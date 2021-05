Helsedirektoratet og FHI anbefaler trinn 2

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I oppdragsteksten som Helsedirektoratet og FHI har levert til helsedepartementet, heter det at FHI anbefaler videre nedtrapping.

Også Helsedirektoratet mener dette.

Beslutningen er tatt ut ifra en vurdering av smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten, status for vaksinasjon, tiltaksbyrde, FHIs vurderinger og øvrig informasjon om situasjonen.

Helsedirektoratet anbefaler samtidig mindre justeringer på noen punkter av trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Trinn 2 anbefales iverksatt uten justeringer for følgende kategorier: Ekspandér faktaboks Barnehager, skoler og SFO (vurdere lokalt; oppheve nasjonal føring om gult tiltaksnivå)

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Sosial kontakt/private hjem

Handelsnæringen

Serveringssteder

Arbeidsliv

Innenlandsreise (med råd til befolkningen)

Private arrangementer Kilde: Helsedirektoratet

Endringene Helsedirektoratet anbefaler i trinn 2 Ekspandér faktaboks Breddeidrett og øvrig kultur- og fritidsaktivitet: for alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.

For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere.

Offentlige arrangementer: Antall personer til stede på innendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser foreslås oppjustert fra 20 til 50.

Inn-/utreise: Vi anbefaler at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende og avventer utvidet adgang for familiebesøk. Kilde: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet anbefaler at skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

De anbefaler også at det for private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

Regjeringen skal holde pressekonferanse

Fredag skal regjeringen ha pressekonferanse om smittesituasjonen.

På forhånd er det varslet at regjeringen vil orientere om når trinn 2 av gjenåpningen kan skje.

For øyeblikket befinner store deler av Norge seg i trinn 1 av gjenåpningsplanen til regjeringen.

For kort tid siden besluttet regjeringen å øke skjevfordelingen til de 24 norske kommunene med høyest smittetrykk over tid.

Dette skal gjelde frem til alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine i de aktuelle kommunene.

Tidligere denne uka meldte internasjonale medier at EU-landene er enige om å åpne grensene for alle som er fullvaksinerte mot koronaviruset.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa den gang til NTB at nyheten er i tråd med signalene som i lengre tid har kommet fra EU.

I flere europeiske land er nedstengingen over.

Danmark åpner landet i dag, mens land som Frankrike, Storbritannia og Østerrike allerede er på vei tilbake til normalen.