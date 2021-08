Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I USA tror 20 prosent av befolkningen at man får implantert microchipper når man tar vaksine, og en ny undersøkelse viser at vaksineskepsisen holder seg.

I land som Frankrike er også mange tvilende til å motta sprøyten, og Verdens helseorganisasjon har lenge sagt at vaksinefrykt er en av pandemiens største utfordringer.

Nordmenn ser derimot ut til å skille seg ut.

Skiller oss ut

I Norge anslår Folkehelseinstituttet at det blir en gruppe på rundt 10 prosent som av ulike grunner ikke blir vaksinert.

Bent Høie er svært fornøyd med vaksinetempoet i Norge, og sier vi skiller oss ut fra mange andre land.

– Andre steder som kanskje har kommet lenger i vaksineringen stopper opp på en 70 til 80 prosent fullvaksinerte i risikogruppene. Her ligger vi nærmere 90 prosent. Sannsynligvis blir vi et av landene i verden med best vaksinedekning.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier kommunene også må ha plass til etternølerne for første dose. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Onsdag var det fortsatt flere hundre tusen voksne nordmenn som ikke har tatt første dose, opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Noen vil ikke, noen har ikke fått tilbud ennå, noen vil vente, noen er på ferie. Vi får se etter hvert hvor mange som gjenstår. Vi er ikke så veldig bekymret for dette, sier Aavitsland til NTB.

Fjerde bølge

Onsdag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at vi er på vei inn i fjerde smittebølge. Den siste uka har smitten økt med 45 prosent, ifølge den siste ukerapporten fra FHI.

Det siste døgnet er det meldt om 478 nye koronasmittede i Norge. Det er 125 flere enn samme dag forrige uke, og det høyeste tallet siden slutten av mai.

Helseminister Bent Høie sier det er alvorlig at mange blir smittet. Samtidig mener han at denne smitteøkningen ikke er like bekymringsverdig som tidligere økninger.

– Det er i all hovedsak yngre voksne som blir smittet. De som kun har fått en, eller ingen vaksinedoser. Det er å forvente når vi har en ny og mer smittsom variant som den mest dominerende i Norge, sa Høie til NRK torsdag morgen.

Ulikheter mellom kommunene

Om mindre enn to uker åpner skoler og barnehager igjen etter sommerferie. Det samme gjør universiteter og høyskoler. Barn og unge blir sjelden veldig syke av korona, men kan likevel være smittebærere.

Høie sier regjeringen har lagt til rette for at ansatte i skole og barnehage skal få minst en vaksinedose tre uker før de er tilbake på jobb.

– De vil da være beskyttet gjennom første dose. Vi har også klart å få tak i flere vaksinedoser de siste ukene, så nå kan noen kommuner tilby ansatte i skole og barnehage en dose nummer to.

Flere vaksiner er godkjent for bruk på barn fra 12 år og oppover. I Norge skal 16- og 17-åringer vaksineres først, sier helseminister Bent Høie. Her mottar en skoleelev en vaksine fra Sinovac i Tangerang i Indonesia. Foto: Tatan Syuflana / AP

Helseministeren sier at de som har fått to vaksiner er bedre beskyttet mot viruset, men at situasjonen likevel er bedre enn i fjor.

På spørsmål om hvorfor Norge ikke har godkjent vaksiner til barn fra 12 år og oppover, sier Høie det ikke er en avklaring som haster.

– Først skal vi avgjøre vaksinering på 16- og 17-åringene. Så tar vi stilling til dem mellom 12 og 16. Nå skal alle få først og andre dose, så beveger vi oss nedover i alder.

EUs legemiddelbyrå EMA har godkjent både Moderna- og Pfizer-vaksinene til bruk på barn ned til 12 år.

Ber kommunene vise smidighet

En rekke kommuner har varslet at de snart vil slutte å prioritere folk som ennå ikke har fått første dose i vaksinekøen. I stedet går de i gang med dose to, slik at etternølerne havner bakerst i køen og først vil bli prioritert etter at de andre er fullvaksinerte.

Preben Aavitsland i FHI sier at kommunene har fått beskjed om å gjøre ferdig dose en denne og neste uke, og så gå videre til dose to.

FHI oppfordrer kommunene til å vise smidighet overfor etternølerne.

– Da blir det fullt trykk på dose to, men vi regner med at kommunene også vil ha plass til etternølerne for første dose. Alle som ønsker vaksinasjon, skal få det, også om de har takket nei tidligere, sier Aavitsland.

Espen Rostrup Nakstad sier folk bør ta vaksinen når de får tilbud om den. Foto: Berit Roald / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er viktig at alle tar vaksinen når de får tilbudet.

– Det er en krevende situasjon hvis det blir flere etternølere nå, men FHI og kommunene koordinerer dette godt. Med det antall doser som er på vei den neste måneden, bør det være nok til alle, sier Nakstad til NTB.