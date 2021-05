Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det påvist 30 smittetilfeller av koronaviruset i Porsgrunn, og 34 i Skien, viser tall fra FHI.

Lørdag ble det klart at Grenland hadde høyest smittenivå i landet. Da var det 29 nye smittetilfeller i Skien og 15 i Porsgrunn.

Fra og med natt til søndag innførte derfor regjeringen nest strengest tiltaksnivå, 5B, i tre av de fire grenlandskommunene, Skien, Porsgrunn og Bamble.

Tiltaksnivå B betyr blant annet skjenkestopp, stenging av treningssentre og svømmehaller og forbud for arrrangementer utenfor hjemmet.

Kan ble strengest tiltaksnivå

Dersom kommunene ikke lykkes å slå ned smitten, truet regjeringen med å innføre det strengeste tiltaksnivået, 5A. Da blir også butikker stengt og alle blir rådet til å unngå besøk i hjemmet helt.

Det mener ordfører Robin Kåss i Porsgrunn er en god mulighet for at kan skje.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn mener nedstengingen i Grenland er helt nødvendig. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det kan godt være at det blir nødvendig, og vil utviklingen vise. Det som er viktig er å ha det riktige tiltaket. Man skåner ikke innbyggerne ved å ha for lavt tiltaksnivå, sier Kåss.

Han påpeker at smitten vil fortsette å stige uten nok tiltak, noe som igjen vil føre en lengre prosess med å slå ned smitten.

Ordføreren har likevel tro på at de statlige tiltakene og de lokale forskriftene Porsgrunn har satt inn, vil begrense utbrudddet og forhåpentligvis få antall smittede nedover igjen.

– Nedstengingen er helt nødvendig. Det viktigste nå er at hver enkelt innbygger treffer færrest mulig andre. Sjansen er stor for å havne i karantene hvis man treffer mange andre, sier Kåss.

Kommunen har sendt ut sms til innbyggerne med denne oppfordringen.

Lokale tiltak på toppen av statlige

Kommunene ble på lørdag oppfordret av staten til å innføre ytterligere lokale tiltak på toppen av 5B-tiltakene.

Spesielt for å begrense reising og store sosiale treff i aldersgruppen 13 til 40 år, der den kraftige økningen i smitte skjer.

– Det ville vært en stor fordel for de berørte kommunene i Grenland om de hadde kommet til enighet om koordinerte tiltak raskt. Så lenge man ikke har kontroll på alle smitteveier i Grenland vil utbruddet kunne fortsette, advarte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Formannskapet i Skien har i kveld enstemmig vedtatt de samme lokale smittevernreglene som Porsgrunn og Bamble gjorde lørdag.

Det innebærer blant annet stans i fritidsaktivitet og breddeidrett for alle over 13 år. Det blir også begrensninger på kollektivtrafikken, med kun 50 % kapasitet.

Serveringssteder må sørge for minst to meters avstand mellom grupper av besøkende, og at det er maks fem persone rundt et bord.

Ville helst unngått statlig inngripen

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five sa lørdag at hun er enig i beslutningen om å skjerpe inn tiltakene i grenlandsområdet.

– Vi må tråkke skikkelig til for å få ned smittetallene og spredningen vi ser skjer.

Ordfører Hedda Foss Five i Skien ville helst unngått at staten innførte 5B i Skien, Porsgrunn og Bamble. Foto: Anne Lognvik / NRK

Hun legger til at hun hadde et ønske om å kunne ta beslutningen om å gå opp til tiltaksnivå 5B lokalt.

– For eksempel hvis vi har utbrudd i rusmiljøet, så er det lite hensiktsmessig å stenge ned på arenaer som ikke har noe med det miljøet å gjøre. Så det er den fleksibiliteten jeg synes vi finner bedre igjen hvis vi har lokale tiltak.

Ikke rødt nivå på alle skoler

Ifølge Skien kommune er mye av smitten blant de unge. Alle ungdomsskolene i Skien er på rødt nivå, mens kommunale barneskoler og barnehager har gul beredskap.

Høyre foreslo i formannskapet i dag at alle skolene i kommunen ble satt på rødt nivå, men det forslaget ble nedstemt.

Også i Porsgrunn er smitten høyest blant de unge. På formannskapsmøtet tidligere denne uka fortalte kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad om at smittespredningen var raskt økende blant elever på videregående skole.

Etter råd fra FHI valgte Porsgrunn allerede fredag å innføre rødt nivå på alle skolene i kommunen fra og med mandag.

Varer i over to uker

Tiltaksnivå 5B i Skien, Porsgrunn og Bamble gjaldt fra midnatt søndag 9. mai. De lokale tiltakene gjelder fra midnatt 10. mai.

Innbyggerne i Grenland må leve med de strenge tiltakene til langt over 17.. mai. Tiltaksnivå 5B varer til og med tirsdag 25. mai. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut, opplyser regjeringen.

Ifølge Nakstad er Skien og Porsgrunn to av kommunene med størst prosentvis økning i smittetall siste to uker.

– Erfaringene fra andre kommuner som har hatt utbrudd med britisk virusvariant er at det er avgjørende å komme tidlig i gang med målrettede tiltak før smitten sprer seg til nye klynger, sier Nakstad.

Totalt er 69 smittetilfeller påvist i Telemark det siste døgnet. I Vestfold er det 18 nye smitta.

