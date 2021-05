Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Landene i EU er enige om å åpne grensene for alle som er fullvaksinerte mot koronaviruset.

Det opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

På et møte i Brussel ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt. Det vil åpne for innreise til EU fra flere steder.

Det er foreløpig ikke kjent når dette skal gjelde fra.