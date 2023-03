– Jeg er deres, hvis dere vil ha meg.

Slik avsluttet Marian Hussein sin appell til SVs landsmøte. Og det ville de.

Det ble stående applaus i flere minutter da Hussein ble valgt til partiets nye nestleder. Hun fikk 114 stemmer, mot 101 til konkurrenten Lars Haltbrekken.

Seieren kom som en liten overraskelse, da Haltbrekken i forkant ble ansett som knapp favoritt.

– Jeg må være ærlig og si, jeg forventet ikke dette. Det er overveldende. Det er en enorm tillit som jeg gleder meg til å forvalte på vegne av fellesskapet, sier den ferske nestlederen til NRK.

Begge kandidatene gikk på talerstolen for å be partfiellene om deres stemmer.

Hussein trakk frem sin personlige erfaring som ansatt i helsevesenet, og sin minoritetsbakgrunn.

– Det var ikke naturlig for meg å søke posisjoner. I politikken er det ikke mange som ser ut som meg, som har levd et liv som meg.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Vil inspirere unge flerkulturelle

36-åringen er profilert i helsepolitikken. Hun har bakgrunn som vernepleier og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun blir også sett på som en styrke for mangfoldet i partiets ledelse. Hussein er Norges første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn, og første som bruker hijab.

– Hva tror du det betyr for unge med flerkulturell bakgrunn å se en som dem i toppen av norsk politikk?

– Jeg tror det kommer til å motivere flere til å delta i demokratiet vårt, og til å huske at Norge er et demokrati som fungerer og at vi alle må delta. Både ved valg men også ved å organisere oss. Jeg håper at jeg får flere av dem på laget, sier Hussein.

Kandidatene klemmer etter valget. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Klimaerfaring

I sin tale til landsmøtet, trakk Haltbrekken frem sitt mangeårige engasjement for klima og miljø.

– Det er ikke småting vi skal stå i overfor de neste årene. Vi trenger fornybar energi for å stoppe klimakrisen, vi må ta vare på naturen og det samiske folks rettigheter. Vi kan ikke bryte menneskerettigheter, aldri, sa Haltbrekken.

52-åringen har vært leder i både Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og sitter i stortingets energi- og miljøkomite.

Han blir ansett som en nestleder som kunne vært en sterk stemme for klima og miljø i toppen av partiet. Ingen i den nyvalgte ledertrioen er kjent for å ha klimapolitikk som sin hjertesak.

Bergstø valgt til leder

Tidligere på kvelden ble Kirsti Bergstø utropt til ny partileder. Hun ble valgt med akklamasjon, det vil si applaus fra salen.

– Det føles veldig stort. Det er en sterk opplevelse, og jeg er utrolig glad for den tilliten jeg har fått av landsmøtet. I tillit ligger også muligheten for forandring. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å sørge for den forandringen som folk trenger i livene sine nå, sier Bergstø til NRK.

Blomster til den nye partilederen. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Bergstø er ikke bekymret for mangel på spisskompetanse på klima i ledergruppa. SV har gått i bresjen for en grønn og rettferdig omstilling, mener hun. Og det skal de forsette med, er lovnaden.

– Dette er arbeid vi har holdt på med over tid, og det er summen av styrken i laget som skal drive frem det arbeidet. Da er det viktig å både forene miljøbevegelsen og fagbevegelsen, og vise en tydelig retning for morgendagens industri, på skuldrene til dagens industriarbeidere.

Nyvalgt leder og nestleder. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Lokalvalget er den første oppgaven den nybakte lederen skal ta fatt på.

– I morra starter den virkelige jobben for å sikre røde og grønne flertall i hele Norge til høsten. Men akkurat i kveld skal vi bare feire, sier hun.

41-åringen tar over ledervervet fra Audun Lysbakken, som har ledet SV i elleve år.

Bergstø er fra Nesseby i Øst-Finnmark, og er i dag stortingsrepresentant for Akershus. Hun er profilert i sosialpolitikken, og er utdannet barnevernspedagog som har jobbet på krisesenter og i Nav.

Bergstø var eneste kandidat. I januar ble det klart at Kari Elisabeth Kaski, den mest sannsynlige utfordreren, ikke ville stille.

Torgeir Knag Fylkesnes ble gjenvalgt som den andre nestlederen.