Ber politiet undersøke anklager mot Riise

NRK får bekreftet at undersøkelsene gjelder påstandene i Aftenposten om at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

Statsadvokaten i det aktuelle fylket har sendt en henvendelse til politimesteren om å innlede undersøkelser for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning.

Aftenposten skrev tidligere denne måneden at Unge Høyre i 2014 ble varslet om hendelsen.

Ifølge varslet skulle Riise, som da var 25 år gammel og satt i sentralstyret i Unge Høyre, ha hatt seksuell omgang med en da 16 år gammel jente, som var svært beruset og ute av stand til å gjøre rede for seg.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig beruset, og jeg husker veldig lite av hva som skjedde, sa jenta selv til avisa.

«Vi hadde sex, og begge hadde drukket»

Dette skjedde tre måneder før Kristian Tonning Riise ble valgt til leder i Unge Høyre.

Riise har selv erkjent at han hadde seksuell omgang med jenta.

«Det stemmer at vi begge hadde drukket, og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager,» var hans første kommentar.

I dag sier Riise til Klassekampen at han ikke kjenner seg igjen i Aftenpostens beskrivelse av hendelsen.

I en tekstmelding gjengitt i avisen, skriver Riise: «Jeg har bekreftet at vi hadde sex, og at begge hadde drukket alkohol. Det skulle aldri skjedd, og det beklager jeg veldig. Utover det kjenner jeg meg ikke igjen i saken slik den er gjengitt i media».

Riise positiv til undersøkelsene

Via Joachim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre, sier Kristian Tonning Riise:

– Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig objektivt.

– Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i media, leger han til.

Riises advokat, Finn Krokeide, sier han er i løpende kontakt med den avgåtte Unge Høyre-lederen.

– Jeg kan bekrefte at jeg er hans advokat, og jeg er i løpende kontakt med ham. Han ser frem til å få dette belyst og få en objektiv gjennomgang av saken, sier Krokeide til NRK.

– Har Kristian Tonning Riise erkjent å ha gjort noe straffbart?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på hvilke samtaler jeg har med min klient og viser til hans uttalelse, sier Krokeide.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier til NRK at Høyre er beredt til å samarbeide med politiet.

– Vi har registrert at statsadvokaten har bedt politiet undersøke ett av forholdene som har kommet frem om Kristian Tonning Riise. Av hensyn til varslerne har vi hele tiden sagt at vi ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, men vi vil selvsagt samarbeide med politiet dersom de tar kontakt med oss.

NRKs kommentator: Dette kan bli konsekvensene for Tonning Riise

Politiet: – Skal undersøke om det er grunnlag for etterforskning

– Jeg kan bekrefte at vi har fått beskjed av statsadvokaten om å iverksette undersøkelser for å avklare om det er grunnlag for etterforskning, sier kommunikasjonssjefen i det aktuelle politidistriktet til NRK.

Han opplyser at politiet skal gjøre rutinemessige undersøkelser og snakke med relevante personer.

– Skal dere snakke med Kristian Tonning Riise?

– Vi har ikke startet undersøkelsene ennå, så det er ikke planlagt noe konkret ennå, sier kommunikasjonssjefen.

NRK får imidlertid bekreftet at saken kan ha blitt oversendt til feil politidistrikt.

– Vi må nok opprette et dokument på dette. Vi må trolig kontakte Høyre for å finne ut hvor dette skal ha skjedd. Så må vi eventuelt sende det tilbake til statsadvokaten, dersom det ikke har funnet sted hos oss, sier kommunikasjonssjefen i politidistriktet som har fått ordre om å begynne med undersøkelsene.

Ti varsler mot Riise

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre onsdag 10. januar. Han begrunnet det med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, har sagt at det dreier seg om til dels alvorlige saker.

I går opplyste Høyre at det er kommet inn til sammen 21 varsler til partiet siden 11. januar, dagen etter at Riise trakk seg. Varslene er fordelt på tolv ulike personer, og ti av de 21 varslene gjelder Kristian Tonning Riise.