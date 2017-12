Her er Venstre-Grandes heteste kandidater

Det kan gå mot regjeringsutvidelse etter at det lørdag ble klart at Venstre vil innlede regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp over nyttår.

En ikke-uvesentlig del av forhandlingene vil være å enes om hvilke partier som skal styre hvilke departementer. Deretter må statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande enes om en personkabal.

Lørdag slo statsministeren fast at ingen statsråder sitter trygt nå. Da NRK møtte en smilende Grande på vei til et møte søndag formiddag, ville hun ikke bidra i statsrådsspekulasjonene.

– Jeg tenker mest på hvordan Venstre skal få gjennomslag på alle felt, ikke bare der vi eventuelt kan få statsråder, sa Grande, og trakk frem klima og miljø, kamp mot barnefattigdom, «raus» integrering og hjelp til småbedrifter som spesielt viktige saker.

Ønsker seg fire

Etter det NRK erfarer vil Venstre ønske seg fire statsrådsposter dersom de går inn i regjering, mens man i Høyre og Frp mener at det langt mindre partiet bør si seg fornøyd med tre.

I Venstre mener man fire er det riktige antallet, blant annet fordi man ved en eventuell KrF-inntreden i regjeringen enkelt kan løse det ved at Høyre, Frp og Venstre avgir én post hver til KrF.

Hvis Venstre starter med kun tre, vil de ikke kunne ikke avgi noen om KrF går inn, er analysen.

MÅ BLI ENIGE OM KABAL: Statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen må bli enige om en statsrådskabal dersom Venstre går inn i regjering. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Klima-partiet kan droppe klima-ministeren

De fleste kildene NRK snakker med fremhever Kunnskapsdepartementet og Næringsdepartementet som to nøkkel-departementer for Venstre å få innflytelse over.

Dernest på ønskelisten står trolig Sylvi Listhaugs innvandrings- og integrerings-del av Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Mange mener derimot at man bør styre unna posten som klima- og miljøminister, siden man da vil gjøre seg til en enda større skyteskive for de andre miljøpartiene, og pådra seg unødvendig mye negativ oppmerksomhet på et viktig saksfelt for partiet.

Klimapolitikk i andre departementer

De samme kildene gir dessuten uttrykk for at man kan utrette langt mer for klimaet om man fikk innflytelse over Frp-styrte Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet eller Næringsdepartementet, enn man vil få utrettet fra Klima- og miljødepartementet.

Noe fylkesleder Leif Wasskog fra Finnmark Venstre setter ord på:

– For oss er Klimadepartementet og Næringsdepartementet to viktige departementer. Men hvis vi ikke har Næringsdepartementet har det lite å si at vi har Klimadepartementet, for Næringsdepartementet har en tendens til å overkjøre Klimadepartementet på mange områder, sier han til NRK.

Sentrale personer i partiet regner dessuten med at statsminister Erna Solberg neppe vil innfri alle Venstres statsrådsønsker. Solberg er opptatt av at alle partier må ta ansvar for helheten. Venstre er derfor forberedt på å få statsrådsansvar for politikkområder de normalt ikke er mest opptatt av å profilere seg på, som landbruk eller fiskeri.

REGJERINGS-SMILET: Venstre-lederen omsvermet av pressen lørdag kveld, minutter etter å ha sagt ja til regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hvilken rolle får Grande?

Partileder Trine Skei Grande (48) har en rekke ganger omtalt rollen som kunnskapsminister som sin egen drømmejobb.

Det som likevel taler mot at partilederen blir nettopp det, er Høyres lunkne holdning til å gi fra seg fagfeltet. I tillegg vil kunnskapsministeren fremover bruke mye tid på å administrere en ny lærernorm, som Venstre er mot.

En løsning flere kilder peker på er å dele Kunnskapsdepartementet i to, og la Grande bli statsråd for forskning og høyere utdanning. Da får Venstre profilert student- og forskningspolitikken, som partiet er opptatt av å ha eierskap til, samtidig som Høyre får beholde ansvaret for skolen.

Alternative oppgaver for Venstre-lederen kan være nærings- og gründerminister, barne- og likestillingsminister, kulturminister eller integreringsminister.

Noen Venstre-kilder mener Grande bør ta en «mindre tung» statsrådspost, slik at hun fortsatt har nok tid til å være partileder, og til interne dragkamper i det som vil bli den nye regjeringens toppledelse, som hun vil utgjøre sammen med Erna Solberg og Siv Jensen.

De heteste navnene

Guri Melby (36)

Basert på en rekke kildesamtaler gjennom hele høsten er det etter det NRK erfarer stor sannsynlighet for at Trine Skei Grande tar med seg Melby, som er oppvokst i Orkdal i Trøndelag, inn i en eventuell regjering.

MULIG STATSRÅD: 36 år gamle Guri Melby fra Orkdal, gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som byråd for miljø- og samferdsel i Oslo fra 2013 til 2015, er hun en av få unge Venstre-kvinner med styringserfaring. Hun har dessuten vært Grandes vararepresentant til Stortinget siden 2013, og nyter stor tillit fra Venstre-lederen.

Melby nevnes som en mulig klima- og miljøminister, kulturminister eller barne- og likestillingsminister. Det eneste som synes å tale mot at hun blir statsråd i denne omgang, er at hun i utgangspunktet er i foreldrepermisjon frem til april neste år.

