– Nå er dere kvitt meg.

Slik startet Trine Skei Grande sin siste tale som partileder i Venstre. Så fortsatte hun:

– Nei da, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette laget, dette partiet, har vært mitt livs store kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil brenne ut.

Så gikk hun gjennom sine ti år som partileder.

– Som dere alle vet, så ble jeg partileder etter at vi hadde gått på en skikkelig valgsmell i 2009. Det var en jævla kjip valgnatt. Men vi valgte å møte nederlaget med å bite tennene sammen, brette opp ermene og begynne å jobbe, sa Grande.

Da ble Venstre redusert til to mandater på Stortinget. Likevel fremmet de 21 forslag. Blant annet:

Norsk klimapolitikk skulle trappes opp nasjonalt og lokalt.

Større satsing på kollektivtransport i byene.

Mer videreutdanning for lærere.

Rusreform som dreide fokuset fra straff til behandling.

AVSKJED: Trine Skei Grande holdt sin siste tale som partileder i Venstre.

Grande gir oppgave videre til Melby

Grande sa også at tidligere partileder ga henne en oppgave da hun tok over ledervervet i 2010. Den oppgaven sender hun videre til påtroppende partileder Guri Melby.

– Da jeg tok over som Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010, ga han meg et oppdrag. Det er to ting du må huske på Trine, sa han. Venstre skal aldri tulle med penger, og vi skal alltid ta vare på de fattigste barna. Den oppgaven gir jeg nå videre til Guri, men jeg vil legge til ett punkt til på lista: Venstre må alltid være del av den internasjonale kampen for ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter, sa Grande.

Hun manet også partiet til å ha stor takhøyde når det kommer til interne diskusjoner.

– Det vil jeg minne dere alle på, at skal vi bevare takhøyden i partiet vårt, så må vi ta vare på hverandre som mennesker. Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned. Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill.

Grandes siste budsjettlekkasje

Grande valgte også å komme sin siste budsjettlekkasje som partileder.

– Det er nesten ingen som vet det ennå, men jeg kan nå fortelle dere at i neste års statsbudsjett som regjeringa skal legge fram om noen uker, passerer vi 32 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent fra saldert budsjett for 2020, sa Grande før hun fortsatte:



– Dette beviser at Venstre gjør en forskjell. Men det viktigste er at Venstre på denne måten skaper en bedre hverdag for folk – samtidig som vi løser klimautfordringene og tar vare på miljøet.

Grande sa også at hun ser et rom for at Venstre kan vokse fremover.

– Det er et stort rom i norsk politikk for et parti som kjemper for at unger ikke skal straffes for foreldrenes valg. Det er et stort rom for et parti som kjemper for en grønnere fremtid uten å være fanatiske i å detaljregulere folks hverdag. Det er et stort rom for et parti som kjemper for mangfold. Enten det handler om retten til å elske hvem du vil. Retten for mennesker med funksjonsvariasjoner til å delta i demokratiet vårt. Mammaer og pappaers rett til å ha permisjon med barna sine. Eller at det skal være mulig å tjene penger på å gi folk et bedre velferdstilbud. Kort sagt, det er ikke bare rom for at Venstre skal vokse. Det er faktisk helt nødvendig, sa Grande.

Takket av nestlederne sine

Den avtroppende partilederen avsluttet med å takke av de to avtroppende nestlederne i partiet, Ola Elvestuen og Terje Breivik.

– Ola, Terje og jeg har ikke alltid vært enige om alt, men jeg har satt utrolig stor pris på å ha de to ved min side i alle disse årene. Nå har vi rukket å fylle femti år alle tre, og det er på tide å overlate roret til yngre krefter som skal ta oss inn i en ny storhetstid for Venstre. Men Ola, Terje, det skal dere vite, at den enorme jobben dere har gjort, for partiet og for landet, kommer aldri til å bli glemt. Jeg hadde aldri klart ti år uten dere, sa Grande.

Trakk seg etter internt bråk

Grande kunngjorde at hun ikke ville ta gjenvalg som partileder 11. mars i år. Samtidig kunngjorde hun at hun også trakk seg fra regjeringen, og at hun ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget.

Kunngjøringen kom i et intervju med VG. Der sa hun blant annet at avskjeden ikke var slik hun ønsket å forlate ledervervet i partiet. Da hadde det i lengre tid vært interne strider i Venstre.

– Med både anonyme og åpne kilder som er ute, har jeg nå kommet til at det beste er om noen andre slipper til. Det har vært viktigere for mange å være mot noen enn å være for noen. Slik kan vi ikke fortsette, sa Grande til VG den gangen.

De fleste trodde kampen om ledervervet skulle gjøres opp mellom de to nestlederne, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Valgkomiteen har imidlertid enstemmig innstilt Guri Melby som ny partileder, en innstilling både Raja og Rotevatn har sagt de ikke kommer til å utfordre.