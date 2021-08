45 prosent økning i smittetilfeller

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antall meldte tilfeller økte i uke 29 og 30, etter seks uker med en stabil trend, melder FHI i den siste ukerapporten.

90 prosent er smittet med Delta-varianten i uke 30.

«Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues,» skriver FHI.

TROR IKKE PÅ NYE TILTAK: Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi er på vakt, men er ikke veldig bekymret, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen til NRK.

– Lite sannsynlig med nye tiltak

Hun sier de er opptatt av konsekvensene av smitte. Altså hvorvidt det fører til alvorlig sykdom.

– Kan det bli behov for nye tiltak?

– Jeg tror det er lite sannsynlig at vi kommer til å innføre nye tiltak i nær fremtid. Men vi må hele tiden vurdere forholdsmessigheten av tiltakene, sier Knudsen.

FHI påpeker at antall sykehusinnleggelser må følges nøye. Det er naturlig at en eventuell økning i antall innleggelser vil ligge etter økningen i antall registrerte smittede.

«Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.»

Få innleggelser og lave dødstall

FHI sier det har vært lave dødstall de siste 13 ukene. Det var fire dødsfall med dødsdato i uke 30, etter 0 i uke 29.

«Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Siden uke 25 har det vært rapportert om mellom 17–20 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak, og 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke.»

Her ser du oversikt over nye innleggelser med koronaviruset som årsak:

Flere reisende

FHI skriver at flere reiste inn til Norge i uke 30 sammenlignet med uken før.

«Det var for uke 30 registrert 121.015 reisende i innreiseregisteret, dette er en økning fra uke 29 hvor 106.786 reisende ble registrert. 76 prosent hadde unntak fra karantene,» står det i rapporten.

Flest smittede i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal (116 per 100 000) har flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 29 og 30 samlet, etter å ha hatt færrest for uke 28 og 29. Etter følger Vestland (111), Oslo (78) og Troms og Finnmark (78).

Utsatte trinn 4

Onsdag for en uke siden ble fjerde trinn i gjenåpningsplanen utsatt for andre gang.

Det kom likevel noen endringer fra 2. august.

En ny vurdering skal tas i løpet av august.

– Jeg tror at vi åpner fullstendig i høst, men vi ønsker at litt flere skal være vaksinert, sa statsminister Erna Solberg til NRK.