Sveinung Rotevatn (30)

Liberalisten fra Sogn og Fjordane kan bli regjeringens yngstemann. Han trekkes frem som en anvendelig politiker, som uten problemer kan fylle rollen som klima- og miljøminister, næringsminister, kulturminister eller integreringsminister.

MULIG STATSRÅD: 30 år gamle Sveinung Rotevatn fra Nordfjordeid fikk seg nylig jobb som advokatfullmektig, men kan være på full fart tilbake til rikspolitikken. Foto: Terje Pedersen / NPK

Rotevatn mistet stortingsplassen i høst, og Trine Skei Grande skal være opptatt av å beholde ham som en viktig profil for Venstre. Kilder tett på Grande mener Rotevatn i det minste er selvskrevet som statssekretær dersom han av en eller annen grunn ikke skulle nå helt opp nå.

Ola Elvestuen (50) eller Terje Breivik (52)

De fleste Venstre-kilder NRK snakker med tror minst én av nestlederne blir statsråd om partiet går i regjering. Hvem av dem vil trolig avgjøres av hvilket politikkområde som skal styres. Den andre må trolig belage seg på å bli ny parlamentarisk leder for partiet.

MULIGE STATSRÅDER: Nestlederduoen Terje Breivik (52) og Ola Elvestuen (50). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ola Elvestuen er inne i sin andre strake periode som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og nevnes som en mulig klima- og miljøminister. Han trekkes også frem som en «perfekt» olje- og energiminister, av de i partiet som mener man i den posten kan utrette langt mer for klimaet enn man kan som klimaminister.

Terje Breivik har vært Venstres fremste finanspolitiker og budsjettforhandler siden 2013, og regnes som partiets viktigste brikke på Stortinget etter partileder Grande. Han er imidlertid skeptisk til å gå i regjering med Frp, og det er usikkert om han vil la seg smøre med en statsrådspost. Breivik nevnes som mulig næringsminister eller klima- og miljøminister.

Iselin Nybø (36)

Rogalands-kvinnen falt ut av Stortinget ved valget, men var i forrige periode Venstres talsperson for både justispolitikk og skolepolitikk. Venstre-leder Trine Skei Grande har stor tiltro til Nybø, og de to regnes for å stå hverandre nære.

MULIG STATSRÅD: 36 år gamle Iselin Nybø fra Randaberg utenfor Stavanger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nybø varslet tidligere søndag at hun er klar for å være med dersom Venstre går i regjering, og kan ifølge NRKs kilder fort få tilbud om det også.

Nybø regnes som anvendelig og kan være aktuell for ulike poster, som for eksempel integreringsminister, barne- og likestillingsminister eller forsknings- og høyere utdanningsminister dersom Kunnskapsdepartementet skulle bli delt i to.

Ønsker seg kvinnelige profiler

Det er velkjent at Venstre-lederen er opptatt av å løfte kvinner opp og frem.

Hun fører blant annet et detaljert regnskap over kvinneandelen blant journalister som møter opp for å følge debatter i Stortinget, og har flere ganger refset det mannstunge politiske pressekorpset.

Derfor falt det Grande tungt for brystet da hun etter høstens valg ble eneste kvinne i Venstres egen stortingsgruppe. Velgerne bestemte at Grande fikk selskap av syv menn.

– Dette vil Trine gjerne kompensere for ved å bygge tydelige kvinnelige profiler for fremtiden i et regjeringsapparat, både på minister- og statssekretærnivå, sier en sentral kilde.

Les også: Grande får bare mannlige kollegaer etter valget

Outsiderne

Med unntak av dem som allerede er nevnt trekker NRKs kilder frem en rekke navn som mulige statsråder eller statssekretærer dersom Venstre går i regjering. De som nevnes oftest er:

Populær Eid-ordfører og tidligere politisk rådgiver Alfred Bjørlo (44).

Byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (39) .

. Sekretariatsleder for Venstre og eks-statsråd, Torild Skogsholm (58).

Sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn (30).

Tidligere Lars Sponheim-rådgiver Alvhild Hedstein (51).

Tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad (58) fra Møre og Romsdal.

fra Møre og Romsdal. Bystyrepolitiker i Kristiansand, Eva Kvelland (35) .

. Sentralstyremedlem Solveig Schytz (41) fra Akershus.

fra Akershus. Sentralstyremedlem Trine Noodt (50) fra Finnmark.

fra Finnmark. Tidligere Unge Venstre-leder Tord Hustveit (25).

Leder i Norges Venstrekvinnelag Amanda Schei (25).

OUTSIDERE: Venstre-veteran Odd Einar Dørum (78) kan være aktuell som statssekretær dersom han ønsker det selv. Abid Raja (42) er Stortingets visepresident og får lite trolig noen rolle i en eventuell blågrønn regjering. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Venstres «Grand Old Man»

Også Venstres gamle partileder, tidligere justisminister og «Grand Old Man», Odd Einar Dørum (78), kan være aktuell som statssekretær dersom han selv har lyst. Dørum er til daglig i full vigør som bystyrepolitiker i Oslo, og kildene viser dessuten til Høyres superkvinne Astrid Nøklebye Heiberg, som gikk av som statssekretær i Helsedepartementet dagen før hun fyllte 80 i april i fjor.

Noen kilder peker dessuten på Abid Raja (42) som en opplagt statsrådskandidat, men etter det NRK erfarer er det lite trolig at Stortingets visepresident kommer til å inngå i Trine Skei Grandes regjeringslag.