Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier Høie til NRK.

Han legger til det er svært viktig at Norge nå kommer seg gjennom de to neste månedene uten å havne i denne situasjonen.

De nye tiltakene som nå annonseres vil ikke nødvendigvis være de samme som ble innført da landet ble stengt ned som følge av det første koronautbruddet i fjor mars.

– Vi ser også i større grad på om tiltak kan innføres regionalt og lokalt. Det er noe som har skjedd de siste ukene. Oslo har tatt grep, det samme har Kristiansand. Det gjøres en kjempejobb lokalt. Det jeg har bedt Helsedirektoratet er å se på om dette er nok til å bringe R-tallet under 1, sier Høie og fortsetter:

– Hvis det ikke er det, så kan vi ikke vente for lenge med ytterligere tiltak. Hverken lokalt eller nasjonalt.

– Mai kan bli normal

Koronasmitten økte med 45 prosent i forrige uke, mens antall testede personer holder seg stabilt, viste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet som kom onsdag.

Smittetrenden er økende siden 1. februar, og det såkalte R-tallet var forrige uke på 1,3, viser rapporten. R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Regjeringen har ikke gitt noen føringer på hvilken type tiltak som må innføres. Dermed er det opp til fagmyndighetene å komme med forslag som de mener er nødvendige for å oppnå målet om et R-tall under 1.

– Det må vi sammen klare gjennom mars og april. Klarer vi det, så vil mai kunne bli den måneden der vi virkelig tar steget tilbake til en mer normal hverdag, sier helseministeren.

Regjeringens vurdering er at det nå trengs et stort krafttak til – som forhåpentligvis vil bli det siste.

– Hvis vi kommer ut av april med kontroll på smitten, kombinert med den betydelige vaksineringen som har skjedd innen da, så vil vi i løpet av mai og juni være i en situasjon der hverdagen er mye tilbake til der vi var før mars i fjor, sier Høie.

– Er du ikke bekymret for at folk er så lei av tiltakene, at de ikke vil følge dem?

– Jo, men undersøkelsene våre viser at det er høy tilslutning til tiltakene. Folk er lei, men jeg tror ikke folk ønsker at vi skal gi opp.

– Mutantviruset i ferd med å overta

Siden januar har det vært strengere regler her til lands etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset ble oppdaget. Høie sier vi har hatt god effekt av disse tiltakene.

– De har bidratt til å forsinke spredningen av den mer smittsomme varianten i Norge. Ganske betydelig sammenlignet med en del andre land. Det vil ha stor betydning, sier han.

– Det vi nå ser er at den mer smittsomme varianten er i ferd med å overta og dominere. Da er dessverre ikke de tiltakene tilstrekkelige.

Det britiske mutantviruset smitter raskere. Nylig viste også en studie fra Danmark at det er høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus, dersom du er smittet av det muterte viruset.

– Det betyr at dersom vi skal unngå å komme i en situasjon der helsetjenesten vår blir overbelastet i innspurten, så er vi nødt til å få smitten ned, sier Høie.