Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Regjeringen har besluttet å følge anbefalingen fra FHI. De 24 kommunene som har hatt høyest smittetrykk og strengest smitteverntiltak over tid, får om lag 60 prosent økt andel doser enn det de opprinnelig skulle ha hatt, sier helseminister Bent Høie (H).

Dette skal gjelde frem til alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine i de aktuelle kommunene.

– Dette vil være til nytte for hele landet. Den viktigste grunnen for at vi går inn for en omfordeling, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere, sier Høie.

Han sier at regjeringen har fulgt FHIs råd om hvilke 24 kommuner som får flere doser, og hvilke 23 kommuner som ikke må gi fra seg doser.

– Trondheim og Kristiansand er blant de 23 kommunene som ikke må gi fra seg doser, sier Høie.

Disse kommunene får flere vaksinedoser: Ekspandér faktaboks Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Nannestad

Nesodden

Nittedal

Nordre Follo

Oslo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Skien

Ullensaker

Vestby

Ås

Disse kommunene får ingen endring i vaksinedosene: Ekspandér faktaboks Aurskog-Høland

Bamble

Bergen

Frogn

Færder

Gjerdrum

Holmestrand

Horten

Hurdal

Kongsberg

Kristiansand

Lunner

Marker

Moss

Nes

Porsgrunn

Ringerike

Sandefjord

Skiptvet

Stavanger

Trondheim

Tønsberg

Øvre Eiker

Et flertall av kommunene kan ta igjen det tapte

For en uke siden åpnet regjeringen opp for en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner.

Bakgrunnen var at Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gi flere vaksinedoser til områder med mye smitte og mange sykehusinnleggelser over tid.

For at 24 kommuner skal kunne få flere vaksinedoser, må rundt 300 kommuner få færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker.

Erna Solberg understreket imidlertid i forrige uke at det var én viktig forutsetning for at en slik skjevfordeling skulle kunne gjennomføres.

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt igjen dette i siste del av juli, sa hun i forrige uke.

Helsedirektoratet fikk i oppgave å sjekke med kommunene om de har mulighet til det.

I et dokument fra Helsedirektoratet kommer det frem at de har fått svar fra 266 av kommunene.

Av dem har 166 kommuner svart at de kan vaksinere ekstra i slutten av juli. 56 kommuner er usikre.

«Vi vil forvente at de 56 usikre også kan vaksinere ved ressursplanlegging med frivillige organisasjoner og bruk av våre innsatsstyrker. Dette betyr at 222 av de 266 kommunene som har svart, bør kunne gjennomføre ekstra vaksinering i ukene 29-31,» skriver Helsedirektoratet.

Dette er grunnlaget for at regjeringen nå holder på den opprinnelige planen om omfordeling av vaksinene.

– Nå har vi fått svar. Det er ikke et svar med to streker under, men et flertall av kommunene melder tilbake at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende, sier Høie.

Lettelse over å få beholde vaksinene

– Jeg vet mange ble glade nå, og så vet jeg at mange blir skuffet. Det er gode argumenter både for og mot omfordeling av vaksiner. Og jeg skal ikke legge skjul på at dette har vært et vanskelig valg, også for meg, sier Høie.

Porsgrunn lå først an til å måtte gi fra seg vaksinedoser, men er nå blant de kommunene som ikke får noen endring.

– Det betyr veldig mye. Vårt fylke er det fylket med høyest smittetrykk. Vi trenger alle de vaksinene vi kan få, sier Robin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn.

Også i Trondheim er det lettelse over å slippe å avgi doser.

– Vi er veldig lettet. Det har vært stor bekymring de siste dagene knyttet til om vi kanskje måtte gi fra oss doser og da stått overfor en svært krevende situasjon i sommer med kraftig økning i vaksineringen i juli, hvor vi hadde slitt med kapasiteten, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim.

– Vi har tett kontakt med andre kommuner i Trøndelag og har forståelse for den bekymringen de har nå når de må gi fra seg doser. Samtidig har smitten en tendens til å eksplodere mer i byene.

Tromsø må gi fra seg vaksiner: – Ser mørkt på sommeren

Tromsø er blant kommunene som får færre vaksinedoser. Ordfører Gunnar Wilhelmsen tror ikke Tromsø vil klare å ta igjen etterslepet i fellesferien.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke mulig. Mest sannsynlig er vi ikke ferdige med å vaksinere innen skolene åpner. Vi har frivillige som driver med vaksinearbeid. Helsepersonell er på ferie i juli, og vi har leid inn masse vikarer. Så om vi klarer å stille med folk til vaksineringen, gjenstår å se, sier Wilhelmsen.

Han sier at kommunen støtter en skjevfordeling, men synes det er svært merkelig at Tromsø er blant kommunene som må gi fra seg doser.

– Det er merkelig at vi i Tromsø, som har mottaksplikt for all skipstrafikk, både nasjonalt og internasjonalt, et universitetssykehus som mange i landsdelen besøker, og en flyplass som er knutepunkt i nord, ikke skal bruke vaksinen til å forebygge. Jeg ser mørkt på sommeren.