I dag er Kristian Tonning Riise tilbake på Stortinget

10. januar valgte Kristian Tonning Riise å trekke seg som leder for Unge Høyre. I et innlegg på Facebook, som nå er fjernet, skrev Riise blant annet:

«Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på.»

Dagen etter avslørte Aftenposten at det hadde kommet flere konkrete varsler om blant annet seksuell trakassering.

Tre dager senere ble Riise sykemeldt, en sykemelding som har vart i tre måneder.

Onsdag denne uken er Riises første dag på jobb etter sykemeldingen.

Ble fotfulgt på fest for å hindre upassende oppførsel

I tiden Riise har vært sykemeldt har saken mot ham vokst i alvorlighetsgrad og omfang.

Ifølge Aftenposten skal ett fylkeslag i Unge Høyre ha hatt et såkalt «obs-varsel» på Riise, et annet skal ha nektet ham å komme på besøk, og i Unge Venstre ble han «passet på» da han holdt foredrag på deres sommerleir.

Ifølge generalsekretær John-Ragnar Aarset (H) ble Høyre og Unge Høyre gjort oppmerksom på Riises upassende oppførsel i mer enn ti tilfeller (se faktaboks).

Gjentatte varsler om Kristian Tonning Riises oppførsel Ekspandér faktaboks Høyre og Unge Høyre ble varslet om Kristian Tonning Riises uppassende oppførsel minst 11 ganger, ifølge Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset: 2013: – Det blir hevdet at Unge Høyre og Høyre på fylkesnivå ble varslet om en hendelse i 2012/2013. Dette bestrides av dem som skal ha mottatt varslet. Her har det på en eller annen måte sviktet, her har det blitt gitt signaler som burde ha blitt fulgt opp.

2014: – Det har gått varsel til en fylkesleder i Høyre og Unge Høyre, samt generalsekretær i Unge Høyre. Det er uenighet om hvorvidt Høyres generalsekretær har vært orientert om hendelsen. Uansett er den ikke fulgt godt nok opp. Dette varselet har vært omtalt bredt i media.

Mars 2014: – Det var et skriftlig varsel med generelle bekymringer og henvisning til et rykte om en konkret hendelse i 2013. Varselet ble gitt leder og sekretær i Unge Høyres valgkomité. Sekretæren skrev til valgkomitelederen at Kristian Tonning Riise ikke har «legitimitet eller anseelse til å ta over» med bakgrunn i hans oppførsel. Varselet ble fremlagt for valgkomiteen, som konfronterte Kristian Tonning Riise med saken. Han avviste kjennskap til den hendelsen, men lovet bedre oppførsel.

Januar 2015: – I forbindelse med at Erlend Bøe overtar som generalsekretær i Unge Høyre, blir han informert om Kristian Tonning Riises generelle adferd. Han blir på nytt gjort oppmerksom på saken fra 2014, men kjente ikke alle detaljene i saken.

April 2015: – Det er kommet flere signaler. I april 2015 er alkoholkultur tema i Unge Høyres landsstyre. Her blir også Kristian Tonning Riises navn nevnt konkret.

Mai 2015: – I forbindelse med et sentralstyremøte i Unge Høyre tar Erlend Bøe, generalsekretær i Unge Høyre, opp Kristian Tonning Riises omgang med alkohol.

2015: – Unge Høyres generalsekretær blir informert på telefon fra en fylkesleder i Unge Høyre om alkoholkultur i organisasjonen, samt rykter om Kristian Tonning Riise som knyttes til sjekking, alkoholomgang og seksuelle relasjoner.

2016: – Vi får et nytt signal: Erlend Bøe blir informert om at Kristian Tonning Riise ikke var velkommen på årsmøtet til Møre og Romsdal Unge Høyre.

Våren 2016: – Flere valgkomitémedlemmer var skeptisk til at Kristian Tonning Riise skulle bli gjenvalgt som leder i Unge Høyre. Flere fylker jobbet mot hans kandidatur.

2016: – Generalsekretær i Unge Høyre, Erlend Bøe, sa til meg at Kristian Tonning Riise kunne bli litt ustyrlig i omgang med alkohol, men at dette var noe Unge Høyre håndterte. Det var åpenbart et signal som jeg burde ha tatt bedre, jeg burde ha stilt flere spørsmål. Det gjorde jeg ikke, og det beklager jeg, sier Aarset.

April 2017: – Kristian Tonning Riise tar kontakt med kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i Høyre om råd knyttet til en privat relasjon utenfor partiet, basert på en hendelse der han hadde vært sterkt påvirket av alkohol. Han varsler Maria Barstad Sanner, meg og han ber om råd og innspill fra to andre i Høyres kommunikasjonsavdeling om hvordan han skulle gå frem. Det skjer ikke noe mer med saken, det blir ingen utvikling. Hadde vi visst et større bilde, hadde vi kanskje stilt flere spørsmål i den forbindelse, sier Aarset.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre redegjør for prosessen rundt Kristian Tonning Riise.

Ett av forholdene var påstanden om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2016. Her ba statsadvokaten om at politiet måtte foreta innledende undersøkelser.

Senere konkluderte politiet med at de ikke ville åpne etterforskning av forholdet.

16. januar holdt nåværende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, pressekonferanse der hun innrømmet at Unge Høyre har sviktet i håndteringen av Riise-saken.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot på pressekonferanse 16. januar i år.

Riise: – Kjenner meg ikke igjen som monster

To dager før sykemeldingen til Riise gikk ut, ba han nok en gang om forlatelse for egen oppførsel.

I et intervju med Østlendingen sa han blant annet:

– Jeg ber nok en gang om uforbeholden unnskyldning for dem som har båret på tunge og ubehagelige historier med meg. Men jeg kjenner meg ikke igjen som monster, jeg håper at bildet kan bli mer nyansert.

Han sa også at tiden er inne for å rette ryggen og se folk i øynene.

– Jeg har et maratonløp foran meg. Det er et ordtak som sier at tillit bygges millimeter for millimeter og rives ned i kilometer. Jeg har rykket tilbake mange mil nå, og må nok bruke resten av stortingsperioden til å bygge opp tilliten igjen. Jeg skylder Hedmark Høyre og Innlandet Høyre å gjøre så godt jeg kan, sa Riise.