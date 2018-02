Politiet åpner ikke etterforskning i Tonning Riise-sak

Statsadvokaten ba for to uker siden politiet vurdere om man skulle etterforske en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Bakgrunnen var at den daværende Unge Høyre-lederen ble anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Politiet i det aktuelle politidistriktet har nå konkludert, og bestemt at det ikke skal åpnes etterforskning i saken.

Bakgrunnen er at politiet har hatt kontakt med den nå 20 år gamle kvinnens advokat, som har gjort det klart at hun ikke ønsker å forklare seg til politiet. Politiet har også mottatt en skriftlig forklaring fra Høyre

– Det er etter det aktuelle politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn på sakens realiteter. Noen annen grunngivelse for vedtaket vil derfor ikke bli gitt, skriver politiet i en pressemelding.

«Registrerer» beslutning

Politiet gjorde innledende undersøkelser i saken etter straffeprosessloven paragraf 224 når det er omstendigheter som gir rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold som skal følges opp av det offentlige.

Vurderingen av hvilke saker som skal følges opp inngår det blant annet at det er sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, skriver politiet i pressemeldingen.

Høyres Kristian Tonning Riise sier via sin advokat Finn Krokeide til NRK at Riise stilte seg positiv til at politiet skulle ha en gjennomgang av saken:

– Han registrerer nå at politiet ikke har funnet grunn til å anta at det har forekommet noe straffbart.

– Hvordan påvirker saken hans i Høyre?

– Det er en pågående prosess som jeg ikke vil uttale meg om.

– Vil dere be om innsyn igjen?

– Vi vurderer det fortløpede, svarer Krokeide.

TAR TIL ETTERRETNING: Generalsekretær i Høyre John-Ragnar Aarset sier at partiet tar politiets avgjørelse til etterretning. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier partiet tar til etterretning at politiet ikke skal etterforske anklagene mot Tonning Riise.

– Deres beslutning vil ikke påvirke den interne prosessen vi har i partiet knyttet til Tonning Riise og de varslene vi har mottatt om ham, sier Aarset i en uttalelse til NTB.

– Høyre har samarbeidet med politiet og besvart de spørsmål og henvendelser partiet har fått, tilføyer han.

– Positivt å få belyst saken

Da det ble kjent at politiet ville undersøke anklagen mot Riise, sa den tidligere ungdomspartilederen gjennom Joachim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre at han var positiv til at saken blir belyst.

– Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i media, sa Riise.

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre onsdag 10. januar. Han begrunnet det med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, har sagt at det dreier seg om til dels alvorlige saker.

Det har totalt kommet 25 varsler om seksuell trakassering i Høyre, 11 av dem omhandler Kristian Tonning Riise.