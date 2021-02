Helsedirektoratet og FHI anbefaler at nasjonale tiltak videreføres ut februar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler at de nasjonale tiltakene i hovedsak bør videreføres ut februar.

«Slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll. Selv om smittetallene er gått betydelig ned, og vi har fått bedre oversikt, er det fortsatt behov for et sterkt nasjonalt sikkerhetsnett», skriver Helsedirektoratet i oppdragsteksten.

Samtidig anbefaler begge myndighetene å lette noe på tiltak som påvirker barn og unge.

Regjeringen skal orientere om tiltakene klokka 14.

Tiltakene er en stor belastning for barn og unge

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefaler at kommunene, og ikke regjeringen, skal beslutte om videregående skoler skal stenge når det blir innført strenge smitteverntiltak.

I tillegg støtter Helsedirektoratet FHI sin anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede i undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler i områder uten utbrudd.

«Vi har etter hvert fått god dokumentasjon for at smitteverntiltakene har vært en stor belastning for barn og unge. Politisk er det en målsetting å skåne disse så langt det er mulig», skriver direktoratet.

Samtidig påpeker Helsedirektoratet de muterte variantene er mer smittsomme i aldersgrupper, også barn. Dermed kan barn og unge bidra til smittespredning i større grad en før framover.

Dette anbefaler Helsedirektoratet og FHI:

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler å beholde strenge tiltak mot importsmitte, styrke arbeidet med testing, isolering, smittevern og karantene (TISK) og beholde tiltak som begrenser mobilitet innenlands.

Fortsatt streng grensekontroll

«Forholdet mellom barns og voksnes smittsomhet ser imidlertid ut til å være den samme som før. Det betyr at effekten av smitteverntiltakene vil være større hos voksne enn hos barn – og at det fortsatt vil være mulig å ta en større del av belastningen hos voksne, for å kunne skåne barn og unge», heter det i oppdragsteksten.

Helsemyndighetene anbefaler også å beholde strenge tiltak mot importsmitte, og styrke arbeidet med testing, isolering, smittevern og karantene.

Helsedirektoratet skriver at det i de neste månedene blir viktig å videreføre streng grensekontroll, utstrakt testing og effektiv oppfølging av karantene etter innreise.

«Vi anbefaler, slik som FHI, at man fortsatt bør avvente lettelser for arbeidsreisende. Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er for eksempel ikke operativt med rapportering til kommunelege fra 1. mars og i full drift fra 8. mars», skriver Helsedirektoratet.

Skjenkestoppen bør fortsette

I oppdragsteksten påpekes det også at det i noen uker framover vil være viktig med lav mobilitet mellom kommuner. «Dette vil kunne få betydning for utforming at tiltak både lokalt og nasjonalt», skriver Helsedirektoratet.

I rapporten anbefaler også Helsedirektoratet å fortsette skjenkebegrensningen. «En lempning av skjenkebestemmelsene nå ville sende signal om at situasjonen er i bedring, noe vi mener det er for tidlig å konkludere med», skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Videre skriver direktoratet at de støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om at skjenkestopp endres fra midnatt til klokken 22.

Helsedirektoratet skriver også om luftsmitte i den nye rapporten.

«Etter hvert som vi får mer kunnskap, kan det være aktuelt å vurdere om avstandsgrensen på 1-meter bør økes til 2 meter. Det kan også være aktuelt å vurdere om det må legges større vekt på krav til ventilasjon.»

Oppblomstringen av muterte koronavirusvarianter har ført til en rekke kraftige lokale tiltak rundt i landet – senest i Bergen.

I snart to uker har innbyggerne i Bergen og omkringliggende kommuner levd under strenge smittetiltak. Torsdag ba byrådsleder Roger Valhammer regjeringen om å oppheve de strenge Bergens-tiltakene.