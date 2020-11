Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For hele pandemiperioden ser vi at av de som har smitte, er det 34 prosent som er født utenfor Norge. Og for de siste fire ukene er dette tallet 39 prosent. Så tendensen er økende, sier Frode Forland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet i Politisk kvarter.

I disse tallene er også arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa regnet med.

Gruppen som er født utenfor Norge utgjør rundt 15 prosent av hele befolkningen.

– Hjelper lite å påføre skam

Helseminister Bent Høie (H) mener det hjelper lite å peke på syndebukker.

Helseminister Bent Høie sier det å påføre skam i grupper av befolkningen virker mot sin hensikt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi har ingen indikasjon på at denne delen av befolkningen har mindre ansvarsfølelse og bryr seg mindre. Det å påføre skam virker mot sin hensikt, sier Høie.

FrPs innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim og partileder Siv Jensen har skrevet en kronikk om saken. De mener det er viktig å se på den totale situasjonen.

– Det er sammensatte årsaker. Innvandrere jobber ofte i serviceyrker. De bor ofte trangt og har store familier, sier Helgheim.

– Likevel, jeg synes dette er ganske dramatisk. Det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg i like stor grad som den øvrige befolkningen, sier Helgheim.

På spørsmål om hva han mener med innvandrere, sier Helgheim at vi ser at somaliere og pakistanere gjennom hele pandemien har vært sterkt overrepresentert.

– Nedgang blant somaliere

– En undersøkelse blant nordmenn viser at seks av ti nordmenn brøt karantenereglene. Det er disse som har ofret alt som du sier. Viser ikke det at det også er nordmenn som ikke bryr seg?

– Vi har nok alle brutt noen regler. Men man sier jo selv i innvandrerbefolkningen: Vi har nok vært for sosiale, vi har hatt for store fester, vi har ikke fulgt reglene. Når dette kommer fra innvandrere og trossamfunn selv, så har jeg ikke noen grunn til å tvile på at det er en stor del av årsaken. Jeg har aldri sagt at det er hele årsaken, sier Helgheim.

Frode Forland i FHI forteller at tidlig i pandemien ble mange somaliere rammet av smitte. En innsats med forskjellige tiltak førte til at det ble en nedgang i antall smittetilfeller blant somaliere.

Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet sier at innvandrerbefolkningen er kraftig overrepresentert på statistikken for koronasmitte. Foto: Regjeringen

– Vi har sett at det er ulike befolkningsgrupper som har vært rammet i ulike deler av pandemien. Først somaliere, så folk fra Pakistan og nå i den siste tiden har vi sett at folk fra Polen og Serbia er høyt på smittestatistikken, sier han.

– Bidrar ingenting positivt

Helseminister Bent Høie er opptatt av å vise at det ikke hjelper å henge ut eller stigmatisere enkelte grupper.

– Det fører bare til at terskelen for å teste seg hos disse gruppene blir høyere, sier han.

– Så det er farlig det Helgheim sier?

– Det bidrar ingenting positivt. Det som er viktig er å snakke om de konkrete utfordringene som er. I Helgheims egen by Drammen er det frivillige med innvandrerbakgrunn som er helseambassadører og går fra dør til dør, sier helseministeren.

– Det er også logiske forklaringer på hvorfor innvandrere er overrepresentert. I de åtte yrkene som har mest smitte er det også flest innvandrere. Smittsomme sykdommer rammer sosialt skeivt, legger han til.

– Skaper splittelse

Bushra Ishaq er lege og forsker ved Universitet i Oslo. Hun mener Frps uttalelser om at innvandrere bryr seg mindre om koronasmitte er egnet til å skape splittelse i en tid det er ekstra viktig å stå samlet.

– Det er utrolig viktig at politikere ikke bruker en global helsekrise til å polarisere samfunnet. Politikere, som øverste ledere av et samfunn, bør være seg sitt ansvar bevisst.

Bushra Ishaq er lege og forsker ved Universitet i Oslo. Foto: NRK

Ishaq sier samtidig det er viktig å se på hvem som blir rammet av korona, slik at man sette inn de riktige tiltakene.

– Det er ikke ukjent at minoriteter rammes i større grad av korona. Det er tilfellet også i andre land. Det skyldes ikke rase eller etnisitet, men sosioøkonomisk status, trange levekår og andre sykdommer, sier Ishaq, og nevner at også diabetikere blir særlig hardt rammet av korona.

Ishaq viser til at det gjennom tidene er flere eksempler på at minoriteter har fått skylden for kriser. Hun frykter at en debatt om tiltak i ytterste konsekvens kan bli en rasedebatt.

– I USA har svarte amerikanere lenge blitt beskyldt for at rasen deres er årsaken til at de har dårligere helse.

Regjeringen jobber blant innvandrerne

På dagens pressekonferanse om hvordan koronasmitten utvikler seg i Norge svarte statsminister Erna Solberg litt om hvordan de jobber i innvandrermiljøene.

– Vi har jobbet med å hindre smittespredning i disse miljøene en stund. Vi lykkes med å få ned smitten hos somalierne, sa statsministeren.

– Vi lager også informasjonsvideoer sammen med innvandrerorganisasjoner for å nå ut med et tydelig og klart budskap. Endel av de eldre innvandrerne er jo også særlig utsatt og dette tar vi tak i, sa Solberg.

