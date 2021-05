Frykter indisk mutasjon kan true gjenåpningen av Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en fersk anbefaling til regjeringen skriver de to fagetatene at karantenehotell bør bli pålagt for alle som reiser inn til Norge fra land utenfor EØS-området, uansett om reisen er nødvendig eller ikke.

«Den eksponentielle veksten kan indikere at den indiske varianten er mer smittsom enn den britiske, og den indiske varianten har nå overtatt i India», skriver de.

Også i Europa er den indiske virusvarianten nå i fremvekst.

«I Storbritannia dobler antall tilfeller med indisk variant seg ukentlig», skriver FHI.

Kan være mer smittsom

Internasjonalt er flere eksperter bekymret for at den indiske virusmutasjonen kan være enda mer smittsom enn den britiske, og at den kan ha mutasjoner som bidrar til en redusert effekt av eksisterende vaksiner.

Flere eksperter frykter den indiske virusvarianten snart kan bli oppgradert til en såkalt «variant of concern» (VOC).

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier de gjør hva de kan for å hindre at den indiske virusvarianten skal få fotfeste i landet. Foto: Reuters

I Storbritannia advarer helsemyndighetene mot at den nye varianten kan føre til mer alvorlig sykdom, skriver Reuters.

Statsminister Boris Johnson sa fredag at regjeringen gjør hva de kan for å hindre at den nye varianten får fotfeste.

– Vi gjør allerede mye for å sikre at vi oppdager nye tilfeller av den indiske varianten. Vi utfører blant annet hurtigtesting og dør-til-dør-testing, sa han.

Usikker vaksineeffekt

Den største bekymringen er om de nåværende vaksinene som brukes i Norge biter dårligere på den indiske virusvarianten.

«I verste fall vil allerede gjennomførte vaksinasjoner ha mindre effekt overfor denne varianten, og risikoen for økt sykelighet og dødelighet vil i så fall kunne stige også i den vaksinerte delen av befolkningen.»

Både FHI og Helsedirektoratet frykter at det vil kreve enda strengere tiltak å holde kontroll på den indiske varianten dersom den er mer smittsom.

«Per nå kan det fremstå som om det er behov for tyngre tiltak for å bremse spredning av den indiske varianten enn eksempelvis av den britiske varianten. Dersom den indiske varianten får feste i Norge kan det derfor bli krevende å gjennomføre en nedtrappingsplan som planlagt, skriver de.»