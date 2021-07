Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På mandag var det en alvorstung president Emmanuel Macron som talte til det franske folket. Delta-varianten er på vei opp, og for få franskmenn har møtt opp på vaksinesentrene.

Macron og regjeringen har bestemt seg for å anvende en ny strategi for å få vaksineskeptiske franskmenn til å sette stikket: å true med å nekte uvaksinerte adgang til restauranter, barer, og andre offentlige steder.

– Tiltakene innføres ikke for å gjøre vaksinering obligatorisk for alle, men for å få flest mulig av dere til å ta vaksinen, sa Macron mandag.

ALVORSTUNG: Det var en alvorstung president Macron som kunngjorde regjeringens nye koronatiltak på mandag. Foto: Ludovic Marin / AFP

800.000 vaksinert på én dag

Dagen etter Macrons TV-sendte tale var effekten merkbar. Frankrike satte ny rekord for antallet satte vaksinedoser på én dag.

792.339 personer ble vaksinert på tirsdag, kunngjorde statsminister Jean Castex på Twitter. Det tilsvarer 1,2 prosent av Frankrikes befolkning.

– Denne raske økningen må bli enda sterkere i ukene som kommer. Ta vaksinen! skrev Castex i meldingen.

Samtidig har 3 millioner franskmenn bestilt vaksinetime i løpet av de tre dagene siden kravet om koronapass ble kjent.

GJENÅPNING: Den siste tiden har mesteparten av Frankrike åpnet samfunnet helt igjen, og det er blitt mulig med store folkeansamlinger, som her på en danseforestilling i Louvre-museet i Paris. Foto: Christophe Archambault / AFP

Kan straffes med seks måneders fengsel

Fra onsdag 21. juli vil det nemlig bli krav om å være fullvaksinert, immun, eller å ha testet negativt for koronaviruset, for å få adgang til teatre, kinosaler, sportsarenaer og festivaler med mer enn 50 deltakere.

Fra 1. august vil det samme kravet gjelde for barer, kaféer, restauranter, kjøpesentre, sykehus, langdistansetog, og fly. Også barn mellom 12 og 17 må ha gyldig koronapass for å få tilgang til disse stedene fra 1. september.

De som bryter de nye reglene vil kunne straffes med en bot på opptil 10.000 euro og seks måneders fengsel, skriver The Guardian.

Eierne av foretak åpne for publikum kan på sin side bli straffet med ett års fengsel og en bot på 45.000 euro hvis de ikke overholder reglene.

VAKSINEBUSS: President Macron besøkte i dag et omreisende vaksinesenter, kjent som «vaccibus», på dagens etappe av Tour de France i Pau. Foto: Thomas Samson / AFP

Vaksineskepsis

Så langt ligger Frankrike godt an i vaksineringen. 66 prosent av voksne i Frankrike har fått første dose, og 53 prosent er fullvaksinerte.

Det til tross for utbredt vaksineskepsis. På slutten av 2020 var det bare 40 prosent som planla å ta koronavaksine. Tallet skal riktignok ha økt til over halvparten i slutten av mars.

Fremgangen i vaksineringen har dabbet av den siste tiden, og for de franske myndighetene er det derfor livsviktig å motkjempe skepsisen.

Smittetallene i Frankrike stiger, og i går ble det registrert 9000 nye tilfeller. Økningen skal ifølge helseminister Olivier Véran skyldes delta-varianten. 96 prosent av de smittede den siste uken skal ikke ha vært vaksinerte, ifølge Véran.

OPPRØRTE: Store deler av det franske samfunnet er kritiske til de nye tiltakene, til tross for at de fleste er positive. Her marsjerer demonstranter i sentrum av Paris på nasjonaldagen 14. juli. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Demonstrerte mot «diktatur» på nasjonaldagen

Selv om det var Frankrikes nasjonaldag på onsdag, 14. juli, tok omtrent 20.000 til gatene for å demonstrere mot de nye tiltakene. Demonstrantene mener tiltakene er noe som hører hjemme i et «diktatur».

– De nye reglene er et maktovergrep, sier Jean Luc Mélenchon, lederen for partiet La France Insoumise, på den ytre venstresiden i fransk politikk.

Lederen for det høyreekstreme partiet Nasjonal samling, Marine Le Pen, kaller på sin side tiltakene for «et grovt angrep på franskmenns rettigheter», og «et helsepolitisk statskupp».

Ikke alle franskmenn er like kritiske. En fersk meningsmåling viser at 65 prosent støtter tiltakene.