Høie: Fortsatt i rute til mer gjenåpning i slutten av mai

– Det er fortsatt sånn at vi er i rute for det som er ambisjonen, nemlig at vi skal kunne gå til neste trinn i siste halvdel av mai, sier helseministeren til NTB.

Trinn 2 vil blant annet åpne for mer reising innenlands, flere besøkende i hjemmet og samling av større grupper.

Siden toppen på over 1000 nye koronasmittede daglig i mars, har antallet nye smittetilfeller i Norge gradvis falt til et gjennomsnitt på rundt 400 i døgnet.

Smitteutbrudd i Grenland

Nedgangen har imidlertid bremset opp, og lørdag ble det kjent at et koronautbrudd i grenlandsområdet er så stort og uoversiktlig at regjeringen valgte å innføre strenge regionale tiltak i Skien, Bamble og Porsgrunn.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, mener nedstengingen i Grenland er nødvendig.

– Det som er viktig er å ha det riktige tiltaket. Man skåner ikke innbyggerne ved å ha for lavt tiltaksnivå, sier ordføreren.

Vil prioritere unge

Mandag presenterte regjeringens ekspertutvalg sin anbefaling om å droppe bruk av AstraZeneca og Janssen-vaksinene. Samtidig vil de at personer som ønsker å ta vaksinene, skal få mulighet til det.

Utvalget vil også prioritere unge mellom 18–25 år i vaksinekøen.

FHIs statistikk viser mandag at 1.485.659 nordmenn nå er vaksinert med første dose koronavaksine. 472.376 personer har også fått andre dose.