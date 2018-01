Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset forteller om omfattende bekymringsmeldinger, signaler og varsler om Kristian Tonning Riise – uten at det har fått noen konsekvenser for ham.

Riise har i samme periode som bekymringene om han nærmest har florert, steget i gradene. Han er blitt valgt til leder i Unge Høyre i 2014, blitt gjenvalgt i 2016 og blitt valgt som stortingsrepresentant for Høyre i 2017.

Først 10. januar i år gikk Riise av som Unge Høyre-leder, fem år etter at Unge Høyre fikk bekymringer om hans oppførsel.

Ifølge Aarset har Unge Høyre og Høyre hele elleve ganger blitt gjort oppmerksom på Riises upassende oppførsel. Det sa han på en pressekonferanse søndag:

2013: – Det blir hevdet at Unge Høyre og Høyre på fylkesnivå ble varslet om en hendelse i 2012/2013. Dette bestrides av dem som skal ha mottatt varslet. Her har det på en eller annen måte sviktet, her har det blitt gitt signaler som burde ha blitt fulgt opp.

– En skandale at Høyre ikke har skjønt alvoret Du trenger javascript for å se video.

Disse personene var involvert

Det har de siste ukene stormet rundt Høyre og Unge Høyre etter at de har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt.

Til tross for at Riise er blitt konfrontert med oppførselen sin siden 2013, var det først 9. januar i år han ble bedt om å trekke seg som leder for Unge Høyre.

Da hadde en rekke personer sentralt i Høyre vært involvert i saken og i samtaler med Kristian Tonning Riise siden før jul:

– Jo mer man spurte kritisk, jo mer tydelig ble bildet Du trenger javascript for å se video.

Skjønte ikke alvoret

Aarset sier at alvoret i saken fremsto tydeligere i januar i år, og at det gjorde at Riise ble bedt om å trekke seg.

– Ser vi på tidslinjen, ble Kristian Tonning Riise bedt om å gå av etter at Aftenposten tok kontakt med partiet. Hva var det som skjedde – utover at Aftenposten jobbet med saken – fra samtalene dere hadde med ham i desember og frem til dere ba ham gå av i januar, som gjorde at alvoret økte?

– Samtalene med Kristian Tonning Riise har hele tiden handlet om alkohol, offensiv sjekking og relasjoner til yngre jenter. Men jo mer vi spurte, jo tydeligere ble bildet av at dette var et så alvorlig problem at han burde gå av, svarer Aarset.

– De siste samtalene avdekket at dette var mer alvorlig enn det som var tilfelle i de første samtalene, som i hovedsak var gjennomført av generalsekretæren i Unge Høyre, i nær konsultasjon med meg. Det var først da vi satte oss ned på nyåret og hadde samtaler med Kristian, at alvoret ble mer tydelig.

– Det vil si at kvaliteten på alle samtaler som har vært mellom Kristian Tonning Riise og personer i Høyre-systemet frem til da, hadde vært for dårlig? Dere har ikke visst summen av hva dere egentlig skulle ta opp med ham?

– Nei, det er helt riktig, svarer Aarset.

Erna Solberg ble ikke informert

Høyre-leder Erna Solberg har opplyst at hun ble informert om Riise-saken først den dagen han trakk seg.

Hun har tidligere gjort det klart at hun ikke er fornøyd med det, noe hun gjentok på søndagens pressekonferanse.

– Jeg burde ha blitt informert på det tidspunktet Trond Helleland ble informert og hadde en samtale med Kristian Tonning Riise. Det dreide seg om upassende oppførsel hos en stortingsrepresentant. Da burde jeg ha blitt informert, sier Solberg.

NRK har tilbudt Kristian Tonning Riise å svare på det som kom frem på pressekonferansen, via Joachim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre. Han har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.