Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Barn flest blir heller ikke veldig syk av koronasmitte, viser studien.

Det typiske er milde symptomer som hodepine og tretthet. To av tre smittede barn får dessuten ikke symptomer i det hele tatt, ifølge studien.

Sist, men ikke minst: Svært få barn opplever langvarige plager etter koronasykdom.

– Nå begynner vi å få handfaste og harde data på et felt der det har vært spekulasjoner og data som spriker i alle retninger, sier overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus, Per Helge Måseide.

Se oversikten over funnene i studien lenger ned i artikkelen.

– Bekrefter inntrykket

Studien ble gjort av en gruppe forskere ved Kings College London. Den er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad sier de ser på denne typen studier når de anbefaler hvilke regler som skal gjelde for barn og unge i Norge.

Han synes ikke funnene i studien er overraskende.

– Dette bekrefter inntrykket vi har hatt. At barn generelt ikke blir alvorlig syke, sier han.

Helsetoppen poengterer samtidig at de hele tiden må følge med på de barna som blir alvorlig syke, selv om det er veldig få.

SOM ANTATT: Barn blir ikke veldig syke av korona og de blir fort friske. Det bekrefter inntrykket Espen Nakstad allerede hadde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

At barn skulle få en skolestart på såkalt grønt nivå, var et viktig argument da regjeringen utsatte trinn fire av gjenåpningen. Funnene i studien vil nok ikke endre på den vurderingen, tror Nakstad.

Han påpeker at det ikke er de minste barna helsetoppene er mest bekymret for i pandemien.

– Det som er problematisk med at mange barn blir smittet, er jo egentlig ikke barna selv. Det er mer det at de kan bringe smitten videre til andre som ikke er vaksinert, og som er eldre, sier han.

Ny studie: Barna blir lite syk av korona Ekspandér faktaboks Bakgrunn Får barn langtidsvirkninger av korona? Det ville forskerne finne ut.

Over 200.000 barn, både med og uten koronasmitte var med i studien. Dette for å sammenligne.

To av tre med påvist smitte fikk ikke symptomer.

1734 barn som var bevist smittet og som fikk symptomer ble forsket videre på.

Barna var mellom 5 og 17 år gammel. Funn i studien Mindre enn 1 av 20 hadde symptomer i mer enn fire uker.

Bare 1 av 50 hadde symptomer i mer enn åtte uker.

Blant de som hadde langvarig effekt ble plagene gradvis mindre.

De fleste ble helt frisk etter rundt seks dager.

De vanligste symptomene blant barna var hodepine og tretthet.

Blant de eldre ungdommene fikk flere også begrensede lukte- og smakssanser. Oppsummert resultat Studien viser at barn som har fått påvist koronasmitte sjeldent får langvarige effekter av det.

Barna sitt sykdomsforløp er som regel kort og med milde symtpomer.

Noen få barn kan likevel oppleve at symptomene varer etter koronasmitte.

– Solid studie

Målet med studien var å finne ut om barn som får koronasykdom, kan få varige virkninger av det.

– Studien viser at barn kan få langvarige symptomer. Men det er uvanlig, og de fleste blir bedre over tid, sier professor Emma Duncan, som har vært med på prosjektet.

Resultatene viser at ytterst få barn får langvarige symptomer etter å ha blitt smittet av korona. For de uheldige som faktisk får det, går plagene gradvis over.

Nesten ingen barn er syke lenger enn i to måneder, ifølge studien.

Overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus Per Helge Måseide mener studien er solid og at resultatene er beroligende. Foto: Privat

Frem til nå har det vært mye usikkerhet og dårlige studier på feltet, ifølge Per Helge Måseide. Denne studien er derimot både stor og virker solid, sier han.

– Det som er bra med studien, er at man har inkludert over 200.000 barn. Både barn som har korona, og som ikke har korona, slik at man kan sammenligne, sier overlegen.

Han mener resultatene er beroligende, og at bekymrede foreldre kan senke skuldrene.

– Samtidig er det viktig at helsetjenesten, skolene og kanskje barnehagen også er klar over at det muligens kan være noen som kommer til å slite litt, og at de kanskje trenger oppfølging over en periode.