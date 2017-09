Grande får med seg syv menn på Stortinget

Med unntak av Rødt og MDG, som begge bare har én stortingsrepresentant, har Venstres nye stortingsgruppe den skjeveste kjønnsbalansen på Stortinget.

– Nå må vi jobbe slik at vi får vist fram de mange flinke kvinnene vi har i partiet, for eksempel ved å gjøre dem til talspersoner i viktige spørsmål, sier Grande.

– Jeg vil at bildet folk skal ha av Venstre, skal være en bedre kjønnsbalanse enn den vi ser i stortingsgruppa, understreker hun.

Skylder på valgsystemet

PÅ TINGET: Venstre-leder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen ble begge valgt inn til Stortinget fra Oslo. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Venstre klarte å kare seg over sperregrensen med en oppslutning på 4,4 prosent i årets valg. Det gir partiet en rekke utjevningsmandater, og en stortingsgruppe på åtte mandater.

Felles for dem alle, bortsett fra Grande, er at de er menn.

– Det er valgsystemet som har spilt oss et lite puss. For hvor utjevningsmandatene kommer, er det helt umulig å basere en valgkamp på. Vi hadde utrolig mange flinke kvinner som førstekandidater, som jeg er lei meg for at vi ikke fikk inn, sier Grande.

Hun viser til at toppkandidatene i Finnmark og Rogaland, fylker som har hatt Venstre-mandater på Stortinget de siste periodene, var kvinner. Totalt var 6 av partiets 18 toppkandidater kvinner.

Kan endres ved regjeringsmakt

Grande er i disse dager i samtaler med statsminister Erna Solberg (H) for å bli enig om en samarbeidsform mellom de borgerlige partiene, som sammen fikk flertall på Stortinget.

AKTUELL? Guri Melby har en sentral rolle i Venstre. Flere peker på henne som mulig statsrådskandidat dersom Venstre vil inn i regjering, ifølge VG. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kilder i partiet sier til VG at Abid Raja er et aktuelt navn som statsråd, dersom partiet velger å gå inn i regjering. Det vil i så fall gi plass til Solveig Schytz i stortingsgruppen.

Grande og Oslo-politiker Guri Melby er også aktuelle statsrådkandidater som nevnes i partiet, ifølge avisen.

– Kan regjeringsmakt bidra til å løfte frem kvinner i partiet?

– Det var et morsomt spørsmål. Det er nesten ingen journalister som spør meg om dette for tiden, svarer Grande sarkastisk, og legger til:

– Jeg har ingen kommentar.

Ap og Sp best

Av alle partiene i det nye Stortinget, er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har jevnest kjønnsfordeling. Marit Arnstad (Sp) skjønner Trine Skei Grandes utfordring.

– For et parti som havner rett over sperregrensen, er det klart at det er vanskelig. Da blir det litt tilfeldig hvem som kommer inn. Hvis du kommer deg over en viss størrelse kan du planlegge gjennom nominasjonen og plassering på liste, sier hun.

Sp-representantene Sigbjørn Gjelsvik, Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum. Torsdag møttes den nye Sp-gruppen for første gang etter valget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arnstad er én av ti kvinner i Sps nye stortingsgruppe, som også består av ni menn.

– Vi har vært bevisst på å ha en god blanding av menn og kvinner på førstekandidatplass. Også når det gjelder alder og geografi, har vi fått en god kombinasjon, mener hun.

Etter Ap og Sp følger Høyre (38 prosent kvinner) og SV (36 prosent). Frp og KrF har henholdsvis 26 og 25 prosent kvinner i sine grupper.