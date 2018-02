I innstillingen til prinsipprogram som Høyres nestleder Jan Tore Sanner la frem mandag formiddag, står det blant annet at de foreslår «å ikke tillate eggdonasjon».

Flere Høyre-topper tror komiteen bare kan glemme å få flertall for innstillingen når partiets landsmøte skal behandle saken i april.

– Jeg er skuffet for jeg er for eggdonasjon, men vi kommer til å være tydelige på hva som er vårt syn, sier lederen i Høyres kvinneforum, Tina Bru, om forslaget.

Tror på eggdonasjons-skrell

Bru sin magefølelse sier at Sanner og programkomiteen kommer til å gå på en skrell og at landsmøtet kommer til å stemme for eggdonasjon.

– Hovedargumentet mot er at kvinnen som føder barnet skal være barnets genetiske mor. Det er et argument som egentlig underminerer alle de ulike familiekonstruksjonene vi har i dag. Dette handler om å likebehandle par uavhengig av om det er kvinnen eller mannen som er utfordringen og grunnen til at man ikke klarer å få barn. Det er på tide å åpne for dette nå.

Bru er ikke alene.

Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre støtter Tina Bru. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) stiller seg ett hundre prosent bak Bru og Høyrekvinnene. Han er overrasket over at komiteen har falt ned på nei til eggdonasjon.

– Norge er ett av fire land i Europa som ikke tillater eggdonasjon. Det betyr at veldig mange av de nordmennene som ønsker tilbudet reise til andre land og gjør det der, sier Asheim.

Han mener det gjør at Norge trenger et regelverk, som gjerne kan være strengere enn i andre land, men som gir denne muligheten innenfor Norges grenser.

Mulig stemningsskifte i Høyre

Under landsmøtet i fjor gikk både statsminister og partileder Erna Solberg og nestleder Bent Høie på scenen for å få utsatt saken.

– Eggdonasjon er ikke noe vi må avgjøre nå. Mange er i tvil og mange lokallag har ikke diskutert dette. Da synes jeg de fortjener litt mer tid fremfor å tvinges til å bestemme seg for et ja eller nei her og nå, sa Høie den gangen.

Det endte med at saken ble utsatt til årets landsmøte.

Asheim mener stemningen både i Høyre og i befolkningen nå går mot å tillate eggdonasjon.

– Nå er det mange fylkesårsmøter som diskuterer dette. Bare nå i helgen har både Agder og Møre og Romsdal Høyre sagt ja til eggdonasjon. Det viser at det er en utvikling i Høyre på dette feltet der stadig flere er positive, sier Asheim.

– For å være helt ærlig så tror jeg at landsmøtet kommer til å vedta ja til eggdonasjon i motsetning til hva komiteen anbefaler.