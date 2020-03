Skei Grande trekkjer seg

Det er VG som melder om dette onsdag ettermiddag.

Ifølgje avisa trekkjer Grande seg som leiar i Venstre samtidig som ho varslar at ho ikkje stiller til attval til Stortinget 2021.

Ut av regjering

Ho går også ut av regjeringa. Grande vart kunnskapsminister då Frp gjekk ut av regjeringa i januar i år.

– I løpet av helga har eg kome til at det beste er at nokon andre slepp til, sjølv om eg ikkje veit kven det er, seier Venstre-leiaren til VG.

Sveinung Rotevatn og Abid Raja har vore rekna for å vere dei to mest sannsynlege kandidatane til leiarposisjonen dersom Grande skulle gå av.

Strid om leiarvalet

Det har vore mykje uro og diskusjon knytt til valet av leiar i det kriseråka partiet. Venstre skal velje leiar for to år på landsmøtet etter påske. Førebels er det ikkje endeleg avklart om landsmøtet blir arrangert. I likskap med mange andre politiske arrangement kan også Venstre-landsmøtet bli avlyst grunna koronasituasjonen.

NRK fortalte førre veke at valkomiteen hadde bede Grande om å trekkje seg. Diskusjonen tok endå meir fyr då TV 2 publiserte eit intervju med nestleiar Ola Elvestuen som meinte at Grande berre hadde tenkt på seg sjølv då ho tok leiarrivalane Sveinung Rotevatn og Abid Raja inn i regjering i januar.

Likevel enda valkomiteen med å innstille Grande einstemmig som partileiar då dei la fram sitt forslag til landsmøtet.

I går fortalte VG om at Grande hadde bede Sveinung Rotevatn gje beskjed til Venstres valkomité om at han ikkje var kandidat til å overta partileiarposisjonen - elles ville han ikkje bli statsråd.

– No må valkomiteen lage ein ny plan, seier Trine Skei Grande til VG.

Totalt overraska

Leiaren i valkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, seier til NRK:

– Dette kom veldig brutalt på. Eg fekk vite det eit par minutt før VGs pushvarsel. Eg er totalt uforberedt, og har ikkje ein gong kome gjennom til generalsekretæren vår enno for å få avklart den vidare prosessen reint formelt.

Orienterer sine eigne

Trine Skei Grande orienterer partifellane i stortingsgruppa på gruppemøtet klokka 15, og ho orienterer sentralstyret på eit møte i kveld.

– Dette seier litt om det presset ho har stått i, seier Venstre-nestleiar Terje Breivik til pressekorpset utanfor Venstres møterom. – Eg har stor respekt for avgjerda hennar.

– Trine Skei Grande har gjort ein formidabel innsats gjennom ti år som partileiar, seier Iselin Nybø i samband med gruppemøtet i Venstre på Stortinget.

Næringsminister Nybø er no Venstres nummer ein i regjering fordi ho er den av Venstre sine statsrådar som har site lengst.

– Eg har respekt og forståing for det valet ho no har teke. Dette viser kva slags dame dette er. Ho set partiet framfor seg sjølv.

Det same seier sentralstyremedlem Guri Melby.

– Det er trist at Trine no går av som partileiar, ho har gjort ein formidabel innsats både som leiar og som statsråd. Sjølv har eg sett stor pris på å samarbeide med henne, både som politikar og som menneske.

Også Melby meiner likevel Grande har teke det rette valet.

– Det er eit riktig val i den situasjonen partiet no er i, og eg vil rose henne for å sette omsynet til partiet først. Eg håpar dette no bidreg til ro i partiet.

I april ville Grande kunna markert 10 år som partileiar i Venstre. Ho har vore stortingsrepresentant sidan 2001 då ho først starta å møte som vararepresentant for Odd Einar Dørum som sat i regjering.

Grande har vore statsråd sidan Venstre gjekk inn i regjering saman med Høgre og Frp i januar 2018. Ho var først kulturminister før ho vart kunnskapsminister i år.

Grande har førebels ikkje gitt kommentar til NRK.