Røkke om tiltaltes historie: – Absurd

Røkke har i Oslo tingrett forklart seg om møter med torpedoen Jan Erik Iversen rundt årsskiftet 2017/2018, der han følte seg truet av torpedoen.

Jan Erik «Jannik» Iversen står tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for titalls millioner kroner i 2017 og 2018. Som grunnlag for tiltalen står ifølge aktoratet en rekke hendelser det året.

Beskyldninger om «å fjerne» Tromsdal

I utspørringen av Iversen, kom torpedoen med en rekke beskyldninger tilbake mot milliardæren. Iversen hevder han skulle få 100 millioner kroner av Røkke for et oppdrag som gikk ut på «å fjerne» Christer Tromsdal.

– Det er absurd. Det er forbi absurd, sier Røkke om beskyldningene.

De oppsiktsvekkende opplysningene blir nå vurdert av Oslo politidistrikt.

– Dette er opplysninger som fremkom i retten i dag. Dette må vurderes nærmere før vi kan si noe mer, svarer kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt på spørsmål om det er aktuelt å starte etterforskning som følge av Iversens påstand.

På spørsmål fra torpedoens forsvarer, svarer også milliardæren at Iversen må gå til politiet hvis han mener det er straffbare ting han vil anmelde.

Retten har også vist flere overvåkningsbilder av Røkke og Iversen i garasjeanlegget til Aker på Fornebu i den aktuelle perioden rundt årsskiftet til 2018. Iversen mener bildene ser ut som «et deilig kjærlighetsforhold» og at Røkke burde ha kontaktet forbipasserende hvis han følte seg truet.

– Veldig ubehagelig

Røkke har forklart at Iversen sperret utgangen for ham med bilen sin.

– Hvilke tanker gjorde du deg om at tiltalte besøkte deg og ventet på arbeidsplassen? spurte aktor.

– Selvfølgelig veldig ubehagelig, sier Røkke.

Han sier at en ansatt i selskapet la merke til at Iversen var i parkeringshuset og ringte opp og varslet ham.

– Kombinert med de truslene som hadde kommet før, var det alt annet enn behagelig, sier Røkke.

I november og desember ble det også gjennomført tre møter mellom Iversen og Røkke hos Advokatfirmaet Eldens kontorer. Det var advokat Arild Holden som arrangerte disse møtene. Han fungerte som tiltalte Iversens advokat på det tidspunktet.

– 30–40 millioner

Røkke sier at bakgrunnen for at Iversen kalte inn til møtene, var en VG-artikkel hvor Iversen ble navngitt. Iversen skal ha forklart at Røkke burde ha stoppet oppslaget, og at konsekvensene for Iversen var at han ikke lenger var i stand til å tjene penger.

Iversen tok frem en kortstokk på et av møtene, slik NRK fortalte fredag. Verdien på kortene skulle fortelle Røkke hvor mye han måtte betale. Iversen har selv oppgitt i retten at han lever som profesjonell pokerspiller.

I retten sier Røkke at slik han vurderte kortstokken, så ville Iversen ha et sted mellom 30–40 millioner kroner i «ti-stille-penger».

Iversen har også forklart seg om kortstokk-samtalen på advokatfirmaet.

I slutten av januar 2018 valgte Røkke å anmelde Iversen.