dager til ende.

I kveld er det festmiddag på Deichman hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo, som er en gave fra regjeringen. På menyen står purreløk, lysing og mørk sjokolade.

– Vi feirer både en helt vanlig bursdag – og en historisk dag for nasjonen, sa statsminister Jonas Gahr Støre til prinsessen.

Prinsesse Ingrid Alexandra er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge.

Prinsesse Ingrid Alexandra ble ledsaget inn av bestefar kong Harald. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– En drøm bare du kan gjøre virkelig

Støre understreket at prinsessen er blitt myndig i en urolig tid for verden og pekte på kongehusets rolle i urolige tider.

– Du har en verdifull arv å ta vare på. Ta den med, men vær trygg på at du skal gå din vei i kombinasjon av tradisjon og fornyelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre og prinsessen klemmer etter hans bursdagstale for henne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Da prinsesse Ingrid Alexandra var åtte år, gjestet hun Julemorgen i NRK og ble spurt om hva hun ville bli når hun blir stor.

– «Kronprinsesse», svarte du. Det er en drøm som bare du kan gjøre virkelig, sier Støre.

– Du går inn i rekken av mange sterke kvinner som har formet Norge. Men du skal gjøre det på din måte. Jeg er trygg på at den blir klok.

– Du har noe befriende med deg: Sansen for humor

Støre hyller prinsessen som både engasjert, klok og modig.

– Du står frem som en vanlig, uvanlig jente. Du kjenner deg selv, og vet hva du vil. Du er engasjert i klimaspørsmål og klodens fremtid. Du er aktiv og modig, står på ski ned fjellsider, surfer på bølgene og øver på fallskjermhopp med Forsvarets spesialkommando.

Prins Sverre Magnus og Marit Tjessem, hans mormor, fulgt av prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Lise Åserud / NTB Marius Borg Høiby og hans mor kronprinsesse Mette-Marit. Marit Tjessem, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Prinsessen ser bort på sin bestefar under talen til statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Lise Åserud / NTB Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Lise Åserud

– Og så har du noe befriende med deg fra familien din: Sansen for humor – så viktig for å mestre livet. Da VGTV spurte deg hvem som er Norges morsomste kjendis, hvem du ler mest av, svarte du kjapt: Bestefar!

Det fikk prinsessen til å le og se mot kong Harald, som sitter ved siden av henne til bords.

Prinsessen kikket bort på bestefar. Foto: Lise Åserud / NTB

Statsministeren benytter også anledningen til å gi et råd til den unge tronarvingen.

– Gi mening til det uvanlige i ditt liv, at du en dag skal bli Norges dronning, ved å hegne om det vanlige. Vær den du er. Kjenn landet ditt. Menneskene som bor her. Livene vi lever. Drømmene vi har. Frykten vi kan føle.

– Og til alle oss andre: Gi vår tronarving muligheten til å forberede det uvanlige, ved å få leve så vanlig som hun kan. Med rett til å hegne om seg selv og sine nærmeste.

Musikalsk mottakelse

Like etter klokken 17 i ettermiddag begynte statsrådene å ankomme den røde løperen utenfor Deichman.

– Jeg er svært spent. Det ser ut som vi har et godt program i vente, så dette blir bra, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide, da han ankom med sin sønn.

Prinsesse Ingrid Alexandra blir eskortert opp den røde løperen av statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Kongefamilien ankommer, ledet an av kong Harald og Dronning Sonja. Foto: Lise Åserud / NTB Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tok med seg sønnen på kveldens feiring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Lise Åserud / NTB Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Lise Åserud / NTB Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og datter Ella Tvinnereim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Like før halv sju ankom prinsesse Ingrid Alexandra med kongefamilien, til lyden av sangen «Mamma Mia» spilt av Torshovkorpset.

Prinsessen ble møtt av blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, samt flere andre oppmøtte og gjester.

Til sang fra Det Norske Jentekor ble hun ønsket velkommen inn på festen på Deichmanske.

Statsminister Jonas Gahr Støre flankert av Marit Slagsvold til venstre og ordfører Marianne Borgen ankom til sang fra Det Norske Jentekor. Foto: Lise Åserud / NTB

Unge gjester

Blant dem som skal være med på festmiddagen i kveld, er også det nyforlovede paret prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

I tillegg kommer flere kjente navn fra norsk idrett og kulturliv.

Marie Ulven Ringheim, også kjent som artisten Girl in red, sjakkspiller Magnus Carlsen, håndballspiller Camilla Herrem, skiskytter Marte Olsbu Røiseland og friskikjører Birk Ruud er blant de rundt 200 gjestene som skal feire prinsesse Ingrid Alexandra i kveld.

Dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og statsminister Jonas Gahr Støre under musikalsk innslag fra artist Amanda Delara. Foto: Lise Åserud / NTB

Artist Ella Marie Hætta Isaksen, skuespiller Thea Sophie Loch Ness, forfatter Erika Fatland og skihopper Maren Lundby er også blant dem som skal feire tronarvingen.

Det skal også e-sportsutøver Sindre Setsaas, langrennsløper Helene Marie Fossesholm og alpinist Lucas Braathen.

– Et tverrsnitt av dagens Norge

Gjestelisten omfatter 202 deltakere fra hele landet, har Statsministerens kontor selv opplyst.

Det er i stor grad unge representanter for både idrett, kulturliv, samfunnsliv, politikk og organisasjonsliv som er invitert.

– Dette er mennesker som skal bidra til å skape det landet prinsessen skal være med på å lede inn i fremtiden. De danner et tverrsnitt av dagens Norge, og en del av gaven til prinsessen er at hun får feire sammen med dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Blant dem som skal opptre på festmiddagen, er skuespiller Ina Svenningdal, artistene Delara, Eva Weel Skram og Hkeem og forfatter Lars Saabye Christensen.