– Å varsle din avgang som partileder er litt som å dø, men våkne opp igjen. Du får lese dine egne nekrologer.

Slik startet Lysbakken sin avskjedstale på SVs landsmøte. Han ble møtt med stående applaus, jubel og trampeklapp da han gikk på scenen.

Lysbakken hadde en klar beskjed til de rike nordmennene som i den seneste tiden har flyttet ut til Sveits.

– Disse menneskene vender Norge ryggen. Skatteflyktningene svikter sitt samfunnsansvar, de svikter det fellesskapet som har gjort dem rike og de fortjener å høre det.

Han kom også med en personlig hilsen til noen utvalgte personer.

– Jeg vil forresten gjerne få sende en liten avskjedshilsen til Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener. Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri!

Lysbakken på scenen under landsmøtet. Foto: Alf Simensen / NTB

Tatt over Aps rolle

Lysbakken sier det er mange analyser om hvordan de har greid å gjenreise SV. Han selv mener en viktig grunn er at SV har satt forskjells-Norge på dagsorden mer enn noen andre.

– Den viktigste grunnen til at ulikheten har økt er at de rikeste drar ifra. Den mest brutale konsekvensen er at mennesker lever i fattigdom i et rikt land.

Lysbakken utropte også SV til det nye Arbeiderpartiet på flere områder. Han pekte på barnehagereformen, SFO-reformen og tannhelsereformen som endringer SV har drevet frem.

– Det er SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som utvider velferdsstaten.

– Det er også SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som vil rulle markedet tilbake.

Ny leder velges

Lysbakken har ledet SV siden 2012. På landsmøtet til SV på Gardermoen denne helgene er det slutt. Lysbakken tar avskjed fra talerstolen.

Audun Lysbakken feirer å bli valgt til SV-leder i 2012. Foto: Anette Karlsen / NTB

Kirsti Bergstø blir valgt til ny leder på lørdag. Mer spenning er knyttet til valget av nestleder. Det står mellom Marian Hussein og Lars Haltbrekken.

På landsmøtet vil SV trolig også gå inn for å skrote sitt 50 år gamle Nato-standpunkt om at Norge bør melde seg ut av forsvarsalliansen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Blir det ny finanskrise nå?».

– Sender gode tanker til Trygve

Senterpartiet har også landsmøte denne helgen. Fra talerstolen tidligere i dag fortalte leder Trygve Slagsvold Vedum at han har fått MS.

– Jeg var på rundreise i Vestland, og på vei til Flesland ringte telefonen. Legen hadde dårlige nyheter, og sa: «Vi tror du er ordentlig syk. Vi tror du har MS», fortalte Vedum.

Det norske helsevesenet har vært personlig avgjørende for Vedum de siste årene, forteller han.

– Alene var jeg helt hjelpeløs, men på grunn av det fellesskapet klarte jeg å komme meg igjennom.

Lysbakken sendte kort tid etter en hilsen til Vedum.

– Det var sterkt å høre Trygve fortelle om sykdommen, men også godt å høre hvordan han har blitt ivaretatt av helsevesenet. Jeg er svært enig med ham i understrekingen av hvor verdifullt fellesskapet og velferdsstaten er når sykdom rammer, og sender gode tanker til Trygve.

Siste nytt fra landsmøtet her: