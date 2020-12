Helgheim sier det var skittent spill i nominasjonskampen til Buskerud Frp

Helgheim er innvandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Frp.

Det var i helgen det ble kjent at Helgheim tapte kampen om den sikre førsteplassen på stortingslista til Buskerud Frp.

På den plassen står nå navnet til stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson i partiet, Morten Wold. Han vant med 23 mot 17 stemmer.

Årsaken til at det som i Helgheims øyne skulle bli en enkel nominasjonsprosess endte med vraking, sier Helgheim er fordi han kommer fra Drammen:

– Og så var det flere fra Hallingdal-traktene som mente at det var for mange fra Drammen på lista, og de startet et opprør. Selv ønsket de ikke å stå på denne lista. Og da var det ikke så mange igjen å velge fra distriktene, men de var uenig i at det var for mange fra Drammen, sier Helgheim i Politisk kvarter tirsdag morgen.

– For mye skittent spill i politikken

At lokallaget på Gol, og senere andre lokallag, skulle protestere mot mangelen på ikke-drammensere på lista, var årsaken til at Wold gikk inn, og han selv ut, ifølge Helgheim.

– Du har sagt at du ikke har fulgt godt med på det skitne spillet, hva tenker du på da?

– Jeg har en veldig travel jobb med innvandringspolitikk for Frp, der skjer det noe hele tiden. I tillegg til det har jeg reist land og strand rundt og besøk nesten alle lokallag vi har i dette landet.

– Hva er skittent?

– Det som er skittent er å starte en prosess mot meg mens jeg er opptatt med å gjøre jobben min, og skape en del usannheter om hva som har rørt seg, og hva som bør skje og har skjedd. Dette er ting jeg ikke driver med. Det er altfor mye skittent spill i politikken, jeg har vært opptatt av å gjøre jobben min, og så har nok noen utnyttet det godt, sier Helgheim.

Motparten har siden resultatet av nominasjonskampen ble kjent, vist til at det var en ordinær prosess.

Wold avviser påstander om skittent spill

Morten Wold ville ikke delta i Politisk kvarter på tirsdag, men har i Drammens Tidende avvist påstanden om skittent spill. Det gjør han også til NRK på tirsdag:

– Det er flere av oss som har vært opptatt av å gjøre jobben vår. Jeg avsto fra å delta på Politisk kvarter, ingen har drevet noe skittent spill. Dette har væt en helt vanlig nominasjonsprosess, hvor noen har jobbet for hans kandidatur, og noen for mitt. Jeg vant med klar margin, sier Wold til NRK.

– Jeg avviser enhver beskyldning om skittent spill. Det er ikke min stil, og det har jeg ikke bedrevet. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Men Helgheim mener reaksjonene han har fått etterpå, tyder på at de som stemte mot han ikke var innforstått med at Helgheim faktisk kunne bli vraket fra lista, og droppe å stille til valg neste år.

– De har uttalt etterpå at de er forundret, overrasket, trist og lei seg over det som skjedde. Og det er spesielt å være over at det gikk sånn som man stemte da, sier han.

Utelukker ikke omkamp

Stortingsrepresentanten utelukker ikke at det kan bli omkamp om førsteplassen:

– Jeg gjør det partiet ønsker at jeg skal gjøre, og nå må jeg konsentrere meg om å se fremover og gjøre jobben min på en ordentlig måte, sier Helgheim, og legger til at han ikke «utelukker noen verdens ting».

Politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, sier at Helgheim kunne ha kapret førsteplassen, dersom de andre navnene på lista kom fra utenfor Drammen. Ifølge Bakken har det vært en helt ordinær prosess i Buskerud Frp.

Debatten mellom by og land har vært et tema i alle nominasjonsprosessene til de ulike partiene i Buskerud, sier hun.

– Men at det skulle slå hardest ut i det partiet som kanskje i minst grad legger vekt på kjønn, alder og geografi når man skal rangere kandidater, det overrasket nok veldig mange. Ikke minst i Drammen Frp som åpenbart har undervurdert sinnet som har bygget seg opp i distriktene, sier hun på Politisk kvarter.