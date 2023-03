Her er Bergstøs første tale som SVs partileder

Kirsti Bergstø ble på lørdag utropt til SVs nye partileder. Hun ble valgt med akklamasjon, det vil si applaus fra salen.

– Jeg er utrolig glad for den tilliten jeg har fått av landsmøtet. I tillit ligger også muligheten for forandring. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å sørge for den forandringen som folk trenger i livene sine nå, sa Bergstø til NRK.

41-åringen tar over for Audun Lysbakken, som har ledet SV i elleve år.

Bergstø er fra Nesseby i Øst-Finnmark, og er i dag stortingsrepresentant for Akershus. Hun er profilert i sosialpolitikken, og er utdannet barnevernspedagog som har jobbet på krisesenter og i Nav.

Bergstø var eneste kandidat. I januar ble det klart at Kari Elisabeth Kaski, den mest sannsynlige utfordreren, ikke ville stille.

Kveldens overraskelse kom da Marian Hussein vant nestlederduellen mot Lars Haltbrekken. Torgeir Knag Fylkesnes ble som ventet gjenvalgt til den andre nestlederplassen.

