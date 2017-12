Venstre går inn i regjeringsforhandlinger

Lørdag kveld annonserte Venstre-leder, Trine Skei Grande, at partiet har tatt stilling til regjeringsspørsmålet.

På en pressekonferanse fortalte Skei Grande at partiet nå går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Å få til en regjering på borgerlig side kommer til å være vanskelig. Men vi skal gi det en sjanse, uttalte Grande.

Partiet har vært samlet til landsstyremøte denne helgen, og det viktigste spørsmålet har vært om partiet skulle gå inn i forhandlingene eller ikke. Alternativet var å fortsette som samarbeidsparti – med eller uten en samarbeidsavtale.

Partilederen lovte at egenarten til Venstre ikke ville flytte seg i de kommende forhandlingene. Grande sier at planen er å begynne de historiske regjeringsforhandlingene etter nyttår, og at de går inn i samarbeidet med god backing og høye forventninger fra eget parti.

– Vi vil ha en grønnere regjering og en rausere regjering, sa Venstre-lederen.

– Jeg har stor respekt for at det er uenighet i Venstre om at dette er riktige veien å gå. Men jeg ber dere om å gi meg og stortingsgruppen en sjanse, uttalte Skrei Grande.

Statsminister Erna Solberg (H) møter pressen senere lørdag kveld.

Hareide: – Vår avgjørelse står fast

KrF-leder Knut Arild Hareide sier KrFs valg om å være opposisjonsparti står fast selv om Venstres nå har bestemt seg for å gå inn i regjeringsforhandlinger.

– KrFs posisjon som sentrumsparti og som konstruktivt opposisjonsparti ligger fast. Uavhengig av Venstres valg er ikke KrFs rolle i norsk politikk endret i stor grad med dette valget. KrF er trygge på vårt valg, og høsten har vist at vi får store gjennomslag i viktige saker som sikrer flere lærere i skolen, som gjør hverdagen enklere for familiene og solidaritet med verdens fattigste, sier Hareide til NTB.

KrF valgte tidligere i høst å ikke inngå en ny formell samarbeidsavtale på borgerlig side, slik de fire partiene hadde forrige stortingsperiode.

Hareide sier at han forventer at Venstre nå går inn i regjering, siden de har bestemt seg for å gå i regjeringsforhandlinger.

– Vi vil trolig nå ha ulike politiske posisjoner i norsk politikk. KrF som opposisjonsparti og Venstre som et regjeringsparti, men det trenger ikke gå utover vårt gode samarbeid, sier han.

– Heldigvis uten flertall

Fungerende parlamentarisk leder i SV, Kari Elisabeth Kaski, har følgende kommentar til Venstres beslutning om å gå inn i regjeringsforhandlinger.

– Dette blir en regjering for de få som allerede har mer enn nok. Heldigvis vil den ikke ha flertall i Stortinget. SV kommer til å ta kampen mot smålige kutt, for lavere klimagassutslipp og for at familier med syke unger skal få mer trygghet og bedre hjelp, sier hun.

Uenigheter

I sonderingsprosessen har partiledelsen besøkt rundt 50 av Venstres lokallag, og det har vært delte meninger på om partiet skal gå inn i, eller stå utenfor, regjering.

Olav Kasland, Venstre-ordfører i Bø i Telemark har tidligere uttalt at han mener partiet burde holde seg utenfor en regjering med Høyre og Frp.

– Jeg har vært tydelig på dette tidligere, og jeg er like tydelig nå. Jeg er skuffet, sier han til NRK lørdag kveld.

Kasland har tidligere vært bekymret for at partiet nå må forsvare regjeringspolitikken utad.

– Jeg frykter at dette kan gå utover lokalvalget i 2019. Vi er avhengige av lokale ildsjeler for å holde organisasjonen i gang, og i Bø i Telemark og andre plasser vil dette være en kjempeutfordring, sier han.