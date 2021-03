Størst smitte blant tenåringer – lærerne er bekymret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har kollegaer som er ganske så redde, og er sykemeldte per dags dato, sier lærer og tillitsvalgt Sissel Ringlund på Eineåsen ungdomsskole i Bærum.

– Hva synes du om at du har kolleger som er redde for å gå på jobb?

– Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er synd at det er sånn, svarer Ringlund.

Tross enkelte smitteutbrudd er skolen fortsatt på gult nivå. Men når de muterte virusvariantene nå er i ferd med å ta over, skaper det usikkerhet blant enkelte lærere.

Ringlund savner den nærheten hun hadde med elvene tidligere, men på grunn av usikkerheten knyttet til nye varianter, er strengere tiltak fortsatt aktuelt.

– Når vi har vært på rødt nivå, har vi gjerne hatt færre elever å forholde oss til, og ikke vært i så mange klasser. Det har vært lettere å ha kontroll på alle man treffer i løpet av en hverdag. Når det er på rødt nivå, så tar også elevene det mer seriøst, mener Ringlund.

Mener veilederne må endres

MENER VEILEDER TIL SKOLENE MÅ OPPDATERES: Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier det helt sikkert er lærere som ikke går på jobb, men har ikke tall på hvor mange det er.

– I de områdene der det er mye smitte, så er det mange urolige lærere. De er bekymret fordi vi har sett muterte varianter av covid-19. Og de lurer selvfølgelig på hvordan det påvirker deres hverdag, sier Handal til NRK.

– Kan en lærer bli sykmeldt fordi vedkommende frykter smitte?

– Nå er ikke jeg lege, så det kan ikke jeg svare på. Men mange lærere har stått i en krevende arbeidssituasjon og peker på at den psykiske belastningen. Om det gir grunn for en lege til å sykemelde, er ikke jeg den rette til å svare på, sier Handal.

Han peker på økt arbeidspress, engstelse for å bidra til smitte, bli smittet selv eller smitte egen familie som en frykt mange bærer på.

– Jeg kjenner til lærere som er blitt sykmeldt, og at det har sammenheng med situasjonen de har stått i under koronapandemien, sier han.

– Er det greit at skolene er på gult nivå?

– Det må helsemyndighetene ta stilling til. Det som er vår bekymring, er at smittevernveilederne er de samme nå som før vi så de muterte virusene. Vi har flere ganger bedt om en gjennomgang av smittevernveilederne for skoleverket og barnehagen. Vi mener at her må det tas tak. Vi må ha andre tiltak nå som smitten er verre, mener Handal.

Nakstad: – Grunn til å styrke smittevernet

VURDERER OPPDATERT SMITTEVERN: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Koronasmitten i Norge har økt med 45 prosent i løpet av én uke, viser den siste ukesrapporten fra FHI. Det såkalte R-tallet, altså tallet på hvor mange hver syke smitter, er nå 1,3. I Oslo er R-tallet på 1,5.

Det er blant de unge smitten øker. I dagens rapport fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at andelen smittede er størst i aldersgruppen 13–19 år.

– Det er klart at i klasserom, der det ofte er begrenset ventilasjon, og mange unge mennesker til stede, så er det økt smittsomhet med disse nye virusmutasjonene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Mener du man burde gått over til rødt nivå på alle skoler?

– Det er i hvert fall grunn til å styrke smittevernet på skolene der det er gult nivå for å unngå at det blir smitteutbrudd, karantene og nedstengninger, svarer Nakstad.

FHI: 7 prosent spores til skole/barnehage

Økningen i meldte tilfeller sist uke kan i stor grad tilskrives økningen i Oslo og Viken, men det har vært en økning i nær alle landets fylker sist uke, skriver FHI.

Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 8 ble observert i aldersgruppene 13–19 år (84 per 100.000) og 20–39 år (75 per 100.000).

De aller fleste (45 prosent) blir smittet i private hjem. Deretter følger smitte på arbeidsplassen (14 prosent) og private arrangement (12 prosent). Bare 7 prosent av smitten spores tilbake til skole/barnehage og 1 prosent til organisert fritidsaktivitet. For 12 prosent var smittested ukjent.

FHI skriver at det var økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgrupper.

Antall meldt tilfeller i uke 8 økte med 91 % i aldersgruppen 0–5 år (fra 106 til 202), 48 % i aldersgruppen 40–59 år (fra 558 til 823) og 47 % i aldersgruppen 60–79 år (fra 143 til 210) sammenlignet med uke 7, rapporterer FHI.