Valkomiteens leiar Per A. Thorbjørnsen innkalte til pressekonferanse på Thon Hotel Slottsparken i Oslo søndag klokka 13.45. Der la han stolt fram ei einstemmig innstilling på ny partileiing:

Leiar Guri Melby

1. nestleiar Sveinung Rotevatn

2. nestleiar Abid Raja

– Etter 20 år i politikken har Guri Melby skaffa seg solid leiarerfaring – på lokalt og nasjonalt nivå – i by og bygd. Ho var vist seg som ein visjonær politikar som kombinerer kvardagspolitikk med å stå støtt i viktige liberale prinsipp. Guris appell er sterk, brei og tydeleg, seier Thorbjørnsen.

Valkomiteens ni medlemmer og tre varamedlemmer har site samla med mål om å einast om ei samla innstilling gjennom heile laurdagen og i morgontimane søndag.

Det klarte dei til slutt.

– Fyttigrisen for eit arbeid vi har hatt, og for ei tid det har tatt. Vi har analysert, vurdert og konkludert. Det er heilt fantastisk at vi kan legge fram ei einstemmig innstilling, og at vi er heilt einige om at Guri, Sveinung og Abid er dei beste til å leie Venstre i åra som ligg foran oss, seier valkomiteens leiar Per A. Thorbjørnsen.

INNSTILT: Valkomiteen i Venstre ønskjer at Guri Melby tar over for Trine Skei Grande. Foto: NTB Scanpix

Rotevatn og Raja innstilt som nestleiarar

Dei to som gjekk først ut med at dei ønskja seg seg til topps i partiet, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kultur- og likestillingsminister Abid Raja, blir altså innstilt som høvesvis 1. og 2. nestleiar.

– Dei har med begeistring tatt i mot beskjeden om kva plass dei er innstilt til, og takka ja til den, seier Thorbjørnsen på pressekonferansen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På spørsmål frå Dagbladet om korleis han trur Rotevatn og Raja vil stille seg til eit eventuelt benkeforslag på dei under sjølve landsmøtet, svarer valkomiteens leiar:

– Vi har ikkje spurt dei om det, og det er refleksjonar dei sjølv må gjere. Vi har fått ja frå dei til å stå på den plassen vi no innstiller dei på.

– Sveinung og Abid tilfører ein ny leiartrio erfaring, kompetanse, engasjement og gjennomslagskraft. Ingen løfter Venstre ålene. Dette er eit lag som kan leie løftet, seier han.