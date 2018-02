Høyres programkomité sier nei til eggdonasjon

– Vi har tvilt oss frem til vårt standpunkt i disse vanskelige spørsmålene, sa første nestleder Jan Tore Sanner, da han mandag la frem prinsipprogramkomiteens forslag for sentralstyremøtet.

Det vanskelige spørsmålet dreier seg om man skal åpne for at kvinner kan donere bort egg til andre kvinner og om enslige kvinner skal ha lov til å få assistert befruktning i Norge. I fjor måtte Høyre utsette saken fordi de ikke klarte å bli enige.

– Barn har rett til å kjenne sitt opphav. Med eggdonasjon vil du ha en genetisk mor, og en annen som føder deg, begrunnet Sanner standpunktet fra talerstolen.

Åpner også for genredigering for mindre alvorlig sykdom

Ifølge SVs Nicholas Wilkinson var det som gjorde at partiet tidligere tvilte var at å gi ett egg er en mer krevende prosess enn å gi sæd. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sanner sier komiteen var delt i spørsmålet om å tillate assistert befruktning for enslige. Et flertall på seks var for, mens et mindretall på tre var mot.

Partiet åpner også for at genterapi og genredigering kan brukes også ved mindre alvorlige sykdommer, og ikke bare i svært alvorlige sykdomstilfeller.

– Men vi ønsker ikke genterapi og genredigering som fører til varige endringer i arveanlegg der vi ikke kjenner konsekvensene, utdypet Sanner.

Det er Høyres landsmøte som til slutt avgjør utfallet i april.

SV: – Det viktige er at foreldrene elsker deg

SV har også tvilt seg fram til sitt standpunkt – men havnet på motsatt standpunkt av Høyre.

– SV er for å tillate eggdonasjon i Norge, men det har vært et vanskelig spørsmål for oss. I likhet med Høyre har vi diskutert det lenge, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

De mener det er viktig at både menn og kvinner skal ha muligheten til å få hjelp til å få barn.

– Det viktige er at du har gode foreldre som elsker deg, ikke hvor sæden eller egget kommer fram, sier Wilkinson til NRK.

Ifølge SV var det som gjorde at partiet tidligere tvilte var at å gi ett egg er en mer krevende prosess enn å gi sæd.

– Det er en tung hormonell behandling for kvinnen, og vi er opptatt av kvinners rettigheter. Men desto tryggere det blir å donere, jo lettere er det å si ja til eggdonasjon.

– Det er forskjell på å vokse opp uten å kjenne sitt biologiske opphav, og om Staten tilrettelegger for at det kan skje. Dette handler ikke bare om likestilling og at alle har rett til å få barn, men vi må også ta hensyn til hva dette har å si for barnet som vokser opp, sier Kjersti Toppe i Sp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sp glad for Høyre-nei

En som derimot er veldig glad for at Høyres programkomité havnet på nei til eggdonasjon, er Kjersti Toppe i Senterpartiet.

– Dette er veldig viktig. Håper de får gjennomslag på landsmøtet sitt.

Ifølge Toppe rokker det ved vissheten om hvem som er den biologiske mora om man flytter et egg fra kvinne til kvinne.

– Det er forskjell på å vokse opp uten å kjenne sitt biologiske opphav, og om Staten tilrettelegger for at det kan skje. Dette handler ikke bare om likestilling og at alle har rett til å få barn, men vi må også ta hensyn til hva dette har å si for barnet, sier Toppe.

I Stortinget har kun KrF og Senterpartiet sagt klart nei til å åpne for eggdonasjon i Norge.