Heiberg: – La oss gå foran og vise verden hvordan OL skal gjøres

Været har skapt trøbbel for OL i Sør-Korea. Flere har kritisert arrangørene for å kjøre øvelser under skumle forhold og for folketomme tribuner.

OL-general og tidligere IOC-medlem, Gerhard Heiberg, sier han er lei av å se kritikk av arrangører i andre land.

Gerhard Heiberg avbilda i 1992, den gang han var president for organisasjonskomiteen for vinter-OL i Lillehammer i 1994. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

– Vi har så lett for å kritisere. Det er for dyrt og for dårlig og det er ikke måte på. La oss istedet gå foran og vise verden hvordan dette skal gjøres, sier Heiberg.

– Jeg mener at vi må samle oss og få fram et konsept som gir et grunnlag å diskutere basert på fakta, sier han.

Men det er uenighet om hvem som skal ta initiativet.

Venter på lokalt initiativ

I går uttalte statsminister Erna Solberg til NRK at en eventuell ny OL-søknad må «være et ønske fra det norske folk».

Flere mener det ikke kommer til å skje noe før politikerne tar ballen. Men Heiberg forventer ikke noe initiativ fra politisk hold eller fra idrettsstyret. Han mener det må komme fra lokalt hold.

– Kritikerne får stå fram med skikkelige tall framfor å følelser. Og så får vi som er positive komme med vårt opplegg, og ikke minst med tall for hvordan dette kan gjøres rimelig i Norge, sier han, og tilbyr samtidig sin assistanse til de som måtte ønske det.

Ifølge Heiberg ønsker IOC seg et OL i Norge.

– Jeg vet 100 prosent sikkert at IOC svært gjerne ikke bare vil til Vest-Europa igjen, men til Norge. Man ser for seg å komme til Lillehammer igjen, sier Heiberg.

Ikke stolleken

Det siste offisielle initiativet fra lokalt plan i Norge kom fra Telemark. I slutten av januar ble det klart at styret i Norges idrettsforbund sier nei til drømmen om et OL i Telemark i 2026.

Men prosjektlederen for OL i Telemark har ikke gitt opp og jobber for OL i Norge i 2030.

Geir Nordtveit, prosjektleder for OL i Telemark. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Jeg tror mange ønsker seg et OL i Norge, som kan gjennomføres med masse engasjement og publikum. Det kan man ikke si at er tilfellet i Sør-Korea. Det er jo noen norske vikinghjelmer og noen svensker der, men det er trist å se tomme tribuner, sier Geir Nordtveit.

Han håper nå på at idretten vil samle seg om et klart OL-ønske i idrettstinget i 2019. Det mener han må være bra nok for å vise et ønske fra folket til statsministeren.

– Statsministeren sier grasrota må ta initiativ. Idrettsstyret har sagt at det må være en politisk bestilling. Sånn sett har de malt seg inn i et hjørne, sier han.

Leder i idrettsstyret i Oppland, Berit Brørby, sier idretten er parat til å gjennomføre et norsk OL. Men mener initiativet bør komme fra politikerne.

– En får håpe politikerne lar seg rive med av stemningen under besøket i Sør-Korea, sier hun.

– Men la det for guds skyld ikke bli noen stollek. Noen må ta initiativ. Forrige gang idretten gjorde det, gikk det ikke så bra, sier hun og viser til forsøket på å få OL til Oslo i 2022.

– Man må tenne en begeistringens ild, sier Hårek Elvenes (H), da han besøkte NRK Ukeslutt lørdag i kraft av å være OL-entusiast. Foto: Margrete Konstad / NRK

Hårek Elvenes hadde på sine gamle hoppsko da han skulle snakke om OL i radio. Wirkola var helten i barndommen. Foto: Margrete Konstad / NRK

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, mener derimot at det er styret i Norges idrettsforbund som må ta tak.

– Begeistringa for OL i folket vil komme etter hvert. Man kan ikke spørre folket åtte år i forveien, da får man kanskje litt likegyldige svar. Noen må gå foran, og det bør være, sier Elvenes.