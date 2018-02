Norge sanker medaljer foran folketomme tribuner

Det har generelt vært glisne tribuner på mange av ski-konkurransene i Sør-Korea, og fartskonkurransene i alpint har vært ekstra skadelidende - til tross for at disse har hatt fullklaff med sol og nydelig vær.

Det var med andre ord ikke noe voldsomt jubelbrøl som møtte Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud da de kjørte inn til sine medaljer denne uka, men en relativt liten forsamling av folk på en tribune som ikke en gang var halvfull.

Tilskuerne fikk god plass å boltre seg på under torsdagens super-G. Foto: JEON HEON-KYUN / Epa

Det er egentlig plass til 6500 tilskuere på arenaen, men oppmøtet har ikke vært i nærheten av dette. NRKs alpintekspert Marius Arnesen hadde unnet utøverne mer OL-stemning.

– Det er jo kjedelig. Når man inviterer til den største festen hvert fjerde år, og det ikke er mer publikum, så er det kjedelig for utøverne og de som er rundt. Det er det også for de få som har tatt turen og er publikum, for da mister man litt av den OL-stemningen på tribunen. Det er litt skuffende, rett og slett, sier Arnesen.

Heldigvis for Svindal og Jansrud var ganske mange av de som faktisk hadde møtt opp nordmenn, blant andre kronprins Haakon.

Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal har skaffet tre norske medaljer de to siste dagene. Jansrud tok sølv i utfor og bronse i super-G, mens Svindal kjørte inn til OL-gull torsdag. Han ble nr. fem i super-G. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Hvor er folk?

Det labre publikumsoppmøtet i alpintbakken har vært tema blant både norske og utenlandske journalister de siste dagene.

Etter utforrennet torsdag var overskriften i New York Times: «Arrangøren sier billettene er solgt, men hvor er folk?».

OL-arrangøren har nemlig informert om at rundt nitti prosent av billettene til mesterskapet er solgt, men likevel preges en rekke arrangement av glisne tribuner.

Det kan rett og slett virke som om mange ikke møter opp, og i tillegg skylder arrangøren også på at en del billetter går til sponsorer og diverse. Det samme ble sagt da publikum sviktet fullstendig i Sotsji for fire år siden.

Jansrud sier det ikke har vært til å unngå å legge merke til alle de tomme setene.

– Jeg er ikke overrasket. Man har visst at i Sør-Korea er skiidretten ganske liten. Du har noen løpere i alpint og langrenn som får mye applaus, men så er vi jo også langt unna folk her. Fartsdispilinene er derfor ekstra utsatt for å få litt færre folk her, sier han.

Slik så det ut på den mest folketette delen av tribunen under herrenes super-G. Foto: DOUG MILLS / NYT

Bakken som brukes til utfor og super-G ligger nemlig en times kjøretur unna det lille OL-sentrumet i Pyeongchang, og det er ingen tettsteder i nærheten av fjellet bakken ligger i. Det er rett og slett litt knotete å komme seg frem.

I tillegg har iskald og kraftig vind preget en rekke av de andre utendørskonkurransene i OL så langt, noe som neppe har fristet potensielle tilskuere.

Jansrud vil ikke henge med hodet, men det hele har fått ham til å tenke.

– Du vil jo alltid ha mye publikum og heiing, og det er litt annerledes her. Men det er også en opplevelse som gjør oss litt ydmyke. Vi forstår at vi ikke er sentrum for oppmerksomhet i hele verden. Det er ikke en overraskelse, men det er en fin påminnelse, sier han.

– Ski er ikke så stort her

Det er flere idretter som har slitt med publikumsoppmøte. Blant annet har det vært lite tilskuere på de typiske «norske» idrettene som langrenn og skiskyting.

– Jeg tror ikke ski, langrenn og så videre ikke er så stort her i Sør-Korea. Men hvis du går på kunstløp eller kortbane-skøyter, så er det mye folk. Men det er en bra mulighet for oss til å vise frem sporten her, sier Jansrud, og legger til:

– Jeg lever egentlig godt med det. Man skal passe seg for å bli for opptatt av at verden kanskje ikke ser det som vi nordmenn og europeere ser det. Det finnes mange store idretter ellers som fenger.

Også Aksel Lund Svindal mener man bare må respektere at alpint og ski ikke vinner publikum i Sør-Korea.

– Det er litt rart, det er det. Men, vi har konkurranser over hele verden. Det ligger i navnet, verdenscup, det arrangeres over hele verden. Det samme gjelder for OL. Da må man godta at det ikke er like mye publikum overalt, sier han.