Én av tre stemte mot Venstre-ja til regjering

Lørdag ettermiddag ble det klart at Venstre sier ja til å gå inn i regjeringsforhandlinger.

– Å få til en regjering på borgerlig side kommer til å være vanskelig. Men vi skal gi det en sjanse, sa partileder Trine Skei Grande på en pressekonferanse etter at avgjørelsen ble kjent.

Det ble fremmet to ulike forslag før landsstyret voterte bak lukkede dører lørdag ettermiddag:

1. Venstre-veteran Odd Einar Dørum fremmet forslag om å fortsette samarbeidet i den form det er i dag, med Venstre stående på utsiden av regjeringen



Anført av nestleder Terje Breivik stemte 11 personer – én tredel – for dette forslaget, og mot at Venstre skal gå i forhandlinger med Høyre og Frp om regjeringsdeltagelse.

2. Stortingsgruppa fremmet på sin side forslag om å gå inn i forhandlinger om regjeringsdeltakelse med Høyre og Frp.



Dette forslaget fikk 24 stemmer, to tredeler. Én av stemmene skal ha blitt avgitt feil, slik at den reelle holdningen i møterommet var 23 mot 12 stemmer.

STEMTE MOT: Venstre-nestleder Terje Breivik stemte mot forslaget om å gå inn i forhandlinger om å sitte i regjering med Høyre og Frp, får NRK opplyst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tydeligere motstander enn tidligere

Etter det NRK får opplyst tok nestleder Breivik tidlig ordet og var tydeligere motstander av regjeringsforhandlinger enn hva han tidligere har vært i partiets interne fora.

– At Terje tok ordet og var tydelig, betydde mye for diskusjonen. Det var flere som da turte å lufte sin skepsis og motstand, sier en kilde som var med på det historiske møtet.

Det har lenge vært både kjent og antatt at Venstres ene nestleder ikke ønsker at partiet skal sitte i regjering med Frp, men både utad og internt har Terje Breivik frem til i går kveld forholdt seg diplomatisk til spørsmålet om regjeringsdeltakelse.

Først senere i den rundt fire timer lange debatten tok partileder Grande ordet og argumenterte utvetydig for at partiet må ta sjansen og forhandle om makt og gjennomslag med Erna Solbergs regjering.

– Må vise hva vi er gode for

En av dem som er skuffet, er Venstre-ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin i Hordaland.

– Jeg er svært skuffet over landsstyrets konklusjon, og urolig for hvilke følger dette får for partiet, sier Winjum til NRK søndag formiddag.

Petter Toldnæs, landsstyremedlem og førstekandidat i Agder Venstre, var også mot å gå inn i regjeringsforhandlinger.

SKEPTISK, MEN ÅPEN: Petter Toldnæs, førstekandidat i Agder Venstre, ønsket ikke at partiet skulle gå inn i regjeringsforhandlinger med Frp. Men han mener Venstre nå må gripe sjansen og vise at de kan få gjennomslag for politikk i regjering. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg har vært tydelig på at jeg kunne leve greit med alle de mulige utfallene, men at jeg foretrakk det ene fremfor det andre. Det ble en annen konklusjon enn den jeg foretrakk, og det er en stor mulighet for Venstre. Nå er det viktig at vi får vist hva vi er gode for og hva vi kan få til som regjeringsparti, sier Toldnæs til NRK.

– Vi har fått gjennomslag for mye Venstre-politikk uten å sitte i regjering. Nå blir det spennende å se hva vi kan få til ved å gå inn i regjering.

Listhaug «på kjøpet»

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har av flere Venstre-folk blitt trukket frem som en Frp-politiker det kan bli vanskelig å samarbeide med.

– Jeg vil også jobbe for at regjeringen blir grønnere og rausere. Men hva mer er det vi vil få på kjøpet? Og hvor mye grønnere og rausere er det å gjøre Amundsen, Listhaug og Sandberg, sa Ivar Bergundhaugen, Venstres gruppeleder i Kristiansand, til Fædrelandsvennen lørdag.

FRP-LISTHAUG: Samarbeidet med Frp og Sylvi Listhaug kan bli spesielt vanskelig, ifølge enkelte i Venstre. Men Petter Toldnæs mener man bør fokusere på hva partiet kan få til rent politisk, og ikke hvilke personer de sitter i regjering med. Foto: NRK

Petter Toldnæs er ikke like sikker på at Listhaug i seg selv kan bli et problem for regjeringssamarbeidet.

– Jeg har registrert at mange har gått ut og pekt på hvor vanskelig det er med Listhaug, men av flere årsaker tror jeg det er lite klokt å holde på sånn. Jeg mener det er klokere å heller se på hvordan vi kan få politikken til å gå mer i vår retning, sier Toldnæs.

– Det er ingen hemmelighet i partiet at jeg har ønsket en annen tilnærming til Frp, fordi jeg mener vi har lite felles tankegods. Men med de ulike alternativene vi nå hadde så har det ikke vært ett svar med to streker under, fastslår han.

– Trine har fått et sterkt mandat

Mens enkelte Venstre-medlemmer er skuffet søndag, er andre strålende fornøyd med utfallet av landsstyrets votering.

– Jeg er opptatt av gjennomslag for Venstres politikk. Og jeg håper regjeringsforhandlinger vil gi mulighet for en ny regjering som er enda rausere og varmere, og som ikke minst tar store, fremtidsrettede grep for grønn omstilling, sier stortingsrepresentant Abid Raja til NRK.

FULL TILTRO: Venstre-politiker Abid Raja mener partileder Grande har fått et sterkt mandat til å forhandle om regjeringssamarbeid med Høyre og Frp. Han har «full tiltro til hennes dømmekraft og vurderingsevne». Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Hva tenker du om at én av tre landsstyremedlemmer stemte mot regjeringsforhandlinger?

– Det er ingen hemmelighet at det er uenighet om dette spørsmålet i Venstre. Det er ikke bare et politisk og strategisk valg å forhandle videre, men også sterkt følelsesmessig, sier Raja, og legger til:

– Likevel – to tredeler av partiet og så å si hele stortingsgruppen står last og brast sammen med Trine. Vi har full tiltro til hennes dømmekraft og vurderingsevne. Hun har fått et sterkt mandat.