Hemmelig liste lekket: Nordmennene som USA nekter å fly

I forrige uke fortalte en sveitsisk hacker at hun hadde funnet den amerikanske «no fly»-lista på det åpne nettet.

Amerikanske myndigheter opprettet en slik liste etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

Ifølge FBI inneholder lista informasjon om personer man med «rimelighet» kan mistenke er involvert i terror eller terrorismerelaterte aktiviteter.

Personer som står oppført får ikke gå ombord i fly som skal til, fra eller over USA.

Innholdet er hemmelig, men hackeren fant den på en usikret server som tilhører flyselskapet CommuteAir.

– Serveren inneholdt data fra en 2019-versjon av den føderale «no fly»-lista, har Erik Kane i flyselskapet fortalt til nettstedet Daily Dot.

Selskapet har også bekreftet at dokumentet er ekte overfor Fox Business.

En talsperson for Transporation Security Administration (TSA) sier til CNN at byrået er klar over en potensiell lekkasje av lista, og at saken blir etterforsket.

Mange nordmenn på lista

Nå har NRK fått tilgang til lista. Den inneholder en rekke norske navn. Noen av nordmennene som er oppført er dømt for terrorrelaterte saker.

NRKs undersøkelser viser at flere av de oppførte har vært tilknyttet IS i Syria.

NRK har ikke det eksakte antallet nordmenn på lista, men ved å sammenligne den med norske skattelister har NRK funnet 867 personer som kan være nordmenn eller bosatt i Norge.

Mange av disse kan være utlendinger som har samme navn og fødselsår som personer i de norske skattelistene.

Slik har NRK funnet norske navn Ekspandér faktaboks Lista består av 1.5 millioner oppføringer.

Ved å sammenligne lista med norske skattelister har vi funnet 1388 personer. Mange av disse personene er ført opp flere ganger.

Ved å fjerne duplikatoppføringene står vi igjen med 867 navn. Ikke alle disse navnene er norske statsborgere eller oppholder seg i Norge.

En av nordmennene som er oppført på lista er den profilerte forskeren Lars Gule. Han har inntil nylig vært førsteamanuensis ved Oslo Met, der han har undervist om ekstremisme, flerkultur og islam.

Gule: – Bare tøv

Gule ble i 1977 stoppet på flyplassen i Beirut i Libanon med sprengstoff i bagasjen. Forskeren ble dømt til fengsel for ulovlig besittelse av våpen, men frifunnet for forsøk på å gjennomføre terrorhandlinger.

– Dette sier noe om hvor elendig FBIs etterretning er. At jeg står på denne lista er bare tøv. Det gir overhodet ingen mening, sier Gule til NRK når han får høre at navnet hans er oppført på lista.

Det har aldri vært aktuelt for Gule å reise til USA, men har vært på flyreiser til andre deler av verden uten å støte på problemer.

Gule mener oppføringen viser at amerikanske myndigheter ikke har kvalitetssikret etterretningsinformasjonen sin godt nok.

– Har du noen forståelse for at USA har satt deg på lista med tanke på at du ble stoppet med sprengstoff på en flyplass?

– Nei. Jeg har forståelse for at de undersøker hva jeg gjorde og hva jeg står for. Men hadde de undersøkt så ville de visst at dette er noe jeg ikke står for lenger. Det er feilaktig informasjon. Hvor mange andre som er rammes, kanskje enda mer ubegrunnet enn i mitt tilfelle er ikke godt å vite, avslutter Gule.